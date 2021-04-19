أسرار العجينة القطنية المورقه للمخبوزات هشه وخفيف كالقطن لكل المعجنات

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أسرار العجينة القطنية المورقه للمخبوزات التي يتم على نجاحها الكثير من أنواع المعجنات والمخبوزات المتنوعة، منها البيتزا والفطائر القطنية وخلية النحل والخبز والكثير من المعجنات، حيث أنها من العجائن السهلة والبسيطة للغاية، ولكن نحرص دائماً أن نحصل عليها من الخارج لكي تكون هشة ومروقة مثل القطن، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في القيام بذلك ويحرصون دائماً على القيام بتحضير العجينة القطنية بالمنزل، ونحن نهتم دائماً بأن نوفر لكي كل ما يجعل منك ربة منزل شاطرة تتمكن من القيام بكل ما يحتاجه منزلها وما يرغب به أفراد عائلتك، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكي طريقة ومكونات العجينة القطنية المورقه للمخبوزات بالمنزل.العجينة القطنية المورقه للمخبوزات
تعرفي معنا اليوم على أنجح طريقة لعمل العجينة القطنية المورقه للمخبوزات بمكونات اقتصادية ولكن النتائج مضمونة:المكونات:
- كوبان من الدقيق المنخول.
- 4/3 كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من لبن الزبادي.
- رشة ملح.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقة سكر.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- نقوم بإحضار إناء عميق بحجم متوسط، ونضع به الحليب ويضاف له كلاً من السكر والخمير وملعقة من لبن الزبادي ويضاف لهم الزيت.
- يتم خلط المكونات معاً بشكل جيد من خلال المضرب اليدوي حتى أن تتجانس المكونات معاً.
- من ثم في إناء أخر نقوم بعمل خليط من الدقيق والبيكنج بودر والملح ومن ثم تخلط المكونات معاً.
- تضيف المكونات الجافة تدريجياً على الخليط السائل وتقلب المكونات معاً حتى أن نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع العجينة على سطح جاف وصلب ويرش بكمية قليلة من الدقيق ومن تدعك لمدة لا تقل عن عشر دقائق وحتى أن نحصل على قوام لين.
- يتم تكوير العجينة وتشكل على هيئة كرات كبيرة باليد ومن ثم تدهن بكمية قليلة من الزيت.
- نقوم بتغطية العجين بورق النايلون الغير لاصق ومن ثم تترك لمدة ساعة حتى أن تتخمر ويزداد حجمها قبل القيام بتشكيها بما نرغب به.
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أسرار العجينة القطنية المورقه للمخبوزات التي يتم على نجاحها الكثير من أنواع المعجنات والمخبوزات المتنوعة، منها البيتزا والفطائر القطنية وخلية النحل والخبز والكثير من المعجنات، حيث أنها من العجائن السهلة والبسيطة للغاية، ولكن نحرص دائماً أن نحصل عليها من الخارج لكي تكون هشة ومروقة مثل القطن، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في القيام بذلك ويحرصون دائماً على القيام بتحضير العجينة القطنية بالمنزل، ونحن نهتم دائماً بأن نوفر لكي كل ما يجعل منك ربة منزل شاطرة تتمكن من القيام بكل ما يحتاجه منزلها وما يرغب به أفراد عائلتك، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكي طريقة ومكونات العجينة القطنية المورقه للمخبوزات بالمنزل.العجينة القطنية المورقه للمخبوزات
تعرفي معنا اليوم على أنجح طريقة لعمل العجينة القطنية المورقه للمخبوزات بمكونات اقتصادية ولكن النتائج مضمونة:المكونات:
- كوبان من الدقيق المنخول.
- 4/3 كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من لبن الزبادي.
- رشة ملح.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقة سكر.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- نقوم بإحضار إناء عميق بحجم متوسط، ونضع به الحليب ويضاف له كلاً من السكر والخمير وملعقة من لبن الزبادي ويضاف لهم الزيت.
- يتم خلط المكونات معاً بشكل جيد من خلال المضرب اليدوي حتى أن تتجانس المكونات معاً.
- من ثم في إناء أخر نقوم بعمل خليط من الدقيق والبيكنج بودر والملح ومن ثم تخلط المكونات معاً.
- تضيف المكونات الجافة تدريجياً على الخليط السائل وتقلب المكونات معاً حتى أن نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع العجينة على سطح جاف وصلب ويرش بكمية قليلة من الدقيق ومن تدعك لمدة لا تقل عن عشر دقائق وحتى أن نحصل على قوام لين.
- يتم تكوير العجينة وتشكل على هيئة كرات كبيرة باليد ومن ثم تدهن بكمية قليلة من الزيت.
- نقوم بتغطية العجين بورق النايلون الغير لاصق ومن ثم تترك لمدة ساعة حتى أن تتخمر ويزداد حجمها قبل القيام بتشكيها بما نرغب به.
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