تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة ، تعتبر من اشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، وتعد من افضل الحلويات في الوطن العربي، وتتميز بالطعم الممتع، والقوام الهش، وتقدم بأكثر من طريقة مثل تشيز كيك الكنافة بالكراميل، والكثير من الأنواع، ويحب تناولها الصغار، والكبار، وهي تعتبر خفيفة جداً بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، وتقدم للضيوف في جميع المناسبات، والعزائم، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة في المنزل وتقدم في رمضان. مكونات عمل تشيز كيك الكنافة بالقشطة في المنزل مكونات عمل تشيز كيك الكنافة بالقشطة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات تشيز كيك الكنافة وهي كالتالي:- كيلو من عجينة الكنافة.

4 معالق من الزبد المذابة. مكونات الشربات كوب كبير من السكر.

ماء علي حسب الرغبة.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من ماء الورد. مكونات الحشو ثلاث أكواب من الجبن الكريمي.

كوبان من القشطة.

معلقة كبيرة من الفانيليا. مكونات عمل القشطة كوب من الحليب.

كوب صغير من الماء.

4 معالق من الزبدة.

نصف كوب من النشا.

معلقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة وهي كما يلي:- تحضير القشطة نحضر إناء كبير وواسع ونضع فيه اللبن، والسكر، والزبدة، والفانيليا، ونشعل النار حتي يغلي ثم نحضر كوب، ونضع بداخلة النشا، والماء، ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس، ونسكب الكوب في الخليط علي النار، ونترك الخليط علي النار حتي يصبح متماسك، ونطفي النار، ونسكب الخليط في إناء، ونضعه داخل الثلاجة لحين الاستخدام. تحضير الشربات نضع وعاء علي النار، ونضع داخل الوعاء السكر، والماء لبعض الوقت حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وماء الورد، ونتركهم حتي يصبح ثقيل ثم نطفي النار. تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة نحضر وعاء عميق، ونضع الجبنة، والفانيليا، ونخلطهم باستخدام المضرب، ونضيف اليهم القشطة، وتضرب المكونات جيداً حتي يصبح لدينا مزيج متجانس، ونضعه جانبا. وفي إناء اخر نفرك الكنافة، وعندما ننتهي نضيف الزبدة المذابة، ونقلبها جيد مع الكنافة حتي يتجانس المكونات. ثم نحضر صينية، وندهنها بالزبدة، ونضيف نصف كمية الكنافة ثم ندخلها الفرن حتي تنضج، ثم نحضر مقلاة، ونضع بيها الزبدة، وننتظر حتي تسخن، ثم نضيف باقي الكمية الأخرى من الكنافة، ونقلب جيداً حتي تتحمر ثم نضعها في إناء اخر. ثم نخرج صينية الكنافة من الفرن، ونسكب عليها الشربات مباشرة قبل ان تبرد ثم نضع فوق الكنافة طبقة من المزيج المكون من القشطة، والجبن، وثم نضيف الكنافة المحمرة فوق المزيج، ونسكب القليل من الشربات، وتزين بالفستق، وتقطع علي طبق، وتقدم بالف هنا وشفا. الوسوم

تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة ، تعتبر من اشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، وتعد من افضل الحلويات في الوطن العربي، وتتميز بالطعم الممتع، والقوام الهش، وتقدم بأكثر من طريقة مثل تشيز كيك الكنافة بالكراميل، والكثير من الأنواع، ويحب تناولها الصغار، والكبار، وهي تعتبر خفيفة جداً بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، وتقدم للضيوف في جميع المناسبات، والعزائم، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة في المنزل وتقدم في رمضان. مكونات عمل تشيز كيك الكنافة بالقشطة في المنزل مكونات عمل تشيز كيك الكنافة بالقشطة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات تشيز كيك الكنافة وهي كالتالي:- كيلو من عجينة الكنافة.

4 معالق من الزبد المذابة. مكونات الشربات كوب كبير من السكر.

ماء علي حسب الرغبة.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من ماء الورد. مكونات الحشو ثلاث أكواب من الجبن الكريمي.

كوبان من القشطة.

معلقة كبيرة من الفانيليا. مكونات عمل القشطة كوب من الحليب.

كوب صغير من الماء.

4 معالق من الزبدة.

نصف كوب من النشا.

معلقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة وهي كما يلي:- تحضير القشطة نحضر إناء كبير وواسع ونضع فيه اللبن، والسكر، والزبدة، والفانيليا، ونشعل النار حتي يغلي ثم نحضر كوب، ونضع بداخلة النشا، والماء، ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس، ونسكب الكوب في الخليط علي النار، ونترك الخليط علي النار حتي يصبح متماسك، ونطفي النار، ونسكب الخليط في إناء، ونضعه داخل الثلاجة لحين الاستخدام. تحضير الشربات نضع وعاء علي النار، ونضع داخل الوعاء السكر، والماء لبعض الوقت حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وماء الورد، ونتركهم حتي يصبح ثقيل ثم نطفي النار. تحضير تشيز كيك الكنافة بالقشطة نحضر وعاء عميق، ونضع الجبنة، والفانيليا، ونخلطهم باستخدام المضرب، ونضيف اليهم القشطة، وتضرب المكونات جيداً حتي يصبح لدينا مزيج متجانس، ونضعه جانبا. وفي إناء اخر نفرك الكنافة، وعندما ننتهي نضيف الزبدة المذابة، ونقلبها جيد مع الكنافة حتي يتجانس المكونات. ثم نحضر صينية، وندهنها بالزبدة، ونضيف نصف كمية الكنافة ثم ندخلها الفرن حتي تنضج، ثم نحضر مقلاة، ونضع بيها الزبدة، وننتظر حتي تسخن، ثم نضيف باقي الكمية الأخرى من الكنافة، ونقلب جيداً حتي تتحمر ثم نضعها في إناء اخر. ثم نخرج صينية الكنافة من الفرن، ونسكب عليها الشربات مباشرة قبل ان تبرد ثم نضع فوق الكنافة طبقة من المزيج المكون من القشطة، والجبن، وثم نضيف الكنافة المحمرة فوق المزيج، ونسكب القليل من الشربات، وتزين بالفستق، وتقطع علي طبق، وتقدم بالف هنا وشفا.

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