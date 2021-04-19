أسرار عمل ألقشطه الكريمي على الطريقة التركية لجميع أنواع الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة

ألقشطه الكريمي على الطريقة التركية ، لها مذاق شهي وخفيف حيث أنها تدخل في حسو الكثير من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة ويستخدمها الأمهات للأطفال في السن الصغير بجانب الحلويات لتحبيبهم فيها وكذلك للاستفادة بفوائدها حيث أن بها نسبة كبيرة من الكالسيوم وذلك يرجع لأنها مشتقة من الحليب. طريقة ألقشطه الكريمي على الطريقة التركية في المنزلية طريقةفي المنزلية من أفضل أنواع الحشو والتي يعشقها الكثير هي ألقشطه المنزلية وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها فبما بلي: مكونات ألقشطه الكريمي ثلاثة أكواب من الحليب. ملعقتان ونصف كبار من النشا. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب ماء. ملعقتان سكر ناعم. ملعقة كبيرة زبدة. طريقة تحضير ألقشطه الكريمي في إناء على نار نضع الحليب مع الفانيليا والسكر والزبدة مع التقليب حتى الغليان.

في نصف كوب الماء نضع النشا مع التقليب حتى الذوبان وثم نضيفهم على الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل مثل قوام ألقشطه ثم تركة حتى يبرد.

بعدما يبرد الخليط نضعه في العبوات الخاصة ونحكم الإغلاق ونقوم يحفظهم في الثلاجة. أسهل طريقة لعمل ألقشطه المنزلية مكوناتطريقة تحضيرأسهل طريقة لعمل ألقشطه المنزلية يوجد أكثر من طريقة لتحضير ألقشطه ولكن تابعونا لنتعرف على أسهل الطرق لتحضيرها المكونات عمل ألقشطه المنزلية ثلاثة أكواب ماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

٢ كوب حليب بودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة سكر ناعم. طريقة تحضير عمل ألقشطه المنزلية المكونات عمل ألقشطه المنزليةطريقة تحضير عمل ألقشطه المنزلية في إناء نقوم بإذابة الحليب البودرة في الماء مع السكر ووضع النشا عليهم مع التقليب المستمر منعًا من حدوث كتل من النشا.

وضع الخليط على النار مع التقليب حتى الغليان والحصول على قوام ألقشطه المناسب غلق النار وترك ألقشطه حتى تهدأ تمامًا وتصبح باردة ثم وضعها في عبوات شديدة الأحكام ووضعها في الثلاجة حوالي ليلة كاملة.

المناسب غلق النار وترك حتى تهدأ تمامًا وتصبح باردة ثم وضعها في عبوات شديدة الأحكام ووضعها في الثلاجة حوالي ليلة كاملة. ثم بعد ذلك تكون جاهزة للأكل ويمكن استخدامها في الحلويات وأي أكل تريدونه. الوسوم

ألقشطه الكريمي على الطريقة التركية ، لها مذاق شهي وخفيف حيث أنها تدخل في حسو الكثير من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة ويستخدمها الأمهات للأطفال في السن الصغير بجانب الحلويات لتحبيبهم فيها وكذلك للاستفادة بفوائدها حيث أن بها نسبة كبيرة من الكالسيوم وذلك يرجع لأنها مشتقة من الحليب. طريقة ألقشطه الكريمي على الطريقة التركية في المنزلية طريقةفي المنزلية من أفضل أنواع الحشو والتي يعشقها الكثير هي ألقشطه المنزلية وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها فبما بلي: مكونات ألقشطه الكريمي ثلاثة أكواب من الحليب. ملعقتان ونصف كبار من النشا. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب ماء. ملعقتان سكر ناعم. ملعقة كبيرة زبدة. طريقة تحضير ألقشطه الكريمي في إناء على نار نضع الحليب مع الفانيليا والسكر والزبدة مع التقليب حتى الغليان.

في نصف كوب الماء نضع النشا مع التقليب حتى الذوبان وثم نضيفهم على الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل مثل قوام ألقشطه ثم تركة حتى يبرد.

بعدما يبرد الخليط نضعه في العبوات الخاصة ونحكم الإغلاق ونقوم يحفظهم في الثلاجة. أسهل طريقة لعمل ألقشطه المنزلية مكوناتطريقة تحضيرأسهل طريقة لعمل ألقشطه المنزلية يوجد أكثر من طريقة لتحضير ألقشطه ولكن تابعونا لنتعرف على أسهل الطرق لتحضيرها المكونات عمل ألقشطه المنزلية ثلاثة أكواب ماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

٢ كوب حليب بودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة سكر ناعم. طريقة تحضير عمل ألقشطه المنزلية المكونات عمل ألقشطه المنزليةطريقة تحضير عمل ألقشطه المنزلية في إناء نقوم بإذابة الحليب البودرة في الماء مع السكر ووضع النشا عليهم مع التقليب المستمر منعًا من حدوث كتل من النشا.

وضع الخليط على النار مع التقليب حتى الغليان والحصول على قوام ألقشطه المناسب غلق النار وترك ألقشطه حتى تهدأ تمامًا وتصبح باردة ثم وضعها في عبوات شديدة الأحكام ووضعها في الثلاجة حوالي ليلة كاملة.

المناسب غلق النار وترك حتى تهدأ تمامًا وتصبح باردة ثم وضعها في عبوات شديدة الأحكام ووضعها في الثلاجة حوالي ليلة كاملة. ثم بعد ذلك تكون جاهزة للأكل ويمكن استخدامها في الحلويات وأي أكل تريدونه.

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