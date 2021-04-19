طريقة عمل الكنافة في المنزل بطعم المحلات بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكنافة بوصفة ناجحة أمر ترغب فيه كل سيدة، فالكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يختلف عليها أحدا في تناولها وتشتهر أعدادها في شهر رمضان الكريم يقوم البعض بشرائها جاهزة، ولكن من الأفضل أن يتم تنفيذها في المنزل ضمان مستوى أعلى من النظافة، ولها عده طرق في أعدادها ولها أيضاً حشوات مختلفه حديثه، وكل عام في شهر رمضان تقوم المحال بتقديم أحلى الحشوات المميزة ومنها الكنافة السادة والمبرومة، والنابلسية بالنونيلا والكسترد والمانجا الكراميل القشدة والمكسرات والفستق والأيس كريم واشتهر مؤخرا الكنافة الكورنيه، وفي السطور التالية نقدم إليكم إحدى طرق إعداد الكنافة. طريقة عمل الكنافة في المنزل طريقة عمل الكنافة في المنزل طريقة عمل الكنافة السادة المكونات كيلو كنافة .

نصف كيلو زبده لينة .

شربات . طريقة شربات الكنافة

مكونات الشربات كوبان ونصف من السكر الأبيض .

كوب ونصف ماء فاتر .

نصف ليمونه كبيرة .

ملعقة كبيرة عسل أبيض .

أو ملعقة كبيرة سكر جلوكوز .

عود قرفة . طريقة تحضير الشربات في إناء عميق نضع كوب الماء والسكر والعسل الأبيض أو سكر الجلوكوز

ونقلب جيدا حتي يذوب السكر تماماً.

ونرفعهم على نار هادئة، ثم نضيف عود القرفة وبعد أن يثقل قوام الشراب نعصر نصف الليمونة.

ويرفع عندما يثقل القوام وننزع عود القرفة . طريقة عمل الكنافة نشعل الفرن قبل البدء ولضمان نجاح الكنافة نضعها في الديب فريزر ليلة كاملة قبل الإعداد.

نخرجها ونكسرها إلى أجزاء صغيرة جداً ويمكن استخدام الكبة لتسهيل هذه العملية.

نضع الزبدة في طاسة لتذوب وفي وعاء عميق نضع الكنافة والزبدة ونقلبهم جيداً

نحضر صنية مناسبة ونفرغ الكنافة ونفردها بالتساوي ونحضر صينية أخري صغيرة لتساوي الأطراف.

ندخلها في الفرن على درجه حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي من الأطراف ثم نرفعها إلى الشواية لتأخذ لون ذهبي.

نخرجها من الفرن ثم نضيف الشربات البارد وتقطع وتغرف في أطباق التقديم . طريقة عمل الكنافة الوسوم

طريقة عمل الكنافة بوصفة ناجحة أمر ترغب فيه كل سيدة، فالكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يختلف عليها أحدا في تناولها وتشتهر أعدادها في شهر رمضان الكريم يقوم البعض بشرائها جاهزة، ولكن من الأفضل أن يتم تنفيذها في المنزل ضمان مستوى أعلى من النظافة، ولها عده طرق في أعدادها ولها أيضاً حشوات مختلفه حديثه، وكل عام في شهر رمضان تقوم المحال بتقديم أحلى الحشوات المميزة ومنها الكنافة السادة والمبرومة، والنابلسية بالنونيلا والكسترد والمانجا الكراميل القشدة والمكسرات والفستق والأيس كريم واشتهر مؤخرا الكنافة الكورنيه، وفي السطور التالية نقدم إليكم إحدى طرق إعداد الكنافة. طريقة عمل الكنافة في المنزل طريقة عمل الكنافة في المنزل طريقة عمل الكنافة السادة المكونات كيلو كنافة .

نصف كيلو زبده لينة .

شربات . طريقة شربات الكنافة

مكونات الشربات كوبان ونصف من السكر الأبيض .

كوب ونصف ماء فاتر .

نصف ليمونه كبيرة .

ملعقة كبيرة عسل أبيض .

أو ملعقة كبيرة سكر جلوكوز .

عود قرفة . طريقة تحضير الشربات في إناء عميق نضع كوب الماء والسكر والعسل الأبيض أو سكر الجلوكوز

ونقلب جيدا حتي يذوب السكر تماماً.

ونرفعهم على نار هادئة، ثم نضيف عود القرفة وبعد أن يثقل قوام الشراب نعصر نصف الليمونة.

ويرفع عندما يثقل القوام وننزع عود القرفة . طريقة عمل الكنافة نشعل الفرن قبل البدء ولضمان نجاح الكنافة نضعها في الديب فريزر ليلة كاملة قبل الإعداد.

نخرجها ونكسرها إلى أجزاء صغيرة جداً ويمكن استخدام الكبة لتسهيل هذه العملية.

نضع الزبدة في طاسة لتذوب وفي وعاء عميق نضع الكنافة والزبدة ونقلبهم جيداً

نحضر صنية مناسبة ونفرغ الكنافة ونفردها بالتساوي ونحضر صينية أخري صغيرة لتساوي الأطراف.

ندخلها في الفرن على درجه حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي من الأطراف ثم نرفعها إلى الشواية لتأخذ لون ذهبي.

نخرجها من الفرن ثم نضيف الشربات البارد وتقطع وتغرف في أطباق التقديم . طريقة عمل الكنافة

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