أفضل طريقة لتحضير الحليب المكثف المحلى بدون زبدة مثل الحليب المعلب

يمكنك الآن تحضير الحليب المكثف المحلى بطعم رائع في المنزل دون الحاجة إلى المعلب الجهاز، فلا يمكننا الاستغناء عن الحليب المكثف حيث يستخدم في الكثير من أطباق الحلويات الشرقية والغربية والأيس كريم والكثير من المشروبات وهنا في هذا المقال سوف نقدم إليكي أبسط وأفضل الطرق لعمل الحليب المكثف.

ما هو الحليب المكثف المحلى

يعد الحليب المكثف هو نوع من أنواع الحليب ولكن يكون مركز ذات قوام سميك وطعمه محلي ولونه أصفر الفاتح وله العديد من الاستخدامات حيث يمكن استخدامه لتزيين الكيك والبسكويت والكثير من الحلويات ويمكن إضافة الكاكاو وجعله صوص شوكولاتة رائع أو يمكن استخدامه لتحلية الكثير من الأطباق كبديل للسكر ويوجد للحليب المكثف الكثير من الفوائد ومنها يعطي طاقة للجسم لوجود فيه العديد من البروتينات وكربوهيدرات ولكنه غني بنسبة كبيرة من السكر لا يمكن تناوله مرضى السكر ويوجد به عنصر الكالسيوم التي يفيد العظام والأسنان.

طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى

لصنع أفضل حليب مكثف عليك اتباع الخطوات التالية

مقادير الوصفة

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. ٢ كوب من الحليب البودر كامل الدسم. وسنحتاج كوب من الماء الساخن. ٢ كوب من السكر الأبيض البودر.

قومي بوضع الحليب البودر في إناء ويرفع على النار. اسكبي الماء الساخن على الحليب و اخفضي درجة الحرارة وقومي بالتقليب حتى يتجانس المكونات جيدًا. اضيفي السكر على الخليط السابق واستمري بالتقليب حتي يتجانس الخليط. ضعي الفانيليا على الخليط والتي يمكن أن نستبدلها ب نصف ملعقة زبدة. استمري بالتقليب لمدة ٣٠ دقيقة حتى يثقل قوام الخليط ويصبح أكثر كثافة. يرفع من النار ويترك حتى يبرد ثم يمكنك استخدامه أو وضعه في الثلاجة لحين استخدامه.

طريقة تحضير الوصفة