طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بالعجينة البيتي المقرمشة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة، حيث أصبحت هذه الوصفة من أهم الأطباق في كافة الوجبات حيث تستطيعِ إضافة هذا الطبق إلى جانب أي وجبة سواء الإفطار أو أي وجبة أخرى، وعلاوة على ذلك أنكِ تستطيعِ إعدادها في وقت قليل، ويحبها الجميع وتعطي لون خاص لكافة الوجبات وخاصة على سفرة شهر رمضان الكريم، فلا يمكن عمل أي نوع من العزائم بدون وجود طبق السمبوسة فيه، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة، تابعونا.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة

مكونات عجينة السمبوسة:

دقيق بمقدار أربعة أكواب.

زيت بمقدار نصف كوب.

ماء دافئ بمقدار كوب وربع.

نشا بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

أما بالنسبة إلى مكونات حشوة اللحمة:

اللحم المفروم بمقدار نصف كيلو.

بصلة بمقدار حبة واحدة صغيرة.

جزر متوسطة بمقدار حبة واحدة.

بازلاء.

ملح وكذلك فلفل أسود.

بهارات المشكلة.

زيت نباتي.

قومِ بوضع الطحين في إناء، ثم قومِ بإضافة القليل من الملح وكذلك الزيت.

ثم قومِ بخلط كافة المكونات.

ثم قومِ بإضافة الماء بشكل تدريجي.

ثم إستكملِ التقليب، وقومِ بفرد العجينة على سطح صلب وعليه قليل من النشا.

ثم قومِ بفرد العجينة من خلال النشابة.

ثم قومِ بتقسيم العجينة إلى مجموعة من المستطيلات.

أما تحضير الحشوة، قومِ بتقطيع البصل إلى مجموعة من القطع الصغيرة.

ثم قومِ بقليه في الزيت، وإستمرِ في التقليب حتى يتم قليها بشكل جيد.

ثم قومِ بإضافة اللحم وإستمرِ في التقليب ثم قومِ بإضافة الجزر والبازلاء وكذلك البهارات.

ثم إستمرِ في التقليب حتى يتم النضج بشكل كامل.

ثم قومِ بوضع الحشوة داخل قطع العجينة، ويتم قفلها بالقليل من الدقيق المخفوق بالماء، أو يمكن لقصها بطريقة القطايف.

خطوات تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة

بعد ذلك أحضري مقلاة وبها كمية مناسبة من الزيت، وابدئي بوضع حبات السمبوسة باللحم بالتدريج ثم تقلب على الناحية الأخرى لتأخذ لون ذهبي جميل، وبعد الانتهاء من الكمية الموجودة لدينا يتم وضعها على بعض المناديل الورقية حتى تتشرب أي زيوت زائده بها، وترص السمبوسة فى أطباق التقديم.

طريقة عمل السمبوسة الجاهزة

أما عن خطوات عمل السمبوسة الجاهزة فهي سهلة للغاية ولا تحتاج إلى أي مجهود، فقط أحضري لفه من أوراق السمبوسة الجاهزة، وابدئي بتحضير الحشو المفضل إليكي، فيمكن تحضير ميكس متنوع من الجبن الرومي والشيدر والموتزاريلا، ويمكن عمل حشو اللحم المفروم ولكن يتم تعصيجه جيداً، ويمكن عمل قطع الدجاج والخضراوات وحشو السمبوسة بها، ثم تقلي السمبوسة أو توضع فى الفرن فى درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتاخذ اللون الذهبي.