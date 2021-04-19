طريقة تحضير بسكوت النشادر في المنزل بأقل تكلفة

بسكوت النشادر من الوصفات السهلة التي يمكنك اعدادها في المنزل، فبسكوت النشادر من الوصفات المحببة لدي العديد من الناس وخاصة الأطفال، فالعديد من الأفطار يفضلون تناول بسكوت النشادر مع الشاي، وتسعي العديد من الأمهات بتحضير الأطعمة التي يفضل الأطفال تناولها في المنزل بدلا من قيامهم بتناولها خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة الأبناء من المواد الحافظة التي يحتوى عليها البسكوت، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد بسكوت النشادر في المنزل بخطوات بسيطة. طريقة تحضير بسكوت النشادر طريقة تحضير بسكوت النشادر نقدم لكم عبر موقعنا مكونات مقادير بسكوت النشادر في المنزل، وإليكم المقادير نصف كيلو من الزبدة الطرية. 200 جرام من السكر المطحون ناعم. 220 مللى من الحليب. 6 حبات من البيض. ملعقتين من الفانيليا. 2 ملعقة من النشادر. كيلو من الدقيق الأبيض. 2 ملعقة من البيكنج بودر. طريقة إعداد بسكوت النشادر في وعاء عميق نقوم باضافة الزبدة والسكر ونخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هش، ويصبح شكله كريمي.

نقوم باضافة النشادر على اللبن ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا.

وعلى خليط الزبد نقوم باضافة السكر والبيض ونضرب جيدا باستخدام المضرب الكهربائي وبعد ذلك نقوم باضافة البيكنج بودر والدقيق بصورة تدريجية مع التقليب المستمر، ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدا، حتى تصبح الخليط متجانس مع بعضه البعض.

يتم وضع البسكوت في الماكينة ويتم تشكيل العجين ووضعه في صينية ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويمكنك استخدامه الكيس الحلواني وتشكيل عجينة البسكوت بداخله.

بعد أن ينضج البسكوت يتم وضعه في طبق التقديم ويقدم بألف هنا.

ملحوظه يمكن أستخدام الكاكاو الخام عندما ترغب بالحصول علي بسكوت بطعم الشكولاته، فيمكنك ازالة كوب من الدقيق واستبداله بكوب من الكاكاو حتي نحصل على بسكوت بالشكولاته. الوسوم

بسكوت النشادر من الوصفات السهلة التي يمكنك اعدادها في المنزل، فبسكوت النشادر من الوصفات المحببة لدي العديد من الناس وخاصة الأطفال، فالعديد من الأفطار يفضلون تناول بسكوت النشادر مع الشاي، وتسعي العديد من الأمهات بتحضير الأطعمة التي يفضل الأطفال تناولها في المنزل بدلا من قيامهم بتناولها خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة الأبناء من المواد الحافظة التي يحتوى عليها البسكوت، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد بسكوت النشادر في المنزل بخطوات بسيطة. طريقة تحضير بسكوت النشادر طريقة تحضير بسكوت النشادر نقدم لكم عبر موقعنا مكونات مقادير بسكوت النشادر في المنزل، وإليكم المقادير نصف كيلو من الزبدة الطرية. 200 جرام من السكر المطحون ناعم. 220 مللى من الحليب. 6 حبات من البيض. ملعقتين من الفانيليا. 2 ملعقة من النشادر. كيلو من الدقيق الأبيض. 2 ملعقة من البيكنج بودر. طريقة إعداد بسكوت النشادر في وعاء عميق نقوم باضافة الزبدة والسكر ونخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هش، ويصبح شكله كريمي.

نقوم باضافة النشادر على اللبن ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا.

وعلى خليط الزبد نقوم باضافة السكر والبيض ونضرب جيدا باستخدام المضرب الكهربائي وبعد ذلك نقوم باضافة البيكنج بودر والدقيق بصورة تدريجية مع التقليب المستمر، ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدا، حتى تصبح الخليط متجانس مع بعضه البعض.

يتم وضع البسكوت في الماكينة ويتم تشكيل العجين ووضعه في صينية ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويمكنك استخدامه الكيس الحلواني وتشكيل عجينة البسكوت بداخله.

بعد أن ينضج البسكوت يتم وضعه في طبق التقديم ويقدم بألف هنا.

ملحوظه يمكن أستخدام الكاكاو الخام عندما ترغب بالحصول علي بسكوت بطعم الشكولاته، فيمكنك ازالة كوب من الدقيق واستبداله بكوب من الكاكاو حتي نحصل على بسكوت بالشكولاته.

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