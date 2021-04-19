سر نجاح السوفليه في المنزل بالمكونات والخطوات الصحيحة بأقل تكلفة

طريقة عمل السوفليه في المنزل بالمكونات والخطوات الصحيحة، يوجد العديد من أنواع الحلويات الشهية واللذيذة والتي يحب تناولها ولكن يكثر الأطفال من تناول السوفليه الشهي الذي يتم تجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعة وهو من أكثر الحلويات التي اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة، لهذا سوف نتعرف من خلال اليوم طريقة السوفليه في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بشكل صحيح ويمكنك تناولها بجانب الحليب أو العصائر الطبيعية.

سر نجاح السوفليه

نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات:

12 حبة بسكويت الشكولاتة نصف علبة قشطة كوب حليب كريمة للخفق

طريقة تجهيز السوفليه

في الخطوة الأولي يتم طحن حبات البسكويت في الخلاط الكهربائي ثم نبدأ بإضافة كريمة الخفق والقشطة ونضيف الحليب وتخلط المكونات مع بعضها جيدا ثم نضع مكونات السوفليه في الأكواب الخاصة بهذا ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة أو أكثر حتى تنضج وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونبدأ بوضع السكر البودر ويتم تقديمة وتناوله وبالهنا والشفا.

عمل السوفليه بالنوتيلا

المكونات،

2 حبة بيض 4 ملاعق من الطحين نصف كوب زبدة نباتية نصف ملعقة فانيليا سائلة نصف كوب مكسرات مشكلة

طريقة عمل سوفليه النوتيلا

في الخطوة الأولي نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه البيض والفانليا وتقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ثم نبدأ بوضع الزبدة المذابة على نار هادئة ثم نبدأ النوتيلا وتقلبيها جيداً نخلط البيض مع الشكولاتة والاستمرار في عملية التقليب جيداً.

ثم نبدأ بوضع الدقيق وتقلب المكونات مع بعضها جيداً وتجهيز قالب السوفليه ونضع الزبدة أو الزيت ونضع الخليط ويترك في الفرن على الأقل لمدة 7 دقائق، ثم يتم اخراجها من الفرن ويتم تناولها وأضافت عليها المكسرات وتناولها وبالهنا والشفا ويمكن تقديمها مع العصير أو الشاي أو الحليب وذلك على حسب الرغبة.