أسهل طريقة لعمل الجلي بالبسكويت بارد بدون كريمة سهل وسريع التحضير بالخطوات

جلي بالبسكويت بارد بدون كريمة ، أصبح البسكويت يدخل في الكثير من الحلويات الشرقية اللذيذة ومن ضمنها الجيلي بدلًا من الشكل والطعم التقليدي له أصبح هناك حلوى جديدة شهية سهلة التحضير بالبسكويت والجلي.

طريقة عمل جلي بالبسكويت

٢ كوب من البسكويت السادة المطحون.

نصف كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب وربع ماء ساخن.

ملعقة ونصف كبيرة جيلاتين.

٢ كوب من الكريمة.

بعض حبات الفراولة.

كوب من الجلي بنكهة الفراولة.

كوب ونصف ماء ساخن.

مكونات عمل جلي بالبسكويت

طريقة تحضير عمل جلي بالبسكويت

خلط البسكويت المطحون مع الزبدة ووضعهم في القالب ووضعه في الثلاجة لبعض الوقت حتى يبرد.

في إناء نضع الماء الساخن والجيلاتين والتقليب السريع المستمر حتى يذوب تمامًا.

في وعاء أخر نضع الكريمة والسكر ورشة فانيليا وخلطهم جيدًا ثم وضعهم على خليط الجيلاتين وخلطهم جيدًا ووضعهم على طبقة البسكويت في القالب ثم رص طبقة من الفراولة من أعلى وإدخاله الثلاجة لمدة أربع ساعات.

في إناء أخر نضع الماء الساخن ووضع الحلي فيه مع التقليب حتى الذوبان ثم تركة يبرد وإخراج القالب من الثلاجة وسكب الجلي عليه ثم إدخاله الثلاجة مرة أخرى لمدة أربع ساعات ويُقدم بعد ذلك.

طريقة اخرى لعمل البسكويت بالجلي في المنزل

مكونات عمل جلي بالبسكويت

٢ كيس من الجلي.

كيس كبير من البسكويت السادة.

قطع من الفاكهة.

ثلاث أكواب ماء ساخن.

طريقة تحضير عمل جلي بالبسكويت

في إناء على النار نضع الجلي والماء الساخن مع التقليب حتى الذوبان لبعض الدقائق ثم أغلاق النار.

في صينية نضع البسكويت ويتم رصه فيها ووضع طبقة من الفاكهة فوق البسكويت ثم سكب الجلي عليه ووضعه في الثلاجة حوالي خمس ساعات.

ويُقدم بارد هكذا والاستمتاع بطعمه الرائع واللذيذ مع العائلة كما يمكن تقديمه للضيوف.