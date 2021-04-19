أسهل طريقة تحضير الجلاش الحلو بالمكسرات وجوز الهند في المنزل

الجلاش الحلو من الوصفات المحببة لدي الكثير من الأطفال ويقبلون على شرائها من المحلات، حيث أن الجلاش من الحلوى التي تتمتع بمذاق رائع ومتميز والتي تجعل الجميع يقبلون على تناولها صغار وكبار، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الجلاش الحلو في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة لتحضير صينية الجلاش الرائعة. مكونات الجلاش الحلو نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير صينية الجلاش الحلو. 2 لفة من الجلاش. شربات ثقيل كوب ونصف من السمنة الزائبة. علبة قشطة 2 كوب سوداني مجروش. كوب من جوز الهند. 4 ملاعق كبيرة شربات. مكسرات مجروشة 2 كيس فانيليا. طريقة تحضير الجلاش الحلو أولا نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية سواء كانت زبدة أو سمن.

نبدأ بوضع الجلاش في الصينية ونضع بين كل طبقتين سمنه ذاهبة وندهنها باستخدام الفرشة.

نظل نرص الجلاش وندهن بين كل طبقة وأخري حتى ننتهي من نصف مقدار الجلاش.

نضع في وعاء كبير مقدار جوز الهند، والسوداني المجروش، وأي مكسرات محببة اليكي، بالاضافة الى اضافة رشة من الفانيليا.

نخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا، ثم نقوم باضافة ملعقتين أو ثلاثة من الشربات على المكسرات، ونمزجها جيدا مع بعضها البعض.

نضع المكسرات السوداني المجروش وجوز الهند والمكسرات الأخري على الجلاش.

نبدأ برص الجلاش مرة أخري مع ضرورة دهن الجلاش بالسمن بين كل طبقه وأخري حتى ننتهي من كل كمية الجلاش.

في النهاية نقوم بتقطيع الجلاش الى الطريقة المفضلة لديك وبعد ذلك نقوم بدهنها بالسمن ونضعها في فرن تكون درجة حرارته متوسطة حتى يحصل على اللون الذهبي.

بعد أن يحصل الجلاش على اللون الذهبي نقوم بوضع الشربات، ويترك يبرد ويقطع ويقدم بألف هنا.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك تحضير الجلاش الحلو في المنزل دون الحاجة الى شراءه جاهز من المحلات مرة آخرى. الوسوم

الجلاش الحلو من الوصفات المحببة لدي الكثير من الأطفال ويقبلون على شرائها من المحلات، حيث أن الجلاش من الحلوى التي تتمتع بمذاق رائع ومتميز والتي تجعل الجميع يقبلون على تناولها صغار وكبار، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الجلاش الحلو في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة لتحضير صينية الجلاش الرائعة. مكونات الجلاش الحلو نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير صينية الجلاش الحلو. 2 لفة من الجلاش. شربات ثقيل كوب ونصف من السمنة الزائبة. علبة قشطة 2 كوب سوداني مجروش. كوب من جوز الهند. 4 ملاعق كبيرة شربات. مكسرات مجروشة 2 كيس فانيليا. طريقة تحضير الجلاش الحلو أولا نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية سواء كانت زبدة أو سمن.

نبدأ بوضع الجلاش في الصينية ونضع بين كل طبقتين سمنه ذاهبة وندهنها باستخدام الفرشة.

نظل نرص الجلاش وندهن بين كل طبقة وأخري حتى ننتهي من نصف مقدار الجلاش.

نضع في وعاء كبير مقدار جوز الهند، والسوداني المجروش، وأي مكسرات محببة اليكي، بالاضافة الى اضافة رشة من الفانيليا.

نخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا، ثم نقوم باضافة ملعقتين أو ثلاثة من الشربات على المكسرات، ونمزجها جيدا مع بعضها البعض.

نضع المكسرات السوداني المجروش وجوز الهند والمكسرات الأخري على الجلاش.

نبدأ برص الجلاش مرة أخري مع ضرورة دهن الجلاش بالسمن بين كل طبقه وأخري حتى ننتهي من كل كمية الجلاش.

في النهاية نقوم بتقطيع الجلاش الى الطريقة المفضلة لديك وبعد ذلك نقوم بدهنها بالسمن ونضعها في فرن تكون درجة حرارته متوسطة حتى يحصل على اللون الذهبي.

بعد أن يحصل الجلاش على اللون الذهبي نقوم بوضع الشربات، ويترك يبرد ويقطع ويقدم بألف هنا.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك تحضير الجلاش الحلو في المنزل دون الحاجة الى شراءه جاهز من المحلات مرة آخرى.

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