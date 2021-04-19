سر تحضير البسبوسة بالقشطة بطريقة مبسطة وتكاليف قليلة في المنزل

تعد البسبوسة بالقشطة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية اللذيذة ذات الطعم الفريد، وتشتهر بعض البلدان العربية بتقديم البسبوسة بالقشدة الرائعة، ويتم تناول البسبوسة بالقشطة في العديد من المناسبات السارة، وتعد وصفة البسبوسة بالقشطة من أسهل الوصفات وأسرعها التي ينكن عملها من المنزل بأفضل النتائج في مدة لا تزيد عن النصف ساعة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات سميد (بمقدار 2 كوب)

سكر (بمقدار نصف كوب)

زبادي (بمقدار كوب)

عسل أبيض (بمقدار2 ملعقة كبيرة)

سمن بلدي (بمقدار نصف كوب)

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة كبيرة)

قشطة (بمقدار كوب ونصف)

فستق مجروش (بمقدار نصف كوب) مكونات الشربات سكر (بمقدار كوب ونصف)

ماء (بمقدار كوب إلا ربع)

عصير ليمون (بمقدار ملعقة)

سمنة بلدي (بمقدار ملعقة كبيرة) 0طريقة التحضير (البسبوسة بالقشطة) بالخطوات نقوم بإحضار السمنة البلدي ومن ثم نخلطها مع السميد باليد دون الحاجة لعجان حتى يتشبع السميد من السمن.

نقوم بإضافة الزبادي والسكر والعسل والبيكنج بودر على السميد والسمن مع خلط المكونات جيدًا حتى تتجانس جميعًا مع بعضها البعض.

نقوم بإحضار صينية خبيز ونعمل على دهنها جيدًا بالسمن البلدي للحصول على طعم رائع في النهاية ومن ثم نضيف الخليط إليها.

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة200 مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يكتمل نضجها ويصبح لونها ذهبيًا.

نقوم بصنع الشربات من خلال إحضار مقلاة كبيرة ونضيف إليها السكر والماء وعصير الليمون ونقوم بالتقليب حتى نصل للقوام المطلوب

نضيف السمن في النهاية قبل أن نضيف الشربات للبسبوسة

نخرج الصينية من الفرن ونصب الشربات الساخن عليها.

نقوم بتزين البسبوسة بالقشطة والفستق المجرد وبذلك تصبح جاهزى للتقديم. الوسوم

تعد البسبوسة بالقشطة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية اللذيذة ذات الطعم الفريد، وتشتهر بعض البلدان العربية بتقديم البسبوسة بالقشدة الرائعة، ويتم تناول البسبوسة بالقشطة في العديد من المناسبات السارة، وتعد وصفة البسبوسة بالقشطة من أسهل الوصفات وأسرعها التي ينكن عملها من المنزل بأفضل النتائج في مدة لا تزيد عن النصف ساعة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات سميد (بمقدار 2 كوب)

سكر (بمقدار نصف كوب)

زبادي (بمقدار كوب)

عسل أبيض (بمقدار2 ملعقة كبيرة)

سمن بلدي (بمقدار نصف كوب)

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة كبيرة)

قشطة (بمقدار كوب ونصف)

فستق مجروش (بمقدار نصف كوب) مكونات الشربات سكر (بمقدار كوب ونصف)

ماء (بمقدار كوب إلا ربع)

عصير ليمون (بمقدار ملعقة)

سمنة بلدي (بمقدار ملعقة كبيرة) 0طريقة التحضير (البسبوسة بالقشطة) بالخطوات نقوم بإحضار السمنة البلدي ومن ثم نخلطها مع السميد باليد دون الحاجة لعجان حتى يتشبع السميد من السمن.

نقوم بإضافة الزبادي والسكر والعسل والبيكنج بودر على السميد والسمن مع خلط المكونات جيدًا حتى تتجانس جميعًا مع بعضها البعض.

نقوم بإحضار صينية خبيز ونعمل على دهنها جيدًا بالسمن البلدي للحصول على طعم رائع في النهاية ومن ثم نضيف الخليط إليها.

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة200 مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يكتمل نضجها ويصبح لونها ذهبيًا.

نقوم بصنع الشربات من خلال إحضار مقلاة كبيرة ونضيف إليها السكر والماء وعصير الليمون ونقوم بالتقليب حتى نصل للقوام المطلوب

نضيف السمن في النهاية قبل أن نضيف الشربات للبسبوسة

نخرج الصينية من الفرن ونصب الشربات الساخن عليها.

نقوم بتزين البسبوسة بالقشطة والفستق المجرد وبذلك تصبح جاهزى للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تحضير البسبوسة بالقشطة بطريقة مبسطة وتكاليف قليلة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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