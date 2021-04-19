اعملي كفتة داوود باشا بالأرز في نصف ساعة حتحضري أحلى كفتة لأسرتك

كفتة داوود باشا بالارز البسمتي من أشهر وأسهل أنواع الكفتة اللذيذة وشهية الساخنة، حيث يوجد أكثر من طريقة لعمل كفتة داوود باشا والجميع يحب تناولها وتكرارها أكثر من مرة طوال الأسبوع، وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى سلطان تركي داوود باشا والتي يرجع أصلها إلى تركيا وبلاد الشام، وتعد بكثرة في المطاعم والمطابخ التركية، ويعتمد عليها كثيرا في العزومات والمناسبات لما لها من مذاق راقي متميز وسهولة في تحضير بمكونات بسيطة ومتوفرة لديك، فتابعوا معنا طريقة كفتة داوود باشا بالارز البسمتي بالخطوات. كفتة داوود باشا بالأرز بطريقة سهلة احضر ثمرة بطاطس كبيرة. نصف كيلو من اللحم مفروم ناعم. بصلة صغيرة الحجم. عدد 2 فص ثوم مفروم. نصف كوب من كزبرة مفرومة خضراء. ربع كوب من بقدونس مفروم. ملعقة صغيرة بهارات لحم. ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كفتة داوود باشا بالأرز بطريقة سهلة مكونات الأرز كوب من أرز بسمتي منقوع. زيت ذرة ملعقة صغيرة. ماء كوب ونصف. فلفل أسود وملح. ملعقة كبيرة من صنوبر مقلي للتزيين. تحضير كفتة داوود باشا بالارز التركية تقشر بطاطس وتقطع لقطع صغيرة الحجم، ويتم قليها في كمية من الزيت الساخن.

ترص بطاطس في صينية الفرن وتترك جانبا، يتم خلط اللحم المفروم في وعاء مع البصل المفروم وكزبرة والثوم وبقدونس والبهارات والهيل وملح والفلفل الأسود والقرفة كل بهارات السابقة وتخلط جيدا حتى تكون عجينة طرية.

تشكل عجينة اللحم مفروم إلى كرات بحجم متوسط وتقلى في كمية من زيت الذرة، مع تقليب على جانبي حتى تأخذ لون ذهبي جميل، وترص فوق بطاطس في طبق الفرن.

ضعي بصلة مقطعة لشرائح مع ملعقة بصل مفروم بوعاء على نار وتقلب في زيت حتى تتحمر البصل بلون ذهبي.

ضعي عليها حلقات فلفل ألوان المفروم ناعم وعليها قطع طماطم صغيرة ومعجون الطماطم.

ثم يضاف كل من ملح والفلفل والبهارات والنعناع وكوب من الماء وتترك على نار حتى غليان ويكون قوام صلصة داوود باشا جاهزة.

تصب صلصة على كفتة وتدخل فرن ساخن على حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماما وتأخذ لون على الوجه.

تخرج الصينية من الفرن وتوضع في طبق تقديم وتزين بالصنوبر المقلي ويقدم مع الأرز وسلطة الزبادي، وتقدم صينية كفتة داوود باشا ساخنة. تحضير كفتة داوود باشا بالارز التركية الوسوم

كفتة داوود باشا بالارز البسمتي من أشهر وأسهل أنواع الكفتة اللذيذة وشهية الساخنة، حيث يوجد أكثر من طريقة لعمل كفتة داوود باشا والجميع يحب تناولها وتكرارها أكثر من مرة طوال الأسبوع، وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى سلطان تركي داوود باشا والتي يرجع أصلها إلى تركيا وبلاد الشام، وتعد بكثرة في المطاعم والمطابخ التركية، ويعتمد عليها كثيرا في العزومات والمناسبات لما لها من مذاق راقي متميز وسهولة في تحضير بمكونات بسيطة ومتوفرة لديك، فتابعوا معنا طريقة كفتة داوود باشا بالارز البسمتي بالخطوات. كفتة داوود باشا بالأرز بطريقة سهلة احضر ثمرة بطاطس كبيرة. نصف كيلو من اللحم مفروم ناعم. بصلة صغيرة الحجم. عدد 2 فص ثوم مفروم. نصف كوب من كزبرة مفرومة خضراء. ربع كوب من بقدونس مفروم. ملعقة صغيرة بهارات لحم. ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كفتة داوود باشا بالأرز بطريقة سهلة مكونات الأرز كوب من أرز بسمتي منقوع. زيت ذرة ملعقة صغيرة. ماء كوب ونصف. فلفل أسود وملح. ملعقة كبيرة من صنوبر مقلي للتزيين. تحضير كفتة داوود باشا بالارز التركية تقشر بطاطس وتقطع لقطع صغيرة الحجم، ويتم قليها في كمية من الزيت الساخن.

ترص بطاطس في صينية الفرن وتترك جانبا، يتم خلط اللحم المفروم في وعاء مع البصل المفروم وكزبرة والثوم وبقدونس والبهارات والهيل وملح والفلفل الأسود والقرفة كل بهارات السابقة وتخلط جيدا حتى تكون عجينة طرية.

تشكل عجينة اللحم مفروم إلى كرات بحجم متوسط وتقلى في كمية من زيت الذرة، مع تقليب على جانبي حتى تأخذ لون ذهبي جميل، وترص فوق بطاطس في طبق الفرن.

ضعي بصلة مقطعة لشرائح مع ملعقة بصل مفروم بوعاء على نار وتقلب في زيت حتى تتحمر البصل بلون ذهبي.

ضعي عليها حلقات فلفل ألوان المفروم ناعم وعليها قطع طماطم صغيرة ومعجون الطماطم.

ثم يضاف كل من ملح والفلفل والبهارات والنعناع وكوب من الماء وتترك على نار حتى غليان ويكون قوام صلصة داوود باشا جاهزة.

تصب صلصة على كفتة وتدخل فرن ساخن على حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماما وتأخذ لون على الوجه.

تخرج الصينية من الفرن وتوضع في طبق تقديم وتزين بالصنوبر المقلي ويقدم مع الأرز وسلطة الزبادي، وتقدم صينية كفتة داوود باشا ساخنة. تحضير كفتة داوود باشا بالارز التركية

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