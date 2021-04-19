عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة الخطيرة بدون ما تشرب منك زيت نهائي صحية

عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة الخطيرة الاصلية حيث أنها تعتبر من أشهر أنواع المقبلات التي يقبل عليها الكثير وتتواجد دائماً على المائدة الرمضانية، كما أنها متوفر في كافة محلات بيع المنتجات الغذائية، وتحضر من خلال إضافة أنواع متنوعة من الحشوات اللذيذة مثل الجبن الأبيض واللحم المفروم والبطاطا المهروسة وأنواع متنوعة من الخضروات الجبن المختلفة، ولكن يحرص الكثير من السيدات أن يقوموا بها في المنزل، حتى يضمنوا جودتها، كما أنها تحمل مذاق خاص ويتم حشواها بالكثير من المكونات المتنوعة ومن الممكن الاستفادة من بقايا الطعام لتحضير حشوات كثيرة ويتم الاستفادة منها، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة الاصلية مثل أشهر محلات بيع المعجنات والفطائر. عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة الخطيرة بإمكانك الآن القيام بعمل عجينة السمبوسة الاصلية بمكونات اقتصادية بسيطو موجودة في منزلك بطريقة ناجحة مائة بالمائة من خلال الآتي: المكونات: كوبان من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الماء الدافئ. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء عميق نقوم بإضافة الدقيق به ويضاف له الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات سوياً.

من ثم نقوم بإضافة الزيت وتقلب المكونات معاً من جديد حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ ويتم عجن كافة المكونات معاً باليد حتى أن نحصل على عجينة هشه .

. من ثم نقوم بتغطية العجين وتترك لمدة ساعة حتى ترتاح.

من ثم نقوم بتقطيع العجينة لكرات متساوية الحجم وتوضع بسطح مرشوش بالدقيق.

نقوم بفرد العجين على كيس نايلون ومن ثم ثم نقوم بحشو السمبوسة بالحشو التي ترغبين به. يتم تقطيع السمبوسة على هيئة مثلثات، ويتم قليها بزيت غزير ويتم تقليبها حتى يتغير لونها حتى أن تحصل على اللون الذهبي ويتم تقديمها ساخنة بجانب الأطباق الرئيسية مثل اللحوم والدواجن والمكرونات وبألف هنا وشفا. الوسوم

عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة الخطيرة الاصلية حيث أنها تعتبر من أشهر أنواع المقبلات التي يقبل عليها الكثير وتتواجد دائماً على المائدة الرمضانية، كما أنها متوفر في كافة محلات بيع المنتجات الغذائية، وتحضر من خلال إضافة أنواع متنوعة من الحشوات اللذيذة مثل الجبن الأبيض واللحم المفروم والبطاطا المهروسة وأنواع متنوعة من الخضروات الجبن المختلفة، ولكن يحرص الكثير من السيدات أن يقوموا بها في المنزل، حتى يضمنوا جودتها، كما أنها تحمل مذاق خاص ويتم حشواها بالكثير من المكونات المتنوعة ومن الممكن الاستفادة من بقايا الطعام لتحضير حشوات كثيرة ويتم الاستفادة منها، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة الاصلية مثل أشهر محلات بيع المعجنات والفطائر. عجينة السمبوسة الهندية الاصلية المقرمشة الخطيرة بإمكانك الآن القيام بعمل عجينة السمبوسة الاصلية بمكونات اقتصادية بسيطو موجودة في منزلك بطريقة ناجحة مائة بالمائة من خلال الآتي: المكونات: كوبان من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الماء الدافئ. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء عميق نقوم بإضافة الدقيق به ويضاف له الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات سوياً.

من ثم نقوم بإضافة الزيت وتقلب المكونات معاً من جديد حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ ويتم عجن كافة المكونات معاً باليد حتى أن نحصل على عجينة هشه .

. من ثم نقوم بتغطية العجين وتترك لمدة ساعة حتى ترتاح.

من ثم نقوم بتقطيع العجينة لكرات متساوية الحجم وتوضع بسطح مرشوش بالدقيق.

نقوم بفرد العجين على كيس نايلون ومن ثم ثم نقوم بحشو السمبوسة بالحشو التي ترغبين به. يتم تقطيع السمبوسة على هيئة مثلثات، ويتم قليها بزيت غزير ويتم تقليبها حتى يتغير لونها حتى أن تحصل على اللون الذهبي ويتم تقديمها ساخنة بجانب الأطباق الرئيسية مثل اللحوم والدواجن والمكرونات وبألف هنا وشفا.

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