عجينة السمبوسة الهندية الاصلية مثل الجاهزه تمام هشه ومقرمشه وخفيفة بدون ماتشرب زيت

طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهندية ، يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن استخدامها في تحضير عجينة السمبوسة الهندية التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية في عزائم العائلة، فالسمبوسة من أفضل أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها بكل سهولة في البيت بدلاً من القيام بشرائها وتكلفك سيدتي الكثير من المال، وسوف نساعدك على تقديم السمبوسة بشكل مختلف ومتنوع. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهندية نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة الهندية في البيت كما يلي: المقادير: كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من كمون.

ملعقة واحدة صغيرة من اليانسون.

ماء. مقادير الحشو: حبة بطاطس.

كوب بازلاء.

فلفل حار.

ثوم مفروم.

كاري.

كزبرة خضراء.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

زنجبيل.

بصل مفروم ناعم. طريقة تحضير عجينة السمبوسة: في وعاء قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها ومن ثم يتم إضافة الماء بالتدريج واعجني لمدة 10 دقائق حتى يتكون لديك عجينة طرية ومتماسكة.

يتم ترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح.

في هذا الوقت قومي بتحضير الحشو عن طريق وضع طاسة على النار مضاف لها الزيت اتركيه حتى أن يصبح ساخن.

ثم يتم إضافة البطاطس المقطعة لمكعبات صغيرة الحجم وقلبي لبضعة دقائق.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة جميع مكونات الحشوة ومن ثم يضاف 4/1 كوب من الماء ومن ثم يوضع الملح والفلفل الأسود وقلبي وتركيه على نار هادئة حتى أن ينضج.

ثم تأتين بالعجينة وقسميها لجزئيين ومنثم يتم فردها على سطح مرشوش بقليل من الدقيق وابدئي في فردها بالشوبك على شكل دائرة.

قومي بلصق أطراف 2/1 الدائرة لتصبح على هيئة مخروط ومن ثم يتم وضع الحشو وغلقها جيداً من جميع الأطراف.

ثم ضعي طاسة على النا بها كمية وفيرة من الزيت وابدئي في تحميرها واحدة تلو الأخرى وقدميها بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهندية ، يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن استخدامها في تحضير عجينة السمبوسة الهندية التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية في عزائم العائلة، فالسمبوسة من أفضل أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها بكل سهولة في البيت بدلاً من القيام بشرائها وتكلفك سيدتي الكثير من المال، وسوف نساعدك على تقديم السمبوسة بشكل مختلف ومتنوع. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهندية نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة الهندية في البيت كما يلي: المقادير: كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من كمون.

ملعقة واحدة صغيرة من اليانسون.

ماء. مقادير الحشو: حبة بطاطس.

كوب بازلاء.

فلفل حار.

ثوم مفروم.

كاري.

كزبرة خضراء.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

زنجبيل.

بصل مفروم ناعم. طريقة تحضير عجينة السمبوسة: في وعاء قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها ومن ثم يتم إضافة الماء بالتدريج واعجني لمدة 10 دقائق حتى يتكون لديك عجينة طرية ومتماسكة.

يتم ترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح.

في هذا الوقت قومي بتحضير الحشو عن طريق وضع طاسة على النار مضاف لها الزيت اتركيه حتى أن يصبح ساخن.

ثم يتم إضافة البطاطس المقطعة لمكعبات صغيرة الحجم وقلبي لبضعة دقائق.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة جميع مكونات الحشوة ومن ثم يضاف 4/1 كوب من الماء ومن ثم يوضع الملح والفلفل الأسود وقلبي وتركيه على نار هادئة حتى أن ينضج.

ثم تأتين بالعجينة وقسميها لجزئيين ومنثم يتم فردها على سطح مرشوش بقليل من الدقيق وابدئي في فردها بالشوبك على شكل دائرة.

قومي بلصق أطراف 2/1 الدائرة لتصبح على هيئة مخروط ومن ثم يتم وضع الحشو وغلقها جيداً من جميع الأطراف.

ثم ضعي طاسة على النا بها كمية وفيرة من الزيت وابدئي في تحميرها واحدة تلو الأخرى وقدميها بالهناء والشفاء.

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