سر نجاح أصابع البسبوسة في المنزل بمكونات اقتصادية وطريقة تحضير القطر

أصابع البسبوية من الحلويات الشعبية المحببة لدى العديد من الناس، وهذه الحلوى من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وأصابع البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة، وهذه الحلوى من الوصفات السهلة والخفيفة التي يشهر تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وهذه الحلوى يتم تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة وأعياد الميلاد، كما تعد من الوصفات التي يمكنك اعدادها في وقت قليل جدا، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تحضير أصابع البسبوسة في المنزل. سر نجاح أصابع البسبوسة سر نجاح أصابع البسبوسة نقدم لكم عبر موقعنا مكوّنات تحضير أصابع البسبوسة: 2 كوب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

واحد كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

أبع ملاعق صغيرة من السكرالأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

2 كوب من الشربات.

جوز هند مبشور للتزيين.

زيت للقلي. طريقة تحضير أصابع البسبوسة في اناء عميق نقوم بنخل كمية الدقيق الأبيض، وبعد ذلك نقوم باضافة دقيق السميد، نقوم باضافة رشة من الملح، ثم نضيف أربع ملاعق من الزيت على الخليط ونقلب جيدا.

في الماء الدافئ نقوم باضافة كل من ماء الورد، والخميرة والسكر، ثم نقوم بتقليبه على المكونات السابقة، ونقلب جيدا ونقوم بعجن المكونات حتى نتمكن من الحصول على عجينة تكون متماسكو ويسهل تشكيلها بالطريقة التي ترغب بها.

نقوم بتغطية العجين بفوطة مطبخ، مع الحرص على تركها ساعتين.

يتم تقطيع العجينة الى أصابع صغبيرة الحجم وبعد ذلك نقوم باحضار مبشرة البصل وندهنها بالزيت ونقوم بوضع قطعة العجين الصغيرة عليها ونمررها خلالها حتى نحصل على شكل جميل من أصابع البسبوسة، ويتم اكمال بقية العجين بهذه الطريقة.

بعد أن يتم الانتهاء من الكمية نقوم بوضع مقلاه على النار ونضيف اليها الزيت وننتظر حتى يسخن، بعد ذلك ننزل بأصابع البسبوسة في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك نخرجها ونضعها في الشربات. الوسوم

أصابع البسبوية من الحلويات الشعبية المحببة لدى العديد من الناس، وهذه الحلوى من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وأصابع البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة، وهذه الحلوى من الوصفات السهلة والخفيفة التي يشهر تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وهذه الحلوى يتم تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة وأعياد الميلاد، كما تعد من الوصفات التي يمكنك اعدادها في وقت قليل جدا، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تحضير أصابع البسبوسة في المنزل. سر نجاح أصابع البسبوسة سر نجاح أصابع البسبوسة نقدم لكم عبر موقعنا مكوّنات تحضير أصابع البسبوسة: 2 كوب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

واحد كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

أبع ملاعق صغيرة من السكرالأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

2 كوب من الشربات.

جوز هند مبشور للتزيين.

زيت للقلي. طريقة تحضير أصابع البسبوسة في اناء عميق نقوم بنخل كمية الدقيق الأبيض، وبعد ذلك نقوم باضافة دقيق السميد، نقوم باضافة رشة من الملح، ثم نضيف أربع ملاعق من الزيت على الخليط ونقلب جيدا.

في الماء الدافئ نقوم باضافة كل من ماء الورد، والخميرة والسكر، ثم نقوم بتقليبه على المكونات السابقة، ونقلب جيدا ونقوم بعجن المكونات حتى نتمكن من الحصول على عجينة تكون متماسكو ويسهل تشكيلها بالطريقة التي ترغب بها.

نقوم بتغطية العجين بفوطة مطبخ، مع الحرص على تركها ساعتين.

يتم تقطيع العجينة الى أصابع صغبيرة الحجم وبعد ذلك نقوم باحضار مبشرة البصل وندهنها بالزيت ونقوم بوضع قطعة العجين الصغيرة عليها ونمررها خلالها حتى نحصل على شكل جميل من أصابع البسبوسة، ويتم اكمال بقية العجين بهذه الطريقة.

بعد أن يتم الانتهاء من الكمية نقوم بوضع مقلاه على النار ونضيف اليها الزيت وننتظر حتى يسخن، بعد ذلك ننزل بأصابع البسبوسة في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك نخرجها ونضعها في الشربات.

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