كيفية تحضير الكنافة النابلسية الرمضانية في المنزل بأقل تكلفة

نقدم لكم عبر موقعنا كيفية تحضير الكنافة النابلسية حيث يعد هذا السؤال من الأسئلة التي تكثر الأسئلة عنها في هذه الفترة، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تكثر في الحلويات بأصنافها المختلفة وتعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تقديمها على سفرة رمضان، والكنافة من الحلويات التي نالت اعجاب الكثير من العرب ويقبلون على شرائها، والكنافة والقطايف من أصناف الحلويات التي يرتبط تحضيرها بشهر رمضان المبارك، وللكنافة أنواع وطرق مختلفة يمكن تحضيرها بها، وتعد الكنافة النابلسية أحد وأهم وصفات الكنافة. كيفية تحضير الكنافة النابلسية كيفية تحضير الكنافة النابلسية نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات تحضير الكنافة النابلسية نصف كيلو من الكنافة. كوب كامل من الزبدة المذابة. نصف كيلو من جبنة العكاوي أو نصف كيلو من الجبن الموتزاريلا. ثلاثة أكواب من السكر. كوبان ماء للشربات. مقدار ملعقة صغيرة فانيليا فستق مطحون للزينة، ويمكن أستخدتم أى نوع من أنواع المكسرات. طريقة تحضير الكنافة نقوم بتقطيع الكنافة في اليد، أو وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يسهل فرمها في الكبة.

نقوم باضافة الزبد على الكنافة وتقليبها جيدا حتى تتغلف كلها.

نقوم بدهن صينية بقطعه سمنه أو زبد، ونقوم باضافة نصف مقدار الكنافة بها ونضغط جيدا باليد ويمكن أستخدام صينية أصغر لتتمكن من ضغط الكنافة جيدا.

نقوم باضافة الجبن ثم نضع النصف الأخر من الكنافة ونضغط عليها.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي المطلوب.

يتم قلب الكنافة في طبق التقديم واضافة الشربات اليها، وتقدم بألف هنا.

ملحوظه عند استخدام جبن العكاوى يجب أن يتم نقعها لمدة ليله كاملة حتى تخرج كل الأملاح الموجوده بها وتصبح جاهزة لوضعها على الكنافة. طريقة تحضير الكنافة الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا كيفية تحضير الكنافة النابلسية حيث يعد هذا السؤال من الأسئلة التي تكثر الأسئلة عنها في هذه الفترة، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تكثر في الحلويات بأصنافها المختلفة وتعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تقديمها على سفرة رمضان، والكنافة من الحلويات التي نالت اعجاب الكثير من العرب ويقبلون على شرائها، والكنافة والقطايف من أصناف الحلويات التي يرتبط تحضيرها بشهر رمضان المبارك، وللكنافة أنواع وطرق مختلفة يمكن تحضيرها بها، وتعد الكنافة النابلسية أحد وأهم وصفات الكنافة. كيفية تحضير الكنافة النابلسية كيفية تحضير الكنافة النابلسية نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات تحضير الكنافة النابلسية نصف كيلو من الكنافة. كوب كامل من الزبدة المذابة. نصف كيلو من جبنة العكاوي أو نصف كيلو من الجبن الموتزاريلا. ثلاثة أكواب من السكر. كوبان ماء للشربات. مقدار ملعقة صغيرة فانيليا فستق مطحون للزينة، ويمكن أستخدتم أى نوع من أنواع المكسرات. طريقة تحضير الكنافة نقوم بتقطيع الكنافة في اليد، أو وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يسهل فرمها في الكبة.

نقوم باضافة الزبد على الكنافة وتقليبها جيدا حتى تتغلف كلها.

نقوم بدهن صينية بقطعه سمنه أو زبد، ونقوم باضافة نصف مقدار الكنافة بها ونضغط جيدا باليد ويمكن أستخدام صينية أصغر لتتمكن من ضغط الكنافة جيدا.

نقوم باضافة الجبن ثم نضع النصف الأخر من الكنافة ونضغط عليها.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي المطلوب.

يتم قلب الكنافة في طبق التقديم واضافة الشربات اليها، وتقدم بألف هنا.

ملحوظه عند استخدام جبن العكاوى يجب أن يتم نقعها لمدة ليله كاملة حتى تخرج كل الأملاح الموجوده بها وتصبح جاهزة لوضعها على الكنافة. طريقة تحضير الكنافة

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