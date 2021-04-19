وجبات صحية خفيفة مناسبة للسحور تساعد على تحمل ساعات الصيام، وعملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" ينصح الصائمون في شهر رمضان بضرورة المواظبة على تناول وجبة السحور وعدم تفويتها نظراً لأهميتها الكبيرة على الصحة.

والسحور دوت الخليج وجبة يتناولها المسلمون قبل آذان الفجر في رمضان، وعادة ما تكون وجبة خفيفة تساعد على تخفيف أثر النهار على الصائم. ومن فوائد تناول السحور في رمضان:

توفير الغذاء لصيام اليوم التالي.

تقليل الشعور بالعطش والجوع خلال النهار خاصة بعد تناول سحور صحي.

تجنب الصداع والغثيان والرجفة وعلامات انخفاض الجلوكوز في الدم.

توفير الطاقة للجسم والتخلص من الكسل او الحاجة الدائمة للنوم.

وكما ذكرنا اعلاه، فإن تناول سحور صحي يحتوي على وجبات صحية خفيفة مناسبة للحسور تساعد على تحمل ساعات الصيام وتعين على اتمام الاعمال، هو أفضل السبل للعبادة الصحيحة.

وجبات صحية خفيفة مناسبة للسحور تساعد على تحمل ساعات الصيام

بداية لا بد من التذكير بضرورة تضمين السحور كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم اثناء الصيام، مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. على أن تدخل هذه العناصر في وجبات خفيفة وصحية سهلة الهضم ولا تسبب الازعاج وتلبك المعدة خلال النهار.

كما ينصح بشرب الماء خلال وجبة السحور، وتجنب الاطعمة المملحة والمعلبة والاطعمة الثقيلة المشبعة بالدهون والسكريات، والاطعمة الحارة التي تزيد من العطش.

ومن وجبات صحية خفيفة مناسبة للسحور تساعد على تحمل ساعات الصيام، نقدم التالي:

الشوفان مع الزبادي: يضمن الشوفان وهو من الحبوب الكاملة، حاجات الجسم من الكربوهيدرات المعززة للطاقة. في حين ان الزبادي يوفر العناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم واليود وفيتامين ب ويحتوي أيضاً على السوائل.

ويمكن اضافة الفواكه الى هذا الخليط مثل الموز والفراولة وغيرها، اضافة الى المكسرات النيئة وبذور الشيا وبذور الكتان لتعزيز الشعور بالشبع اثناء ساعات الصيام.

حبوب الإفطار الغنية بالألياف: والتي عادة ما تكون مدعمة بالفيتامينات والمعادن مما يوفر مغذيات إضافية، بشرط أن تكون خالية من السكر. ويمكن الحصول على فوائد اخرى مع اضافة الحليب لهذه الحبوب، والذي يحتوي على سوائل ومغذيات مثل الكالسيوم واليود وفيتامين ب.

والتي عادة ما تكون مدعمة بالفيتامينات والمعادن مما يوفر مغذيات إضافية، بشرط أن تكون خالية من السكر. ويمكن الحصول على فوائد اخرى مع اضافة الحليب لهذه الحبوب، والذي يحتوي على سوائل ومغذيات مثل الكالسيوم واليود وفيتامين ب. الخبز: ضرورة اختيار الخبز الصحي مثل الخبز الاسمر او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة او الشوفان، وتناوله مع الجبن الابيض غير المملح او الموز او زبدة الفول السوداني.

ضرورة اختيار الخبز الصحي مثل الخبز الاسمر او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة او الشوفان، وتناوله مع الجبن الابيض غير المملح او الموز او زبدة الفول السوداني. تناول مشتقات البروتين الصحية، مثل الجبن الابيض، والبيض المسلوق، واللبنة، والفول المدمس.

مثل الجبن الابيض، والبيض المسلوق، واللبنة، والفول المدمس. الفواكه غنية بالمعادن والفيتامينات التي تساعد المرء على الشعور بالنشاط. وبصرف النظر عن اهمية شرب الماء في رمضان، يحتاج المرء لتناول الفواكه التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف اثناء ساعات الصيام.

يمكن تحضير سلطة فواكه خفيفة ومنعشة من انواع مختلفة من الفواكه الموسمية او الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام والاناناس والمانجو وتناولها على وجبة السحور.