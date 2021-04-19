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جمانة الصباغ الاثنين,19 نيسان (أبريل) 2021 - 14:00
يعد الجهاز الهضمي من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتأثراً بالمتغيرات التي تحصل في حياتنا اليومية، خاصة نوع الأكل ومواقيت تناول الطعام وغيرها.
ويعاني الكثيرون من مشاكل الجهاز الهضمي المتفاوتة بحدتها بين البسيطة والخطيرة، مثل الامساك والانتفاخ وعسر الهضم وصولاً إلى قرحة المعدة والقولون العصبي، والمشكلتان الاخيرتان قد تتفاقمان بشكل كبير خلال الصيام في رمضان.
وبحسب الدكتور حسن سيغفريد أبو ربيعة، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى برجيل بأبوظبي، عادة ما يعاني مرضى القولون العصبي من حدة ظهور الأعراض عند الإفراط في تناول الطعام وخاصة الأطعمة الدسمة كالمعجنات والحلويات.
وتشمل أعراض القولون العصبي، انتفاخ البطن والمغص. لذلك يعد الصيام فرصة ذهبية للتخلص من أعراض القولون حيث تقل كمية الأكل. وبالحفاظ على نمط صحي عند تناول الطعام، يستطيع المريض أن ينجح في تحسين أعراض عسر الهضم في شهر رمضان.
في التالي، نقدم 8 نصائح لمرضى القولون العصبي في شهر رمضان يقدمها الدكتور أبو ربيعة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، لمساعدتهم على الصيام بشكل صحي دون أي منغصات.
8 نصائح لمرضى القولون العصبي في رمضان
حتى يتم تنظيم إفراز المعدة ويصبح الهضم سليماً، ينصح د. أبو ربيعة باتباع نظام صحي منتظم والإبتعاد عن العادات السيئة والأكل بكميات كبيرة ودفعة واحدة، وهي عادات تسبب تلبك المعدة وعسر الهضم والقيئ والاسهال. وينبغي على الصائم تناول الطعام بالتدريج على فترات محددة وثابتة بكميات قليلة عند أذان المغرب.
والنصائح 8 التي يقدمها د. أبو ربيعة لمرضى القولون العصبي في شهر رمضان دوت الخليج التالية:
- شرب الماء بكميات كبيرة قبل وبعد الوجبات، بين وجبتي الافطار والسحور، لتزويد الجسم بالسوائل الكافية التي تضمن صحة وسلامة القولون.
- تجنب الافراط في تناول اللحوم في رمضان.
- تناول كمية معتدلة من الطعام دوماً، والمضغ جيداً مع ضرورة تناول الاكل ببطء لتجنب النفخة وعسر الهضم.
- تجنب "الأطعمة المحفزة" للقولون مثل الحمص والعدس والفلافل والفول.
- إذا كنتم تعانون من عدم تحمل اللاكتوز مثل 2 من 3 أشخاص في جميع أنحاء العالم، ينصح د. أبو ربيعة بتجنب الحليب ومنتجات الألبان، وفي حال الضرورة يمكن شرب الحليب الخالي من اللاكتوز وجميع منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز.
- الخروج للمشي لمدة 30 دقيقة على الاقل بعد الافطار.
- تجنب الأطعمة المقلية والغنية بالدهون والتي تزيد من حدة اعراض القولون العصبي.
- إدخال الأطعمة الغنية بالألياف إلى النظام الغذائي تدريجيًا، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف منتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.
- تجنب الكافيين والمشروبات المحلاة الصناعية التي تفاقم من حدة القولون العصبي في رمضان.
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