طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم بطعم رائع ومذاق مختلف

شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم من الوجبات الخفيفة والصحية، ولا تحتوي على الكثير من الدهون، ايضاً تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهنا سوف نقدمها في شهر رمضان لأن كثير من الناس يحبون عملها في هذا الشهر، ايضاً سوف نقدمها بطريقة بسيطة وبمذاق رائع حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة لتحضيرها متوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم بشكل لذيذ.

مقادير عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

يحتوي عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ورق لورا.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف كيلو بطاطس مقطع.

٣ أكواب مرقة دجاج.

٦ حبات من الجزر المقطع.

ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ حبات من البصل المفروم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

مشروم شرائح.

نصف كوب كريمة لباني.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة سهلة ومختلفة لعمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-