بملعقة فازلين تخلصي من الشيب تماماً وارجعي شباب واقضي على الشعر الأبيض، فهل مللت من علامات كبر السن؟ لا ضير بملعقة فازلين تخلصي من الشيب، نعلم أنه يسبب لك الإحراج ويصعب عليك الاستمتاع بحياتك، أصبح الآن بمقدورك الاستمتاع بعلامات الشباب والتخلص من الشعر الأبيض الذي أرهقك ظهوره دائمًا والذي يعطيك عمر أكبر من عمرك الحقيقي، تستطيعين الآن التخلص من الخزي والحرج الذي يلازمك كلما خلوت بصديقاتك أو نظرت في المرآة، بالإضافة لذلك سوف تحصلين على فوائد الفازلين الجمة للشعر والبشرة وفروة الرأس.بملعقة فازلين تخلصي من الشيب تماماً
ربما تتساءل بعض النساء ما الجدوى من القيام باستخدام وصفات من الفازلين وغيره للتخلص من الشيب ما دامت صبغات الشعر موجودة؟، تكمن الإجابة بأن الصبغات الكيميائية بالإضافة لأسعارها العالية واحتياج الأمر لمصفف محترف تدمر الشعر وتؤدي لتقصفه وسقوطه، ولذا ترجح كفة الفازلين لما لها من قدرة كبيرة على الترطيب وتغذية الشعر والحصول على فوائد تجميلية بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي من الشيب، بعد الآن لن تري الحسرة كلما مشطت شعرك، وسواء أن كان الشيب سببه كبر السن أو لسبب وراثي إليك الحل.مكونات وصفة الفازلين للقضاء على الشيب
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- 2 ملعقة كبيرة من الألوفيرا.
- 3 ملعقة من العسل الأبيض.
- ست كبسولات فيتامين هـ.
- في وعاء يتم إضافة الفازلين مع الماء والتقليب جيدُا حتى تمام ذوبان الفازلين في الماء.
- لسهولة الذوبان يمكن تفكيك الفازلين في الميكرويف.
- يتم خلط باقي المكونات مع الفازلين الذائب في الماء.
- يتم تركها لمدة خمس دقائق بعدها يتم تطبيقها على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة النظيفة.
- يتم تركها على الشعر لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يتم غسلها جيدًا.
- يتم استخدام هذه الوصفة على الشعر مرة في الأسبوع حتى يتم التخلص من الشيب نهائيًا.
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بملعقة فازلين تخلصي من الشيب تماماً وارجعي شباب واقضي على الشعر الأبيض، فهل مللت من علامات كبر السن؟ لا ضير بملعقة فازلين تخلصي من الشيب، نعلم أنه يسبب لك الإحراج ويصعب عليك الاستمتاع بحياتك، أصبح الآن بمقدورك الاستمتاع بعلامات الشباب والتخلص من الشعر الأبيض الذي أرهقك ظهوره دائمًا والذي يعطيك عمر أكبر من عمرك الحقيقي، تستطيعين الآن التخلص من الخزي والحرج الذي يلازمك كلما خلوت بصديقاتك أو نظرت في المرآة، بالإضافة لذلك سوف تحصلين على فوائد الفازلين الجمة للشعر والبشرة وفروة الرأس.بملعقة فازلين تخلصي من الشيب تماماً
ربما تتساءل بعض النساء ما الجدوى من القيام باستخدام وصفات من الفازلين وغيره للتخلص من الشيب ما دامت صبغات الشعر موجودة؟، تكمن الإجابة بأن الصبغات الكيميائية بالإضافة لأسعارها العالية واحتياج الأمر لمصفف محترف تدمر الشعر وتؤدي لتقصفه وسقوطه، ولذا ترجح كفة الفازلين لما لها من قدرة كبيرة على الترطيب وتغذية الشعر والحصول على فوائد تجميلية بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي من الشيب، بعد الآن لن تري الحسرة كلما مشطت شعرك، وسواء أن كان الشيب سببه كبر السن أو لسبب وراثي إليك الحل.مكونات وصفة الفازلين للقضاء على الشيب
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- 2 ملعقة كبيرة من الألوفيرا.
- 3 ملعقة من العسل الأبيض.
- ست كبسولات فيتامين هـ.
- في وعاء يتم إضافة الفازلين مع الماء والتقليب جيدُا حتى تمام ذوبان الفازلين في الماء.
- لسهولة الذوبان يمكن تفكيك الفازلين في الميكرويف.
- يتم خلط باقي المكونات مع الفازلين الذائب في الماء.
- يتم تركها لمدة خمس دقائق بعدها يتم تطبيقها على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة النظيفة.
- يتم تركها على الشعر لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يتم غسلها جيدًا.
- يتم استخدام هذه الوصفة على الشعر مرة في الأسبوع حتى يتم التخلص من الشيب نهائيًا.
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