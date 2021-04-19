سر نجاح عجينة القطايف العصافيري الرمضانية في المنزل بمكونات أقتصادية

نقدم لكم عجينة القطايف العصافيري، لا يمكننا الاستغناء عن القطايف بشهر رمضان ونقوم بشراء قطايف رمضان الجاهزة لنقوم بحشوها بالكثير من الحشوات اللذيذة الشهية، ولكن لماذا لا نقوم بتحضير القطايف في المنزل لكي نضمن نظافتها وطعمها اللذيذ ؟ تعرفي معنا على طريقة تحضير قطايف رمضان المنزلية لكي تحظي بتجربة أضمن وأفضل لكي ولأسرتك. مكونات وطريقة تحضير القطايف العصافيري مكونات وطريقة تحضير القطايف العصافيري نقدم لكم مكونات القطايف بمقاديرها المضبوطة وطريقة تحضيرها فإليكم المكونات. كوبان دقيق أبيض. ملعقة حجمها صغير من الخميرة الفورية. كوبان ماء فاتر. ملعقة حجمها كبير من الحليب البودرة. رشة بسيطة من الملح. ملعقة حجمها كبير سكر أبيض. ثلاثة أكواب زيت طعام نباتي. ملعقة حجمها كبير من السميد ناعم. مقادير الشربات كوبان كاملان سكر ناعم. كوب ماء فاتر. ملعقة حجمها صغير من عصير الليمون. مقادير حشو القطايف زبدة ذائبة ملعقتان حجمها كبير. ربع كيلو جرام جوز. ثلاثة ملاعق حجمها كبير سكر. الحشو اختياري. تحضير قطايف رمضان المنزلية مقادير الشرباتمقادير حشو القطايفتحضير قطايف رمضان المنزلية تحتاج وصفة قطايف رمضان إلى وقت كلي 50 دقيقة منها مدة 30 دقيقة للطبخ ومدة 20 دقيقة للتحضير وهي من الوصفات متوسطة السهولة: نجهز الشربات أولًا فنضع الماء والسكر في وعاء واحد على نار حرارتها متوسطة ونترك المزيج ليغلي.

نضيف عصير الليمون قبل الغليان ويرفع عن النار بعد مرور مدة 8 دقائق.

يوضع خليط الشربات على جنب لتهدأ الحرارة وبتلك الأثناء نجهز حشوة القطايف.

نضع حبات الجوز بالخلاط الكهربي حتى تطحن وتصبح ناعمة ونضيف إليه الزبدة مع السكر ونخلط مرة أخرى ويوضع الحشو على جنب.

نحضر عجينة القطايف من خلال وضع الدقيق والخميرة والسميد والسكر والملح والحليب البودرة ونضيف نصف كوب الزيت ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة لينة.

تترك لتختمر ساعة كاملة وبعد ذلك تشكل مثل الكرات ونفردها على شكل دائرة ونضع بها الحشو.

ونضعها في الزيت الساخن حتى يتم قليها. الوسوم

نقدم لكم عجينة القطايف العصافيري، لا يمكننا الاستغناء عن القطايف بشهر رمضان ونقوم بشراء قطايف رمضان الجاهزة لنقوم بحشوها بالكثير من الحشوات اللذيذة الشهية، ولكن لماذا لا نقوم بتحضير القطايف في المنزل لكي نضمن نظافتها وطعمها اللذيذ ؟ تعرفي معنا على طريقة تحضير قطايف رمضان المنزلية لكي تحظي بتجربة أضمن وأفضل لكي ولأسرتك. مكونات وطريقة تحضير القطايف العصافيري مكونات وطريقة تحضير القطايف العصافيري نقدم لكم مكونات القطايف بمقاديرها المضبوطة وطريقة تحضيرها فإليكم المكونات. كوبان دقيق أبيض. ملعقة حجمها صغير من الخميرة الفورية. كوبان ماء فاتر. ملعقة حجمها كبير من الحليب البودرة. رشة بسيطة من الملح. ملعقة حجمها كبير سكر أبيض. ثلاثة أكواب زيت طعام نباتي. ملعقة حجمها كبير من السميد ناعم. مقادير الشربات كوبان كاملان سكر ناعم. كوب ماء فاتر. ملعقة حجمها صغير من عصير الليمون. مقادير حشو القطايف زبدة ذائبة ملعقتان حجمها كبير. ربع كيلو جرام جوز. ثلاثة ملاعق حجمها كبير سكر. الحشو اختياري. تحضير قطايف رمضان المنزلية مقادير الشرباتمقادير حشو القطايفتحضير قطايف رمضان المنزلية تحتاج وصفة قطايف رمضان إلى وقت كلي 50 دقيقة منها مدة 30 دقيقة للطبخ ومدة 20 دقيقة للتحضير وهي من الوصفات متوسطة السهولة: نجهز الشربات أولًا فنضع الماء والسكر في وعاء واحد على نار حرارتها متوسطة ونترك المزيج ليغلي.

نضيف عصير الليمون قبل الغليان ويرفع عن النار بعد مرور مدة 8 دقائق.

يوضع خليط الشربات على جنب لتهدأ الحرارة وبتلك الأثناء نجهز حشوة القطايف.

نضع حبات الجوز بالخلاط الكهربي حتى تطحن وتصبح ناعمة ونضيف إليه الزبدة مع السكر ونخلط مرة أخرى ويوضع الحشو على جنب.

نحضر عجينة القطايف من خلال وضع الدقيق والخميرة والسميد والسكر والملح والحليب البودرة ونضيف نصف كوب الزيت ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة لينة.

تترك لتختمر ساعة كاملة وبعد ذلك تشكل مثل الكرات ونفردها على شكل دائرة ونضع بها الحشو.

ونضعها في الزيت الساخن حتى يتم قليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح عجينة القطايف العصافيري الرمضانية في المنزل بمكونات أقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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