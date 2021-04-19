طريقة عمل خلية النحل الهشة بالشكولاتة اللذيذة في المنزل

خلية النحل بالشكولاتة حضريها بخطوات بسيطة وتكاليف قليلة، مكونات متوفرة في كل منزل، تعتبر خلية النحل بالشكولاتة من المعجنات الهشة المنتشرة بشكل كبير في جميع طبقات المجتمع، معظمنا يعرف ان طريقة خلية النحل يتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة، منها الحادقة والسادة والمحشية بالجبن واللحوم، اليوم اردنا تقديم خلية النحل بالشكولاتة، هذه الطريقة محببة لدى الاطفال. مقادير خلية النحل: 2 كوب دقيق، ⅓ كوب حليب دافئ1

¼ ملعقة سكر، 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي، زبدة لدهن الصنيهم

لعقة صغيرة بكينج بودر، ملعقة كبيرة زباديذ

ذرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة فورية

1½ ملعقة فانيليا، شكولاتة مطبخ حسب الرغبة “للحشو”

1حبة بيض مخفوق لدهن العجينة

صوص شكولاتة حسب الرغبة الطريقة: مقادير خلية النحل:الطريقة: لتحضير العجينة: في وعاء عميق اخلطي الحليب مع السكر جيداً، نضع عليهم الخميرة ونتركها 10 دقائق لاختبار الخميرة اذا كانت تصلح للخبز في وعاء اخلطي الدقيق، البيكنج بودر، الفانيليا، الملح، ثم اضيفي الحليب والسكر والخميرة، ثم ضعي الزيت، الحليب وامزجي الخليط جيداً قلبي المكونات حتي الحصول علي عجينة ناعمة، غلفي العجينة بفوطة مطبخ ثم قطعة من النايلون وضعيها جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها شكلي العجينة كرة متوسطة الحجم بحجم الليمونة، احشي كل قطعة من خلية النحل بشكولاتة ثم ضعيها متلاصقة مع بعضها في صنيه مدهونة بالقليل من الزبد غطي الصنيه وضعيها جانباً حتي يتضاعف حجمها سخني الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ادهني وجه عجينة خلية النحل بفرشاة بالبيض المخفوق واخبزيها لحوالي 30 دقيقة حتي يحمر وجهها قدمي خلية النحل مع صوص الشكولاتة. الوسوم

خلية النحل بالشكولاتة حضريها بخطوات بسيطة وتكاليف قليلة، مكونات متوفرة في كل منزل، تعتبر خلية النحل بالشكولاتة من المعجنات الهشة المنتشرة بشكل كبير في جميع طبقات المجتمع، معظمنا يعرف ان طريقة خلية النحل يتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة، منها الحادقة والسادة والمحشية بالجبن واللحوم، اليوم اردنا تقديم خلية النحل بالشكولاتة، هذه الطريقة محببة لدى الاطفال. مقادير خلية النحل: 2 كوب دقيق، ⅓ كوب حليب دافئ1

¼ ملعقة سكر، 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي، زبدة لدهن الصنيهم

لعقة صغيرة بكينج بودر، ملعقة كبيرة زباديذ

ذرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة فورية

1½ ملعقة فانيليا، شكولاتة مطبخ حسب الرغبة “للحشو”

1حبة بيض مخفوق لدهن العجينة

صوص شكولاتة حسب الرغبة الطريقة: مقادير خلية النحل:الطريقة: لتحضير العجينة: في وعاء عميق اخلطي الحليب مع السكر جيداً، نضع عليهم الخميرة ونتركها 10 دقائق لاختبار الخميرة اذا كانت تصلح للخبز في وعاء اخلطي الدقيق، البيكنج بودر، الفانيليا، الملح، ثم اضيفي الحليب والسكر والخميرة، ثم ضعي الزيت، الحليب وامزجي الخليط جيداً قلبي المكونات حتي الحصول علي عجينة ناعمة، غلفي العجينة بفوطة مطبخ ثم قطعة من النايلون وضعيها جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها شكلي العجينة كرة متوسطة الحجم بحجم الليمونة، احشي كل قطعة من خلية النحل بشكولاتة ثم ضعيها متلاصقة مع بعضها في صنيه مدهونة بالقليل من الزبد غطي الصنيه وضعيها جانباً حتي يتضاعف حجمها سخني الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ادهني وجه عجينة خلية النحل بفرشاة بالبيض المخفوق واخبزيها لحوالي 30 دقيقة حتي يحمر وجهها قدمي خلية النحل مع صوص الشكولاتة.

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