طريقة تحضير القطايف باللحم المفروم زي المطاعم والسر في قرمشتها

طريقة تحضير القطايف بالحشوة مختلفة باللحم المفرومة، ومن الأكلات الحادقة، بالرغم من أن القطايف من الحلويات الشهية التي تقدم في شهر رمضان المبارك، حيث يتم حشوها بالمكسرات والكريم شانتيه والكاستر، وحشوات ومتعدده مثل الكريمة والنوتيلا والقشطة ، ولذلك ننشر لكم طريقة مختلفة وشهية القطايف باللحم المفرومة لكي تصبح وجبة أساسية على مائدة الإفطار بالطعم المميز والمختلف وبمكونات سهلة وبسيطة تستطيع كل سيدة إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر. مقادير القطايف باللحم المفرومة مقادير القطايف باللحم المفرومة

1_نصف كيلو من القطايف

2-ربع كيلو كيلو من اللحم المفروم 3-ملعقة من الزبدة، وملعقة من الزيت 4-واحد بصلة مفرومة 5-رشة ملعقة من الملح 6-رشة ملعقة من الفلفل الأسود 7-زيت غزير للقلي طريقة تحضير القطايف اللحم المفروم طريقة تحضير القطايف اللحم المفروم

سبق لنا قبل ذلك وضحنا لكم طريقة تحضير عجينة القطايف وسوف نوضح لكم عبر هذه الخطوات الطريقة التي يمكن من خلالها أن نقوم بتحضير القطايف وكيف نحشوها باللحم المفرومة 1-نحضر مقلاه كبيره على النار ،ونضع فيها القليل من الزبدة والزيت ويترك حتي يسخن.

2_بعد ذلك نضع البصل المفروم ونقلب جيداً حتي يعطي لون ويدبل ،ثم نضيف اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود

3_ويتم التقليب المكونات جيداً حتي يتم الخلط اللحم والبصل مع بعضها للنضج تماماً

4_بعد ذلك نحضر القطايف ويتم الحشو بالخليط اللحم المفرومة المعصجة واحده بالوحده ،ويتم الغلق جيداً من الأطراف.

5_ بعد ذلك يتم التكرار حتي التخلص من كمية القطايف تماماً

6_ ثم نحضر وعاء ونضع فيه الزيت حتي يسخن ،ثم ننزل بالقطايف ونحمرها علي الجانبين حتي تأخذ لون ذهبي جميل وتصبح مقرمشة .

7-ثم تخرج علي مناديل مطبخ حتي تمتص الزيت الزائد . 7-ثم ترص علي طبق التقديم جانب وجبة الإفطار الأساسية بالطعم الشهي للقطا يف باللحم المفرومة

– من أهم الأسرار في طريقة عمل القطايف والتي تجعلها مقرمشة أن تكون عجينة القطايف بها القليل من دقيق السمولينا أو السميد حيث يضاف إلي الدقيق الأبيض ويعطيها قرمشة لذيذة بعد أن نسويها

– كما أن بعد تسوية القطايف يجب وضعها في شربات ثقيل ولا يكون بارد أو ساخن انما في درجة الحرارة العادية للغرفة وعندما نضعها نرفعها سريعا.