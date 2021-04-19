طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة في البيت بالخطوات رمضان 2021

طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة , بما أن شهر رمضان شهر العزائم والموائد الطويلة التي تحتوي على أكثر من صنف رئيسي إذن أنتِ سيدتي بحاجة لمعرفة ما هي أقوى الأكلات المميزة في رمضان، والتي تشد العين والقلب في آنٍ واحد، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي أكثر وصفة من الأكلات المميزة التي تحرص المرأة على تقديمه على موائد شهر رمضان، لأنها تتميز بشكل الميز والفخم، وطعمها الرائع، والأهم أن الجميع يعشق تناول هذه الأكلات في شهر رمضان، ولهذا سنقدم لكي اليوم أكثر الوصفات التي تبحث المرأة دومًا عن طريقة تحضيرها، شاهدي معنا الوصفات وقدميها لجميع أفراد أسرتك في خلال شهر رمضان الكريم. طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة المكونات بطة متوسطة الحجم احرصي على ألا تكون كبيرة الحجم بشكل مبالغ فيه.

كوب من الأرز.

ثمرتان من البصل متوسطة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

قبضة يد من البقدونس الطازج.

ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات مشكلة. طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة المكونات طريقة التحضير في البداية يجب أن تقومين بتنظيف البط جيدًا من الداخل والخارج، وفركه بالدقيق.

اشطفيه بالماء واتركيه حتى يصبح جافًا تمامًا.

اغسلي الأرز جيدًا بالماء أكثر من مرة واتركيه منقوعًا في الماء لمدة نصف ساعة.

صفي الأرز من الماء واتركيه جانبًا.

افرمي كلًا من البصل + البقدونس في الكبة الكهربائية واتركيهم جانبًا.

احضري وعاء عميق وأضيفي فيه الأرز + البقدونس المفروم بالبصل + الفلفل الأخضر + ملعقتان السمن، ويتم مزج كل تلك المكونات جيدًا معًا.

يضاف لهذا الخليط جميع التوابل والملح والفلفل الأسود، ويتم فرك المكونات جيدًا ونتركها جانبًا.

وفي وعاء آخر امزجي كل التوابل جيدًا حتى تمام التجانس ونقوم بتتبيل البط من الداخل والخارج.

احشي البط بخلطة الأرز واغلقيه جيدًا بالخليط من منطقة الأرجل.

احضري وعاء عميق يسع حجم البط، وضعي البصل المقطع والطماطم، ونتركها حتى تمام الغليان.

ثم ضعي فيها البط حتى يصبح ناضج، وبعدها اسكبي جميع البهارات والتوابل مع الملح والفلفل.

احضري صينية وقومي بوضع البط فيها وادهنيها بصلصة الطماطم وادخليها الفرن حتى يصبح البط محمر ثم يقدم مع السلطات. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة , بما أن شهر رمضان شهر العزائم والموائد الطويلة التي تحتوي على أكثر من صنف رئيسي إذن أنتِ سيدتي بحاجة لمعرفة ما هي أقوى الأكلات المميزة في رمضان، والتي تشد العين والقلب في آنٍ واحد، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي أكثر وصفة من الأكلات المميزة التي تحرص المرأة على تقديمه على موائد شهر رمضان، لأنها تتميز بشكل الميز والفخم، وطعمها الرائع، والأهم أن الجميع يعشق تناول هذه الأكلات في شهر رمضان، ولهذا سنقدم لكي اليوم أكثر الوصفات التي تبحث المرأة دومًا عن طريقة تحضيرها، شاهدي معنا الوصفات وقدميها لجميع أفراد أسرتك في خلال شهر رمضان الكريم. طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة المكونات بطة متوسطة الحجم احرصي على ألا تكون كبيرة الحجم بشكل مبالغ فيه.

كوب من الأرز.

ثمرتان من البصل متوسطة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

قبضة يد من البقدونس الطازج.

ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات مشكلة. طريقة عمل البط المحشي بالأرز والخلطة المكونات طريقة التحضير في البداية يجب أن تقومين بتنظيف البط جيدًا من الداخل والخارج، وفركه بالدقيق.

اشطفيه بالماء واتركيه حتى يصبح جافًا تمامًا.

اغسلي الأرز جيدًا بالماء أكثر من مرة واتركيه منقوعًا في الماء لمدة نصف ساعة.

صفي الأرز من الماء واتركيه جانبًا.

افرمي كلًا من البصل + البقدونس في الكبة الكهربائية واتركيهم جانبًا.

احضري وعاء عميق وأضيفي فيه الأرز + البقدونس المفروم بالبصل + الفلفل الأخضر + ملعقتان السمن، ويتم مزج كل تلك المكونات جيدًا معًا.

يضاف لهذا الخليط جميع التوابل والملح والفلفل الأسود، ويتم فرك المكونات جيدًا ونتركها جانبًا.

وفي وعاء آخر امزجي كل التوابل جيدًا حتى تمام التجانس ونقوم بتتبيل البط من الداخل والخارج.

احشي البط بخلطة الأرز واغلقيه جيدًا بالخليط من منطقة الأرجل.

احضري وعاء عميق يسع حجم البط، وضعي البصل المقطع والطماطم، ونتركها حتى تمام الغليان.

ثم ضعي فيها البط حتى يصبح ناضج، وبعدها اسكبي جميع البهارات والتوابل مع الملح والفلفل.

احضري صينية وقومي بوضع البط فيها وادهنيها بصلصة الطماطم وادخليها الفرن حتى يصبح البط محمر ثم يقدم مع السلطات. طريقة التحضير

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