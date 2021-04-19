كل اسرار العرايس العراقية باللحمة سهله وسريعه بمكونات بسيطة

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كل اسرار العرايس العراقية باللحمة الخليط الرائع من اللحم المفروم وأنواع متنوعة من التوابل والخضروات المتميزة حيث أن العرايس أو الحوواشي واحدة من الأطعمة الشهية التي بإمكانك القيام بها بالمنزل بوقت قصير، حيث أنها من الأطباق التي لها صيت واسع في بلاد الشام، وهي تكون عبارة عن ساندوتشات يتم شويها بالفرن ويتم حشواها باللحم المفروم، ويتم تقديمها مع الكثير من المقبلات والسلطات المتنوعة، وتحمل العرايس قيمة غذائية كبيرة ومفيدة للغاية لكل من يعاني من مشكلة فقر الدم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، ونحن اليوم حرصنا أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل العرايس باللحمة.
كل اسرار العرايس العراقية باللحمة
إليكم الآن طريقة عمل العرايس باللحمة بخطوات بسيطة وتمكنك من الحصول على طعم لذيذ وشهي من خلال اتباع الآتي:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل مفرومة.
- قرن فلفل أخضر مفروم.
- حبة من الطماطم مفرومة.
- ثوم مهروس.
- ملح.
- فلفل.
- بهارات.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- شطة.
- خبز بلدي.
- في البداية يتم تشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 200.
- في إناء عميق نقوم بوضع اللحم المفروم على أن يكون دسم وإذا لم يكن قومي بإضافة ملعقة من السمن.
- نقوم بخلط اللحم مع البصل المفروم والطماطم والفلفل والبقدونس وتقلب المكونات معاً.
- ومن ثم نقوم بإضافة الثوم والبهارات والفلفل الأسود والشطة وتقلب حتى تختلط معاً بشكل جيد.
- نترك اللحم في التتبيلة لمدة ساعة حتى تكتسب الطعم بشكل جيد.
- بعد انتهاء المدة نقوم بفتح الخبز ويدهن من الداخل والخارج بالزيت ومن ثم نقوم بتوزيع اللحم بداخله وتوزع بالتساوي.
- من ثم نرص الخبز بالصينية وتدخل الفرن السابق تسخينه ويترك حتة أن ينضج ويتحمر ويصبح لونه ذهبي.
- يتم تقديم ساخن ومقطع على هيئة مثلثات وبألف هنا وشفا.
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كل اسرار العرايس العراقية باللحمة الخليط الرائع من اللحم المفروم وأنواع متنوعة من التوابل والخضروات المتميزة حيث أن العرايس أو الحوواشي واحدة من الأطعمة الشهية التي بإمكانك القيام بها بالمنزل بوقت قصير، حيث أنها من الأطباق التي لها صيت واسع في بلاد الشام، وهي تكون عبارة عن ساندوتشات يتم شويها بالفرن ويتم حشواها باللحم المفروم، ويتم تقديمها مع الكثير من المقبلات والسلطات المتنوعة، وتحمل العرايس قيمة غذائية كبيرة ومفيدة للغاية لكل من يعاني من مشكلة فقر الدم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، ونحن اليوم حرصنا أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل العرايس باللحمة.
كل اسرار العرايس العراقية باللحمة
إليكم الآن طريقة عمل العرايس باللحمة بخطوات بسيطة وتمكنك من الحصول على طعم لذيذ وشهي من خلال اتباع الآتي:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل مفرومة.
- قرن فلفل أخضر مفروم.
- حبة من الطماطم مفرومة.
- ثوم مهروس.
- ملح.
- فلفل.
- بهارات.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- شطة.
- خبز بلدي.
- في البداية يتم تشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 200.
- في إناء عميق نقوم بوضع اللحم المفروم على أن يكون دسم وإذا لم يكن قومي بإضافة ملعقة من السمن.
- نقوم بخلط اللحم مع البصل المفروم والطماطم والفلفل والبقدونس وتقلب المكونات معاً.
- ومن ثم نقوم بإضافة الثوم والبهارات والفلفل الأسود والشطة وتقلب حتى تختلط معاً بشكل جيد.
- نترك اللحم في التتبيلة لمدة ساعة حتى تكتسب الطعم بشكل جيد.
- بعد انتهاء المدة نقوم بفتح الخبز ويدهن من الداخل والخارج بالزيت ومن ثم نقوم بتوزيع اللحم بداخله وتوزع بالتساوي.
- من ثم نرص الخبز بالصينية وتدخل الفرن السابق تسخينه ويترك حتة أن ينضج ويتحمر ويصبح لونه ذهبي.
- يتم تقديم ساخن ومقطع على هيئة مثلثات وبألف هنا وشفا.
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