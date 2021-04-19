طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بأقل تكلفة

بلح الشام واحد من الحلويات الشرقية التي يكون لها مكانة كبيرة في قلوب العديد من الناس، ويقبل الكثير من العرب على شرائها بأسعار باهظة، ظنا منهم أن تحضيرها في المنزل يكلف الكثير من الوقت والمجهود، وهذا غير صحيح، والكثير مؤخرا يبحثون عن طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بدلا من شرائه جاهز، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد بلح الشام في المنزل.طريقة تحضير بلح الشام
نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات بلح الشام المقرمش الرمضاني حيث أن بلح الشام يعد من حلويات القطر الذيذية وإليكم الكقادير:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 8 حبات من البيض.
- 12 ملعقة من المادة الدهنية المفضلة لديك سواء كان زيت أو زبدة.
- 2 معلقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من الماء.
- زيت للتحمير ويجب أن يكون غزير.
- 2 كوب من الشربات البارد
- في وعاء عميق نقوم بوضع مقدار الماء على النار وبعد ذلك نقوم باضافة كل من الزبدة والزيت وننتظر حتى يغلي، بعد ذلك نرفع الاناء من النار.
- نقوم باضافة الدقيق بالتدريج على الماء مع الحرص على التقليب مستمر حتى تتنتهي كل مقدار الدقيق.
- نعجن المكونات جيدا وبعد ذلك نبدأ باضافة البيض بالتدريج واحدة تلو الأخري مع العجن المستمر حتى تختفي البيضة ونضيف الأخرى حتى ننتهي.
- بعد ذلك نبدأ بوضع العجين في الكيس الحلواني ونبدأ بتشكيل العجين ووضعه في الزيت العميق ونجعل الحرارة متوسطة وننتظر حتى يصبح لونها ذهبي فنقوم برفعها من النار، ويتم وضعها في الشربات وبعد ذلك يتم تصفيتها من الشربات الزائد ، وبعد ذلك توضع في طبق التقديم، وتقدم بألف هنا.
- وبهذه الطريقة يمكنكم تحضير بلح الشام في المنزل دون الحاجة الى شرائها جاهزة.
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بلح الشام واحد من الحلويات الشرقية التي يكون لها مكانة كبيرة في قلوب العديد من الناس، ويقبل الكثير من العرب على شرائها بأسعار باهظة، ظنا منهم أن تحضيرها في المنزل يكلف الكثير من الوقت والمجهود، وهذا غير صحيح، والكثير مؤخرا يبحثون عن طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بدلا من شرائه جاهز، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد بلح الشام في المنزل.طريقة تحضير بلح الشام
نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات بلح الشام المقرمش الرمضاني حيث أن بلح الشام يعد من حلويات القطر الذيذية وإليكم الكقادير:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 8 حبات من البيض.
- 12 ملعقة من المادة الدهنية المفضلة لديك سواء كان زيت أو زبدة.
- 2 معلقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من الماء.
- زيت للتحمير ويجب أن يكون غزير.
- 2 كوب من الشربات البارد
- في وعاء عميق نقوم بوضع مقدار الماء على النار وبعد ذلك نقوم باضافة كل من الزبدة والزيت وننتظر حتى يغلي، بعد ذلك نرفع الاناء من النار.
- نقوم باضافة الدقيق بالتدريج على الماء مع الحرص على التقليب مستمر حتى تتنتهي كل مقدار الدقيق.
- نعجن المكونات جيدا وبعد ذلك نبدأ باضافة البيض بالتدريج واحدة تلو الأخري مع العجن المستمر حتى تختفي البيضة ونضيف الأخرى حتى ننتهي.
- بعد ذلك نبدأ بوضع العجين في الكيس الحلواني ونبدأ بتشكيل العجين ووضعه في الزيت العميق ونجعل الحرارة متوسطة وننتظر حتى يصبح لونها ذهبي فنقوم برفعها من النار، ويتم وضعها في الشربات وبعد ذلك يتم تصفيتها من الشربات الزائد ، وبعد ذلك توضع في طبق التقديم، وتقدم بألف هنا.
- وبهذه الطريقة يمكنكم تحضير بلح الشام في المنزل دون الحاجة الى شرائها جاهزة.
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