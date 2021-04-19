أسرار عمل البطاطس المقرمشة مثل أشهر المطاعم بأسهل الطرق

البطاطس المقرمشة ذهبية اللون من الأطباق الأساسية التي تُقدم بجانب كل الوجبات، فهي محببة لكل الأشخاص ويمكن تقديمها بمفردها بجانب أي صوص مفضل أو أي نوع من المخلل خاصة في مصر فتعتبر البطاطس المقرمشة من الأطباق الأساسية في وجبة الإفطار، على الرغم من ذلك الكثير من الأشخاص لا يتمكنوا من إعداد البطاطس بنفس مذاق المطاعم الذي لا يقاوم وسوف نوضح فيما يلي أسرار عمل البطاطس المقرمشة مثل أشهر المطاعم.

كل ما تحتاجين إليه حبات البطاطس والقليل من التوابل والمكونات هي:

4 حبات من البطاطس القابلة للتحمير. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من الدقيق. رشة من الكركم. زيت غزير ساخن للتحمير.

قومي بغسل البطاطس وتقشيرها ومن ثم قومي بتقطيعها إلى حلقات وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى أصابع.

قومي بغسل أصابع البطاطس بالماء ووضع الخل الأبيض عليها والتأكد من توزيعه على كل البطاطس.

اخلطي الدقيق والملح والكركم معًا ثم ضعي المكونات على البطاطس وتأكدي من توزيع الدقيق على كل أصابع البطاطس.

في إناء عميق قومي بوضع زيت غزير واتركيه على النار لعدة دقائق ثم قومي بوضع البطاطس في الزيت واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تبدأ تتماسك ثم قومي بتقليبها كل فترة حتى تأخذ لون ذهبي مناسب قومي بتصفيتها من الزيت وقدميها ساخنة.

يمكن تقديم البطاطس المقرمشة بجانب أي نوع من الطعام فهي طبق أساسي بجانب سندوتشات البرجر والحواوشي ويمكن تقديمها بمفردها بجانب أي صوص مفضل مثل الكاتشب أو الثومية أو المايونيز ويمكن إعداد سندوتشات البطاطس المقرمشة اللذيذة ووضع الثومية والكاتشب عليها بجانب أي نوع من المخلل.