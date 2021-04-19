أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي بمذاق لذيذ وشهي كالمحلات وبأقل تكلفة

لقمة القاضي ، من الأكلات الشرقية ذات الجذور اليونانية، حيث عرفت عند اليونان بمكونات ومقادير شبيهة بالتي هي في البلاد الشرقية. وتعتبر من الأكلات الموسمية حيث يقبل الناس عليها بكثرة عند حلول شهر رمضان غالبا، وتتعدد مسميات هذه الأكلة بتعدد البلدان التي تصنع فيها، فتسمى باللقيمات في بلاد الخليج العربي، ويطلق عليها لقمة القاضي أو الزلابية في مصر، وتسمي بالعوامة في فلسطين وبعض البلاد الشامية، ولكن اللقب الأشهر لها هو لقمة القاضي، وسميت بذلك لأنها كانت أكلة يتناولها القضاة في بغداد في القرن الثالث عشر الميلادي ولصغر حجمها فهي كالقمة حقا، ولكنها ذات مذاق خاص وشهي ومقرمش ومميز. وسنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل لقمة القاضي بكل سهولة.

مكونات لقمة القاضي

تتواجد مكونات لقمة القاضي في أغلب البيوت فهي لا تتطلب الكثير من المقادير، ومكوناتها كالآتي:

كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

مقادير الشربات (السيرب)

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

عود قرفة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

تعد طريقة تحضير لقمة القاضي من أسهل الطرق، وهي كالآتي:

نقوم بجلب إناء للعجن ونضع فيه جميع المكونات الجافة للوصفة أي نقوم بخلط الخميرة والنشا والسكر والملح والدقيق جيدا.

نقوم بوضع نصف كمية الماء والزيت على الخليط، ثم نقوم بتقليب الخليط قليلا.

ثم نضيف ما تبقى من كمية الماء، ونقوم بالخلط جيدا.

نقوم بترك الخليط ليختمر لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة.

بعد أن يختمر الخليط نقوم بتقطيعه ليقلي في الزيت الساخن عن طريق الأداة المخصصة لتقطيع الخليط لقطع مكورة أو باستخدام ملعقة كبيرة نقوم ببلها بالماء وقطع قطعة من الخليط، ثم نقوم بوضعها في الزيت مع التقليب المستمر ونترك اللقيمات حتى تكتسب لونا ذهبيا، (ونحرص على أن تكون كمية الزيت كبيرة حتى نضمن لها الشكل المثالي الذهبي كما في المحلات).

ثم نرفع اللقيمات من على النار ونضعها في الشربات البارد مباشرة.

ثم نقوم بتكرار الخطوات حتى ننتهي من جميع الكمية المعدة.

ثم تقدم في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الشربات

نقوم بوضع كوب ونصف من السكر مع كوب من الماء البارد في إناء، ونضعه على نار هادئة ونقوم بخلطه جيدا، وعندما يثقل قوام الشربات قليلا نضع عليه عصير نصف ثمرة ليمون ورشة فانيليا وعود القرفة لمن يرغب في ذلك، ثم نتركه يغلي لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 8 دقائق، ثم نتركه حتى يبرد، ثم نقوم بصب الشربات البارد على اللقيمات ويقدم بالهناء والشفاء.

نقوم بوضع بعض اللقيمات في طبق ونصب عليه بعض الشوكولاتة السائلة وبعض البندق المحمص المجروش. نقوم بوضع بعض اللقيمات في طبق التقديم، ثم نقوم ببشر بعض حبات اللوز عليه. نقوم بتقديم لقيمات سادة بدون تحلية مع طبق من النوتيلا. نقوم بتقديم بعض اللقيمات في طبق، ثم نقوم برش بعض السكر الناعم فوقها حتى نعطيها شكلا جميلا.

طرق تقديم لقمة القاضي