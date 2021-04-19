طريقة وأسرار عمل الطحينة في المنزل لصتع سلطة طحينة المحلات الجاهزة

أن الطحينة من المقبلات التي يعشقها الجميع بجانب الأطباق الرئيسية، وهى تقدم بجانب المشويات بجميع أنواعها، وتوضع أيضا على أطباق كثيرة مثل طبق الفول بالطحينة، وهى من أشهر الإضافات التي توضع على أطباق كثيرة كما ذكرنا، ولها فوائد عديدة لأنها تحتوي على السمسم وبه فوائد كثيرة تفيد الجسم لذلك نقدم لكم طريقة عمل الطحينة في المنزل لكي تستمتعوا بمذاقها اللذيذ والشهي الذي لا يقاوم . طريقة عمل الطحينة ومكوناتها طريقة عمل الطحينة ومكوناتها عمل الطحينة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. 2 كوب من السمسم المحمص 1 كوب من الدقيق 1 كوب من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس ربع ملعقة من الملح طريقة تحضير الطحينة نقوم بطحن السمسم داخل مطحنة الخلاط الكهربي جيدا.

نحضر دورق الخلاط، ونضع به السمسم المطحون ونضيف له نصف مقدار الدقيق وربع ملعقة الملح، ونخلطهم جيدا.

نضف نصف مقدار الزيت بالتدريج مع الأستمرارفي الخلط لكل المكونات.

نضيف نصف مقدار الدقيق المتبقي بالتدريج في الخلاط ونخلط.

نضيف باقي كوب الزيت المتبقي لباقي المكونات ونخلطهم جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى يتجانس الخليط تماما.

نحضر برطمان محكم الغلق ونضع به الطحينة للأحتفاظ بها وقت الحاجة. تحضير سلطة الطحينة المكونات: نصف كوب من الطحينة+ نصف ملعقة من الملح+ نصف ملعقة من الكمون+ عصير نصف ليمونة+ ملعقتان من الخل+ مقدار قليل من الماء+ قليل من الشطة.

نصف كوب من الطحينة+ نصف ملعقة من الملح+ نصف ملعقة من الكمون+ عصير نصف ليمونة+ ملعقتان من الخل+ مقدار قليل من الماء+ قليل من الشطة. طريقة التحضير لسلطة الطحينة: نحضر بولة ونضع بها الطحينة، ونضع عصير الليمون والملح والشطة والخل، ونقوم بخلطهم بالشوكة بشكل دائري حتى تختلط المكونات جميعا.

نحضر بولة ونضع بها الطحينة، ونضع عصير الليمون والملح والشطة والخل، ونقوم بخلطهم بالشوكة بشكل دائري حتى تختلط المكونات جميعا. نضيف مقدار قليل من الماء ونستمر في التقليب بالشوكة حتى تتفكك الطحينة ونحصل على قوام مناسب لسلطة الطحينة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الطحينة في المنزل بكل سهولة ويسر وكذلك طريقة عمل سلطة الطحينة الجاهزة. طريقة تحضير الطحينةتحضير سلطة الطحينة الوسوم

أن الطحينة من المقبلات التي يعشقها الجميع بجانب الأطباق الرئيسية، وهى تقدم بجانب المشويات بجميع أنواعها، وتوضع أيضا على أطباق كثيرة مثل طبق الفول بالطحينة، وهى من أشهر الإضافات التي توضع على أطباق كثيرة كما ذكرنا، ولها فوائد عديدة لأنها تحتوي على السمسم وبه فوائد كثيرة تفيد الجسم لذلك نقدم لكم طريقة عمل الطحينة في المنزل لكي تستمتعوا بمذاقها اللذيذ والشهي الذي لا يقاوم . طريقة عمل الطحينة ومكوناتها طريقة عمل الطحينة ومكوناتها عمل الطحينة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. 2 كوب من السمسم المحمص 1 كوب من الدقيق 1 كوب من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس ربع ملعقة من الملح طريقة تحضير الطحينة نقوم بطحن السمسم داخل مطحنة الخلاط الكهربي جيدا.

نحضر دورق الخلاط، ونضع به السمسم المطحون ونضيف له نصف مقدار الدقيق وربع ملعقة الملح، ونخلطهم جيدا.

نضف نصف مقدار الزيت بالتدريج مع الأستمرارفي الخلط لكل المكونات.

نضيف نصف مقدار الدقيق المتبقي بالتدريج في الخلاط ونخلط.

نضيف باقي كوب الزيت المتبقي لباقي المكونات ونخلطهم جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى يتجانس الخليط تماما.

نحضر برطمان محكم الغلق ونضع به الطحينة للأحتفاظ بها وقت الحاجة. تحضير سلطة الطحينة المكونات: نصف كوب من الطحينة+ نصف ملعقة من الملح+ نصف ملعقة من الكمون+ عصير نصف ليمونة+ ملعقتان من الخل+ مقدار قليل من الماء+ قليل من الشطة.

نصف كوب من الطحينة+ نصف ملعقة من الملح+ نصف ملعقة من الكمون+ عصير نصف ليمونة+ ملعقتان من الخل+ مقدار قليل من الماء+ قليل من الشطة. طريقة التحضير لسلطة الطحينة: نحضر بولة ونضع بها الطحينة، ونضع عصير الليمون والملح والشطة والخل، ونقوم بخلطهم بالشوكة بشكل دائري حتى تختلط المكونات جميعا.

نحضر بولة ونضع بها الطحينة، ونضع عصير الليمون والملح والشطة والخل، ونقوم بخلطهم بالشوكة بشكل دائري حتى تختلط المكونات جميعا. نضيف مقدار قليل من الماء ونستمر في التقليب بالشوكة حتى تتفكك الطحينة ونحصل على قوام مناسب لسلطة الطحينة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الطحينة في المنزل بكل سهولة ويسر وكذلك طريقة عمل سلطة الطحينة الجاهزة. طريقة تحضير الطحينةتحضير سلطة الطحينة

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