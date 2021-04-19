طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بأقل تكلفة

بلح الشام واحد من الحلويات الشرقية التي يكون لها مكانة كبيرة في قلوب العديد من الناس، ويقبل الكثير من العرب على شرائها بأسعار باهظة، ظنا منهم أن تحضيرها في المنزل يكلف الكثير من الوقت والمجهود، وهذا غير صحيح، والكثير مؤخرا يبحثون عن طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بدلا من شرائه جاهز، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد بلح الشام في المنزل.

طريقة تحضير بلح الشام

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات بلح الشام المقرمش الرمضاني حيث أن بلح الشام يعد من حلويات القطر الذيذية وإليكم الكقادير:

3 أكواب من الدقيق الأبيض. 8 حبات من البيض. 12 ملعقة من المادة الدهنية المفضلة لديك سواء كان زيت أو زبدة. 2 معلقة صغيرة من الفانيليا. 2 كوب من الماء. زيت للتحمير ويجب أن يكون غزير. 2 كوب من الشربات البارد