طريقة عمل الحواوشي البيتي الاقتصادي في الطاسة بالبهارات السرية

الحواوشي البيتي ، من الأكلات الموفرة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم والمحلات لنضمن سلامة الأطعمة التي نقدمها لأولادنا، وهو من الأطعمة السريعة التي يتم تناولها بكثرة ويفضلها الكثير من الناس، وهو عبارة عن خبز محشي باللحمة المفرومة، ويضاف إليه الفلفل الحار وبعض البهارات التي تعطي له مذاق طيب وطعم شهي ورائحة جميلة، وهو من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مناسبة تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الحواوشي البيتي الاقتصادي الموفر في الطاسة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات الحواوشي البيتي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة. 2 بصلة مفرومة. ربع كيلو من الفلفل الرومي المفروم. كوب من الطماطم المفروم. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الملح. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من بهارات اللحمة. 10 أرغفة من الخبز البلدي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الحواوشي البيتي الاقتصادي في الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل:-

نحضر بولة كبيرة الحجم، ونضع بها اللحمة المفرومة، والفلفل الأخضر المفروم، والطماطم المبشور، والبصل المبشور، والملح، والفلفل، والبهارات، ونعجنهم جيداً مع بعض حتى تصبح مثل العجينة.

نحضر الخبز ونزيل الردة جيداً من الخبز، ثم نقوم بفتح الخبز من جانب واحد.

نقوم بوضع عجينة اللحمة في منتصف الرغيف ونوزعها جيداً داخله، ثم نضغط على الرغيف بواسطة اليد ونتركه جانباً.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الخبز كلها.

نحضر طاسة ونضعها على النار وندهنها بالزيت، ثم نضع الرغيف في المنتصف ونقلبهم من حين لأخر حتى ينضج تماماً.

نرفع الخبز من الطاسة، ونضعه في طبق التقديم ونقدمه ساخن، بجانب سلطة الطحينة، والباذنجان المحشي بالثوم، والخل، وبالهناء والشفاء.

فوائد الحواوشي البيتي

سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية التي يمتلكها رغيف الحواوشي وهى كما يلي:-