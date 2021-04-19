أسرار عمل عجينة الحليب الناجحة لتحضير أشهى المخبوزات الهشة الطرية

أسرار عمل عجينة الحليب الناجحة لتحضير أشهى المخبوزات، حيث أن المخبوزات من الأطعمة الأساسية في حياتنا فيمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء وهي مناسبة للوجبات المدرسية للأطفال بديل السندوتشات التقليدية، وعجينة الحليب عجينة ناجحة وسهلة التحضير ويمكن تحضير الكثير من الوصفات المختلفة منها وكلها وصفات شهيه ومغذية وهو ما سنعرضه لكم فيما يأتي. مكونات عجينة الحليب 3 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 2 بيضه بدرجة حرارة الغرفة.

كوب دافئ من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ذرة ملح. طريقة تحضير عجينة الحليب بكل سهولة ضعي السكر والخميرة في نصف كمية الحليب وتأكدي من ذوبانهما واتركي الخليط في مكان دافئ حتى تبدأ الخميرة في تكوين فقاعات هواء.

قومي بنخل الدقيق هذه الخطوة تساعد على التخلص من أي شوائب توجد في الدقيق وتساعد في الحصول على عجينة هشة.

اخلطي كمية الحليب المتبقية مع البيض.

قومي بوضع الدقيق وخليط الحليب والخميرة وخليط الحليب والبيض والزيت والزبدة والملح معًا واخلطي كل المكونات معًا واستمري في العجن لعدة دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسه تمامًا.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتضاعف كميتها ومن ثم قومي بحشوها وتشكيلها حسب الرغبة وقومي بوضع القليل من الزبدة على وجه العجينة.

اتركي المخبوزات لمدة ربع ساعة حتى ترتاح ومن ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة واتركيها حتى تأخذ لون ذهبي.

تقدم المخبوزات وبالهنا للجميع. أفكار لحشوات مختلفة لعجينة الحليب حشوة الشوكولاتة بالبندق من الحشوات المميزة والمحببة للأطفال.

أي نوع جين تفضلينه مثل الجبن الرومي أو الجبن الأبيض.

العسل النحل والقرفة من الوصفات اللذيذة والغير تقليدية الوسوم

أسرار عمل عجينة الحليب الناجحة لتحضير أشهى المخبوزات، حيث أن المخبوزات من الأطعمة الأساسية في حياتنا فيمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء وهي مناسبة للوجبات المدرسية للأطفال بديل السندوتشات التقليدية، وعجينة الحليب عجينة ناجحة وسهلة التحضير ويمكن تحضير الكثير من الوصفات المختلفة منها وكلها وصفات شهيه ومغذية وهو ما سنعرضه لكم فيما يأتي. مكونات عجينة الحليب 3 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 2 بيضه بدرجة حرارة الغرفة.

كوب دافئ من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ذرة ملح. طريقة تحضير عجينة الحليب بكل سهولة ضعي السكر والخميرة في نصف كمية الحليب وتأكدي من ذوبانهما واتركي الخليط في مكان دافئ حتى تبدأ الخميرة في تكوين فقاعات هواء.

قومي بنخل الدقيق هذه الخطوة تساعد على التخلص من أي شوائب توجد في الدقيق وتساعد في الحصول على عجينة هشة.

اخلطي كمية الحليب المتبقية مع البيض.

قومي بوضع الدقيق وخليط الحليب والخميرة وخليط الحليب والبيض والزيت والزبدة والملح معًا واخلطي كل المكونات معًا واستمري في العجن لعدة دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسه تمامًا.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتضاعف كميتها ومن ثم قومي بحشوها وتشكيلها حسب الرغبة وقومي بوضع القليل من الزبدة على وجه العجينة.

اتركي المخبوزات لمدة ربع ساعة حتى ترتاح ومن ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة واتركيها حتى تأخذ لون ذهبي.

تقدم المخبوزات وبالهنا للجميع. أفكار لحشوات مختلفة لعجينة الحليب حشوة الشوكولاتة بالبندق من الحشوات المميزة والمحببة للأطفال.

أي نوع جين تفضلينه مثل الجبن الرومي أو الجبن الأبيض.

العسل النحل والقرفة من الوصفات اللذيذة والغير تقليدية

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