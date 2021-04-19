من غير فراخ حضري ألذ وصفة كوردن بلو في مطبخك بنفس الطعم وأحلى

تبحث دائماً الأمهات وربات البيوت عن أكلات سهلة وغير مكلفة للحفاظ على مصروف البيت وعدم الخروج عن الميزانية، ولذلك تلجأ في بعض الأيام إلى تقديم وجبة بدون لحوم، وسوف نقدم لكم اليوم وصفة الكوردن بلو بدون الدجاج ولكن نفس الطعم لن يختلف شيء، وتعتبر من أسهل الوصفات والطرق التي يمكنكم الاعتماد عليها في الأيام المتعبة والمزدحمة لأنها لا تحتاج إلى وقت كبير.

مكونات عمل الكوردن بلو

نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى ما يلي:

قطع من الجبنة المتوفرة لديكم، شيدر أو أي نوع آخر.

قطع من اللانشون أو التركي حسب المتواجد لديكم.

كمية مناسبة من الدقيق.

كمية مناسبة من البقسماط.

بيض.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة والحاجة.

أولاً نقوم بتقسيم نصف شريحة من اللانشون أو التركي ونقوم بوضع شريحة الجبنة عليها، ثم نقوم بلفها على شكل رول، ونغلقها بخلة الأسنان لتجنب فكها.

وفي طبق عميق نقوم بخفق البيض بشكل جيد ونضيف له الملح والفلفل الأسود، ونحرك المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

وفي طبق آخر نضع كمية مناسبة من الدقيق، وآخر نضع به البقسماط الناعم.

نقوم بوضع الرول في خليط البيض الذي حضرناه، ونقلب بشكل جيد حتى يتغطى بالكامل بالبيض، ثم نقوم بوضعه في الدقيق ونغطيه جيداً.

ونعيد وضعه في البيض مرة أخرى، وآخر طبقة هي تغليفه بالبقسماط الناعم بشكل جيد، ونقوم بتكرار هذه الخطوة مع الكمية الموجودة بالكامل.

وندخلها الثلاجة لكي تتماسك لمدة حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت النباتي في الطاسة.

ونحمر الرول به حتى يصبح لونه ذهبي من جميع الجوانب، ونخرجه على المناديل للتخلص من الزيت الزائد، وبالتالي تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الكوردن بلو بدون دجاج بالخطوات