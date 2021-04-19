هدية ربانية لعرايس العيد تطويل الشعر بجنون لحد كعب رجلك بسرعة الصاروخ بدون توقف

خلطة رهيبة لتطويل الشعر في أسبوعين ، إذا كنت تحلمين أن تحصلين على شعر طويل ومفرود وتعجزين عن إيجاد الحل، فنحن قد وجدنا لك الحل الأمثل الذي سوف يساعدك على أن تحصلين على شعر طويل وناعم وكثيف، عندما تختارين منتج احرصي على أن يكون الأفضل باستمرار فلا تهدري مالك في شراء منتجات لا تجديب نفعاً ولا تكون مفيدة لشعرك ولصحته.

تحتوي هذه الخلطة على مجموعة رهيبة من الزيوت المعجزة التي تساعد على إطالة الشعر سريعاً وجعله صحي ومغذي في نفس الوقت ويتم تحضير واستخدام الخلطة بالطريقة التالية:

زيت الخروع.

زيت اللوز الحلو او المر.

زيت الصبار.

زيت الجرجير.

زيت اللافندر.

زيت الصبار.

زيت المحلب.

زيت الخص.

زيت اليبذان.

زيت الشمطري.

زيت الثوم.

زيت عرعر.

زيت سيدر.

دهن الحية.

زيت جوز الهند.

زيت السمسم.

زيت البرافين.

زيت سيدر.

زيت باراشوت.

قومي بإحضار زجاجة ضعي بها جميع أنواع الزيوت التي قمنا بذكرها واخلطيهم جيداً مع بعضهم.

ثم عليك باستعماله مرتين في الأسبوع عن طريق تدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف بالخليط.

ثم انتظري لمدة ساعتين على الأقل ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تعد من أفضل الخلطات التي تساهم في تطويل الشعر وجعله ناعم ومغذى بعمق من الجذور حتى الأطراف فكلا المكونين مهمين جداً لصحة الشعر ويتم استخدامها بهذه الطريقة: