طريقة عمل الزبادي البلدي بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة

طريقة عمل الزبادي بسهولة أمر تبحث عنه كثير من ربات البيوت، حيث ينصح به خبراء التغذية بتناوله بصفة دائمة، لعمل الدايت والحمية الغذائية لخسارة نسبة كبيرة من الوزن لاحتواءه على سعرات حرارية صغيرة. يحتوي الزبادي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات، الغنية للجسم ويحتوى على البكتريا النافعة للجسم . ويعد من الأكلات المفضلة لدي الأطفال والكبار،ويقوي المناعة لديهم وفي سحور رمضان يتناوله في وجبة السحور لتجنب العطش والجوع فترة طويلة الصغار تحديدا يعشقون تناولنه بالنكهات المضافة أليه ولضمان سلامه صحتهم تعده الأمهات في المنزل وتوفر العملات الكثيرة في شراءه من السوبر ماركت، وفي السطور التالية نعرض لكم طريقة تحضير الزبادي السادة وبنكهات مختلفة. طريقة عمل الزبادي البلدي طريقة عمل الزبادي البلدي المكونات كيلو لبن .

كوب زبادي بلدي. طريقة التحضير نغلي اللبن جيدا ونتركه حتي يبرد قليلا إلي أن يصبح دافئ

ثم نصب اللبن في الخلاط ونضيف الزبادي ونخلطهم جيدا

ونصبهم في الأكواب ونرصهم في صينية

ونشغل الفرن مسبقا لمده لا تقل عن نصف ساعة ويترك إلي أن يصبح زبادي

وأن كانت متوفرة ماكينة الزبادي يصب في الأكواب المخصصة ويترك لمده لا تقل عن ساعه . طريقه عمل زبادي بالفراولة المكونات كيلو لبن .

كوب زبادي .

ربع كيلو فراولة منزوعة القشرة .

ملعقة كبيرة سكر . طريقة التحضير نغسل الفراولة جيدا ونقسمها إلى نصيفين

نغلي اللبن ونتركه حتي يبرد قليلا

ونضعه في الخلاط ونضيف ملعقة السكر

ثم الفراولة المقطعة ونخلطهم جميعا

ثم نضيف الزبادي ونضربهم مرة أخري

ونصبهم في الأكواب

ونرصهم في صينية ونشغل الفرن مسبقا لمده لا تقل عن نصف ساعة ويترك إلي أن يصبح زبادي

وأن كانت متوفرة ماكينة الزبادي يصب في الأكواب المخصصة ويترك لمده لا تقل عن ساعه . طريقه عمل زبادي بالخوخ المكونات كيلو لبن .

علبة زبادي .

ثلاث حبات خوخ منزعه النواه .

ملعقه كبيرة عسل نحل . طريقة التحضير نغلي اللبن جيدا ونتركه حتي يبرد قليلا إلي أن يصبح دافئ ثم نصب اللبن في الخلاط ثم نضيف الخوخ منزوع القشرة ونقطعهم نضيف الزبادي ونخلطهم جيدا ونصبهم في الأكواب ونرصهم في صينية ونشغل الفرن مسبقا لمده لا تقل عن نصف ساعة ويترك إلي أن يصبح زبادي وأن كانت متوفرة ماكينة الزبادي يصب في الأكواب المخصصة ويترك لمده لا تقل عن ساعه . الوسوم

طريقة عمل الزبادي بسهولة أمر تبحث عنه كثير من ربات البيوت، حيث ينصح به خبراء التغذية بتناوله بصفة دائمة، لعمل الدايت والحمية الغذائية لخسارة نسبة كبيرة من الوزن لاحتواءه على سعرات حرارية صغيرة. يحتوي الزبادي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات، الغنية للجسم ويحتوى على البكتريا النافعة للجسم . ويعد من الأكلات المفضلة لدي الأطفال والكبار،ويقوي المناعة لديهم وفي سحور رمضان يتناوله في وجبة السحور لتجنب العطش والجوع فترة طويلة الصغار تحديدا يعشقون تناولنه بالنكهات المضافة أليه ولضمان سلامه صحتهم تعده الأمهات في المنزل وتوفر العملات الكثيرة في شراءه من السوبر ماركت، وفي السطور التالية نعرض لكم طريقة تحضير الزبادي السادة وبنكهات مختلفة. طريقة عمل الزبادي البلدي طريقة عمل الزبادي البلدي المكونات كيلو لبن .

كوب زبادي بلدي. طريقة التحضير نغلي اللبن جيدا ونتركه حتي يبرد قليلا إلي أن يصبح دافئ

ثم نصب اللبن في الخلاط ونضيف الزبادي ونخلطهم جيدا

ونصبهم في الأكواب ونرصهم في صينية

ونشغل الفرن مسبقا لمده لا تقل عن نصف ساعة ويترك إلي أن يصبح زبادي

وأن كانت متوفرة ماكينة الزبادي يصب في الأكواب المخصصة ويترك لمده لا تقل عن ساعه . طريقه عمل زبادي بالفراولة المكونات كيلو لبن .

كوب زبادي .

ربع كيلو فراولة منزوعة القشرة .

ملعقة كبيرة سكر . طريقة التحضير نغسل الفراولة جيدا ونقسمها إلى نصيفين

نغلي اللبن ونتركه حتي يبرد قليلا

ونضعه في الخلاط ونضيف ملعقة السكر

ثم الفراولة المقطعة ونخلطهم جميعا

ثم نضيف الزبادي ونضربهم مرة أخري

ونصبهم في الأكواب

ونرصهم في صينية ونشغل الفرن مسبقا لمده لا تقل عن نصف ساعة ويترك إلي أن يصبح زبادي

وأن كانت متوفرة ماكينة الزبادي يصب في الأكواب المخصصة ويترك لمده لا تقل عن ساعه . طريقه عمل زبادي بالخوخ المكونات كيلو لبن .

علبة زبادي .

ثلاث حبات خوخ منزعه النواه .

ملعقه كبيرة عسل نحل . طريقة التحضير نغلي اللبن جيدا ونتركه حتي يبرد قليلا إلي أن يصبح دافئ ثم نصب اللبن في الخلاط ثم نضيف الخوخ منزوع القشرة ونقطعهم نضيف الزبادي ونخلطهم جيدا ونصبهم في الأكواب ونرصهم في صينية ونشغل الفرن مسبقا لمده لا تقل عن نصف ساعة ويترك إلي أن يصبح زبادي وأن كانت متوفرة ماكينة الزبادي يصب في الأكواب المخصصة ويترك لمده لا تقل عن ساعه .

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