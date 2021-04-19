يعد الجهاز الهضمي من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتأثراً بالمتغيرات التي تحصل في حياتنا اليومية، خاصة نوع الأكل ومواقيت تناول الطعام وغيرها.

ويعاني الكثيرون من مشاكل الجهاز الهضمي المتفاوتة بحدتها بين البسيطة والخطيرة، مثل الامساك والانتفاخ وعسر الهضم وصولاً إلى قرحة المعدة والقولون العصبي، والمشكلتان الاخيرتان قد تتفاقمان بشكل كبير خلال الصيام في رمضان.

وبحسب الدكتور حسن سيغفريد أبو ربيعة، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى برجيل بأبوظبي، عادة ما يعاني مرضى القولون العصبي من حدة ظهور الأعراض عند الإفراط في تناول الطعام وخاصة الأطعمة الدسمة كالمعجنات والحلويات.

وتشمل أعراض القولون العصبي، انتفاخ البطن والمغص. لذلك يعد الصيام فرصة ذهبية للتخلص من أعراض القولون حيث تقل كمية الأكل. وبالحفاظ على نمط صحي عند تناول الطعام، يستطيع المريض أن ينجح في تحسين أعراض عسر الهضم في شهر رمضان.

في التالي، نقدم 8 نصائح لمرضى القولون العصبي في شهر رمضان يقدمها الدكتور أبو ربيعة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، لمساعدتهم على الصيام بشكل صحي دون أي منغصات.

8 نصائح لمرضى القولون العصبي في رمضان

حتى يتم تنظيم إفراز المعدة ويصبح الهضم سليماً، ينصح د. أبو ربيعة باتباع نظام صحي منتظم والإبتعاد عن العادات السيئة والأكل بكميات كبيرة ودفعة واحدة، وهي عادات تسبب تلبك المعدة وعسر الهضم والقيئ والاسهال. وينبغي على الصائم تناول الطعام بالتدريج على فترات محددة وثابتة بكميات قليلة عند أذان المغرب.

والنصائح 8 التي يقدمها د. أبو ربيعة لمرضى القولون العصبي في شهر رمضان دوت الخليج التالية: