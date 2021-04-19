سر قرمشة بلح الشام في المنزل بمكونات اقتصادية وكيفية تزيينه

نقدم لكم عبر موقعنا سر قرمشة بلح الشام حيث أن العديد من ربات المنزل تسأل عن طريقة اعداد بلح الشام في المنزل، وذلك لأن بلح الشام من وصفات الحلوى الرائعة التي يتم تقديمها في العزومات وعلى السفرة الرمضانية، وبلح الشام من الحلويات الشرقية التي تتسمع بمذاقها الرائع، ويقبل العديد على شراء هذه الحلوى من المحلات التجارية، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة ولا يكون هناك داعي بعد ذلك في شراءه جاهزا. سر قرمشة بلح الشام سر قرمشة بلح الشام نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات بلح الشام: 3 أكواب من الدقيق. 2 كوب من الماء. كوب من الزيت. 6 حبات من البيض. ملعقة خل صغيرة. نصف ملعقة من السكر، ورشة من الملح. زيت للقلي. شربات للتقديم. طريقة تحضير بلح الشام بأسهل الطرق نقوم بوضع مقدار الماء بداخل وعاء كبير ونضعه على النار، وعند الغليان نقوم باضافة كل من الخل والزيت.

وننتظر حتى تمام الغليان، نبدأ باضافة الدقيق بصوره تدريجية ووضع رشه من الملح، بالاضافة الى رشة السكر، ونقلب المكونات جيدا ونضع بقية مقدار الدقيق، حتى يصبح الخليط متماسك.

بعد أن يختفي الدقيق نقوم برفع الاناء من النار ونبدأ باضافة البيض واحدة تلو الأخري مع التقليب المستمر وعند اختفاء البيضة نقوم بوضع أخري واضافة الفانيليا حتى تنتهي كمية البيض، نعجن المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع العجين في كيس حلواني .

نضع مقلاه على النار ويتم وضع زيت غزير بها ونبدأ بتشكيل العجينة ووضعها في المقلاه، وننتظر حتى يحصل بلح الشام على اللون الذهبي المطلوب فنخرجه من الزيت، ويتم وضعه في الشربات، ويجب وضعه بعد ذلك في مصفاه حتى يتم تصفيته من الشربات المتبقي ويقدم بألف هنا. الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا سر قرمشة بلح الشام حيث أن العديد من ربات المنزل تسأل عن طريقة اعداد بلح الشام في المنزل، وذلك لأن بلح الشام من وصفات الحلوى الرائعة التي يتم تقديمها في العزومات وعلى السفرة الرمضانية، وبلح الشام من الحلويات الشرقية التي تتسمع بمذاقها الرائع، ويقبل العديد على شراء هذه الحلوى من المحلات التجارية، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة ولا يكون هناك داعي بعد ذلك في شراءه جاهزا. سر قرمشة بلح الشام سر قرمشة بلح الشام نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات بلح الشام: 3 أكواب من الدقيق. 2 كوب من الماء. كوب من الزيت. 6 حبات من البيض. ملعقة خل صغيرة. نصف ملعقة من السكر، ورشة من الملح. زيت للقلي. شربات للتقديم. طريقة تحضير بلح الشام بأسهل الطرق نقوم بوضع مقدار الماء بداخل وعاء كبير ونضعه على النار، وعند الغليان نقوم باضافة كل من الخل والزيت.

وننتظر حتى تمام الغليان، نبدأ باضافة الدقيق بصوره تدريجية ووضع رشه من الملح، بالاضافة الى رشة السكر، ونقلب المكونات جيدا ونضع بقية مقدار الدقيق، حتى يصبح الخليط متماسك.

بعد أن يختفي الدقيق نقوم برفع الاناء من النار ونبدأ باضافة البيض واحدة تلو الأخري مع التقليب المستمر وعند اختفاء البيضة نقوم بوضع أخري واضافة الفانيليا حتى تنتهي كمية البيض، نعجن المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع العجين في كيس حلواني .

نضع مقلاه على النار ويتم وضع زيت غزير بها ونبدأ بتشكيل العجينة ووضعها في المقلاه، وننتظر حتى يحصل بلح الشام على اللون الذهبي المطلوب فنخرجه من الزيت، ويتم وضعه في الشربات، ويجب وضعه بعد ذلك في مصفاه حتى يتم تصفيته من الشربات المتبقي ويقدم بألف هنا.

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