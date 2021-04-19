طريقة عمل كريم طبيعي للبشرة للحفاظ عليها بدون أي مواد كيماوية

تحتاج البشرة دائماً إلى العناية الفائقة المنتظمة، حتى تصبح أكثر نضارة وإشراقة وحيوية، وذلك من خلال كريم طبيعي للبشرة، نظراً لأن أغلب الكريمات المتداولة في السوق يتم تصنيعها من المواد الكيماوية والتي تتسبب في أضرار بالغة للبشرة مع التقدم في العمر على المدى الطويل، وحتى الكريمات التي يتم تصنيعها من المواد الطبيعية بالكامل فإنها تعتبر باهظة الثمن، ولذلك فإننا نقدم لكم اليوم طريقة عمل وصفة طبيعية لكريم للبشرة في المنزل بمكونات بسيطة ومفيدة للغاية. طريقة عمل كريم طبيعي للبشرة طريقة عمل كريم طبيعي للبشرة المكونات 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر الناعم. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات في وعاء بلاستيكي حتى تتجانس تماماً.

تطبق المكونات على البشرة ويتم تدليكها في حركات دائرية لطيفة لبضعة دقائق.

تترك على البشرة طوال الليل وتغسل في اليوم التالي.

تساعد تلك الوصفة في الحفاظ على ترطيب ونضارة البشرة وتنظيفها والتخلص من الشوائب بها. طريقة تحضير كريم طبيعي للبشرة لتجديد الخلايا طريقة تحضير كريم طبيعي للبشرة لتجديد الخلايا المكونات 6 حبات من الفراولة.

6 حبات من العنب أو التوت البري.

عصير ليمونة طازجة. طريقة التحضير نقوم بهرس الفراولة والعنب جيداً في وعاء من البلاستيك باستخدام الشوكة. بعد تجانس المكونين تماماً نقوم بإضافة عصير الليمون إليهم والتقليب جيداً. تطبق على البشرة وتترك عليها 20 دقيقة قبل أن تغسل بالماء البارد. تساعد تلك الوصفة في وقاية البشرة من التقدم في العمر وحمايتها من موت الخلايا. طريقة عمل كريم طبيعي للهالات السوداء طريقة عمل كريم طبيعي للهالات السوداء المكونات ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج.

عصير نصف ليمونة طازجة. خطوات التحضير يتم مزج المكونات سوياً في وعاء من البلاستيك. تطبيق كمية مناسبة أسفل العينين لمدة 10 دقائق. تغسل بالماء البارد. الوسوم

تحتاج البشرة دائماً إلى العناية الفائقة المنتظمة، حتى تصبح أكثر نضارة وإشراقة وحيوية، وذلك من خلال كريم طبيعي للبشرة، نظراً لأن أغلب الكريمات المتداولة في السوق يتم تصنيعها من المواد الكيماوية والتي تتسبب في أضرار بالغة للبشرة مع التقدم في العمر على المدى الطويل، وحتى الكريمات التي يتم تصنيعها من المواد الطبيعية بالكامل فإنها تعتبر باهظة الثمن، ولذلك فإننا نقدم لكم اليوم طريقة عمل وصفة طبيعية لكريم للبشرة في المنزل بمكونات بسيطة ومفيدة للغاية. طريقة عمل كريم طبيعي للبشرة طريقة عمل كريم طبيعي للبشرة المكونات 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر الناعم. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات في وعاء بلاستيكي حتى تتجانس تماماً.

تطبق المكونات على البشرة ويتم تدليكها في حركات دائرية لطيفة لبضعة دقائق.

تترك على البشرة طوال الليل وتغسل في اليوم التالي.

تساعد تلك الوصفة في الحفاظ على ترطيب ونضارة البشرة وتنظيفها والتخلص من الشوائب بها. طريقة تحضير كريم طبيعي للبشرة لتجديد الخلايا طريقة تحضير كريم طبيعي للبشرة لتجديد الخلايا المكونات 6 حبات من الفراولة.

6 حبات من العنب أو التوت البري.

عصير ليمونة طازجة. طريقة التحضير نقوم بهرس الفراولة والعنب جيداً في وعاء من البلاستيك باستخدام الشوكة. بعد تجانس المكونين تماماً نقوم بإضافة عصير الليمون إليهم والتقليب جيداً. تطبق على البشرة وتترك عليها 20 دقيقة قبل أن تغسل بالماء البارد. تساعد تلك الوصفة في وقاية البشرة من التقدم في العمر وحمايتها من موت الخلايا. طريقة عمل كريم طبيعي للهالات السوداء طريقة عمل كريم طبيعي للهالات السوداء المكونات ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج.

عصير نصف ليمونة طازجة. خطوات التحضير يتم مزج المكونات سوياً في وعاء من البلاستيك. تطبيق كمية مناسبة أسفل العينين لمدة 10 دقائق. تغسل بالماء البارد.

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