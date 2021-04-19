الفطيرة التركية الاصلية شهية وهشة ورطبة مثل القطن بعجينه قطنيه سحريه لجميع المخبوزات

طريقة عمل الفطيرة التركية ، في شهر رمضان الكريم تحتار كل ربة منزل لما يمكنها أن تقوم بتحضيره على السفرة كل يوم خاصة في العزائم العائلية، ولكننا اليوم حرصنا على أن نأتيك بوصفة جديدة من المطبخ التركي يمكن أن تقومي بتحضيرها كطبق جانبي وسط عدد من الأطباق الشهية وهي الفطيرة التركية باللحم المفروم. طريقة عمل الفطيرة التركية باللحم المفروم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية باللحم المفروم كما يلي: المقادير: 4 كوب دقيق.

1 كوب بقسماط.

2 صفار بيض.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب لبن زبادي.

1 كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة. مقادير الحشو: 1 كيلو لحم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حزمتين بقدونس مفروم ناعم.

1 ملعقة ثوم مفروم ناعم.

فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة سماق.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

1 ملعقة صغيرة كمون. طريقة التحضير: قومي وضع طاسة على النار ضعي بها الزيت وتركيه حتى يصبح ساخن ثم ضعي البصل والثوم وقلبيه في الثوم حتى يذبل.

ضعي بعد ذلك البهارات والفلفل وقلبي المكونات مع بعضها جيداً وتترك على نار هادئة.

بعد التأكد من أن اللحم أصبح ناضج ضيفي الملح وقلبي ومن ثم البقدونس ودبس الرمان والفلفل الأحمر قلبي المكونات مع بعضها وانتظري لبضعة دقائق.

في هذا الوقت قومي سيدتي بتحضير عجينة الفطيرة التركية عن طريق خلط الدقيق مع الزيت واللبن والملح والبقسماط واعجني لتتجانس المكونات وتصبح عجينة متماسكة.

عن طريق خلط الدقيق مع الزيت واللبن والملح والبقسماط واعجني لتتجانس المكونات وتصبح عجينة متماسكة. احرصي على أن تكون العجينة طرية تشبه عجينة الخبز.

يتم تقسيمها لكرات متوسطة الحجم قومي بفردها ثم يوضع الحشو ويوضع النصف الأخر من العجينة فوقها واغلقيها بإحكام.

يتم وضع الفطيرة في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت وادهني وجهها بصفار البيض ويرش فوقه السمسم وحبة البركة ادخليها الفرن وانتظري حتى تنضج. الوسوم

طريقة عمل الفطيرة التركية ، في شهر رمضان الكريم تحتار كل ربة منزل لما يمكنها أن تقوم بتحضيره على السفرة كل يوم خاصة في العزائم العائلية، ولكننا اليوم حرصنا على أن نأتيك بوصفة جديدة من المطبخ التركي يمكن أن تقومي بتحضيرها كطبق جانبي وسط عدد من الأطباق الشهية وهي الفطيرة التركية باللحم المفروم. طريقة عمل الفطيرة التركية باللحم المفروم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية باللحم المفروم كما يلي: المقادير: 4 كوب دقيق.

1 كوب بقسماط.

2 صفار بيض.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب لبن زبادي.

1 كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة. مقادير الحشو: 1 كيلو لحم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حزمتين بقدونس مفروم ناعم.

1 ملعقة ثوم مفروم ناعم.

فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة سماق.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

1 ملعقة صغيرة كمون. طريقة التحضير: قومي وضع طاسة على النار ضعي بها الزيت وتركيه حتى يصبح ساخن ثم ضعي البصل والثوم وقلبيه في الثوم حتى يذبل.

ضعي بعد ذلك البهارات والفلفل وقلبي المكونات مع بعضها جيداً وتترك على نار هادئة.

بعد التأكد من أن اللحم أصبح ناضج ضيفي الملح وقلبي ومن ثم البقدونس ودبس الرمان والفلفل الأحمر قلبي المكونات مع بعضها وانتظري لبضعة دقائق.

في هذا الوقت قومي سيدتي بتحضير عجينة الفطيرة التركية عن طريق خلط الدقيق مع الزيت واللبن والملح والبقسماط واعجني لتتجانس المكونات وتصبح عجينة متماسكة.

عن طريق خلط الدقيق مع الزيت واللبن والملح والبقسماط واعجني لتتجانس المكونات وتصبح عجينة متماسكة. احرصي على أن تكون العجينة طرية تشبه عجينة الخبز.

يتم تقسيمها لكرات متوسطة الحجم قومي بفردها ثم يوضع الحشو ويوضع النصف الأخر من العجينة فوقها واغلقيها بإحكام.

يتم وضع الفطيرة في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت وادهني وجهها بصفار البيض ويرش فوقه السمسم وحبة البركة ادخليها الفرن وانتظري حتى تنضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطيرة التركية الاصلية شهية وهشة ورطبة مثل القطن بعجينه قطنيه سحريه لجميع المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.