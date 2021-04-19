طريقة عمل شوربة الذرة بالشوفان فى المنزل

شوربة الذرة بالشوفان تعد من الأطعمة المفيدة والصحية، وهذا يرجع الي ان الذرة تحتوي علي بعض العناصر المهمة جدا للإنسان وصحته، حيث أنها مصدر أساسي للألياف وفيتامينات (B) و (c)، وأيضا تحتوي علي معادن غذائية كثيرة، وكباقي أنواع الشرب الصحية فأنها تتمتع بسهولة وسرعة تحضيرها، ومن مميزاتها أيضا أنها ذات طعم لذيذ وفي ما يلي سنلخص بعض فوائدها، وقد قدمنا لكم طريقة عمل الفطائر بالزعتر.

شوربة الذرة بالشوفان

فوائد شوربة الذرة

الذرة من الخضروات التي تحوي علي العديد من الألياف الصحية التي تعمل على خفض معدلات نسبة السكر في الدَّم، والحد من فرص الإصابة بسرطان القولون، تشتمل علي الفولات التي تعمل على بناء وتقوية الخلايا للجنين، ولهذا يلزم على الحامل ان تناول الذرة، وتمد الإنسان بالطاقة، حيث تحتوي علي نسب عالية من السعرات الحرارية، والنشويات، ولذلك فأنه مفيد جدا لعلاج النحافة، ويمكن عمل معها وصفة دجاج بالفرن سريعة وسهلة أيضا.

طريقة تحضير شوربة الذرة

المكونات:

2 كوب من الذرة الحلوة.

لتر من المرقة.

كوب من اللبن البودرة خالي الدسم.

كوب من الجبنة الكريمي.

بصلة مقطعة إلى مكعبات.

كوب من البصل الأخضر المقطع.

ربع كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى مكعبات.

مكعب من الزبدة.

2 ملعقة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نضع إناء على النار ونسكب فيه الزيت والزبدة ونضيف عليهما البصل ونبدأ في التقليب.

بعدها نضيف قطع الدجاج مع التحريك الي أن يتغير لونه.

الآن نضيف حبيبات الذرة ونصب المرق مع التحريك المستمر.

ثم نقوم بإضافة اللبن البودر، وبعده الجبنة الكريمي ونرش الملح والفلفل الأسود، ونحرك حتي نصل الي سمك كثيف.

نسكب في طبق تقدم، ونزينها بالبصل الاخضر والبقدونس، وتأكل ساخنة بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شوربة الذرة بالشوفان:

المقادير:

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة مفرومة ناعم.

فص ثوم مهروس.

5 كوب من مرق الدجاج.

نصف كوب من رقائق الشوفان الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من الذرة المسلوقة.

ربع كوب من الكريمة السائلة.

ربع كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

طريقة التحضير: