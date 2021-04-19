أسرار العجينة القطنية المورقه للمخبوزات هشه وخفيف كالقطن لكل المعجنات

أسرار العجينة القطنية المورقه للمخبوزات التي يتم على نجاحها الكثير من أنواع المعجنات والمخبوزات المتنوعة، منها البيتزا والفطائر القطنية وخلية النحل والخبز والكثير من المعجنات، حيث أنها من العجائن السهلة والبسيطة للغاية، ولكن نحرص دائماً أن نحصل عليها من الخارج لكي تكون هشة ومروقة مثل القطن، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في القيام بذلك ويحرصون دائماً على القيام بتحضير العجينة القطنية بالمنزل، ونحن نهتم دائماً بأن نوفر لكي كل ما يجعل منك ربة منزل شاطرة تتمكن من القيام بكل ما يحتاجه منزلها وما يرغب به أفراد عائلتك، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكي طريقة ومكونات العجينة القطنية المورقه للمخبوزات بالمنزل.

تعرفي معنا اليوم على أنجح طريقة لعمل العجينة القطنية المورقه للمخبوزات بمكونات اقتصادية ولكن النتائج مضمونة:

كوبان من الدقيق المنخول.

4/3 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من لبن الزبادي.

رشة ملح.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة سكر.

ملعقتين من الزيت النباتي.