البيتي فور الناعم بكل أسراره زي المحلات بالضبط بي ٣ مكونات بس

البيتي فور الناعم بكل أسراره ، من الحلويات البسيطة اللذيذة تتميز بالجمال في الشكل والطعم وتحتاج للحشو ويمكن عملها بكثير من النكهات التي تجعل الشخص يريدها بكثرة لذلك يجب معرفة طرق عملها في المنزل بدلًا من شرائها من المحلات.

طريقة عمل البيتي فور الناعم بكل أسراره في المنزل

يمكن تحضير البيتي فور في المنزل بأسهل التكاليف وتابعوا معنا لنتعرف على طريقة تحضيره.

كوب من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

ملعقة فانيليا.

رشه ملح.

بيضة.

ملعقة بكينج بودر.

في خلاط كهربائي نضع البيض والزبدة ويتم خلطهم لمدة دقيقتين ونضع السكر عليهم بالتدريج حتى الذوبان.

في وعاء عميق للعجن نضع الدقيق وبكينج بودر والفانيليا ونضع الخليط عليهم ويتم العجن لحوالي عشر دقائق حتى تصبح عجينة لينة يسهل تشكيلها.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ودهن الثواني بالزيت ووضع ورق الزبدة فيها وباستخدام ماكينة البيتي فور يتم وضعه في الصينية وإدخالها الفرن.

يظل في الفرن حوالي ربع ساعة ثم تركه حتى يبرد.

إذا أردنا تجهيز بيتي فور بالشكولاتة يمكن إضافة كوب من الكاكاو بدلًا من كوب دقيق واستكمال باقي الخطوات كما ذكرنا في الأعلى.

المكونات البيتي فورطريقة تحضير البيتي فورطريقة عمل حشوة البيتي فور

في إناء نضع كوب من الكريمة مع نصف كوب من ألقشطه وخلطهم جيدًا ووضع منهم على قطعة البيتي فور ووضع القطعة الأخرى عليهم وتركهم في الثلاجة لمدة ساعة ويكون جاهز للتقديم.

كوب من المربى مع كوب من المكسرات وكوب فواكهه مجففة وكوب من الشوكولاتة التزين ووضع المربي والمكسرات من الداخل ويمكن دهنه من الخارج بالمربى ووضعه في شوكولاتة التزين.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على طريقة عمل البيتي فور في المنزل بأسهل الطرق وبأقل التكاليف يمكنكم الاستمتاع بطعمه مع كوب من الشاي وسط العائلة.