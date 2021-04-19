طريقة عمل اسبراي الجرجير لتطويل الشعر بخطوات بسيطة جداً بالمنزل

يعد اسبراي الجرجير لتطويل الشعر ، من أفضل المكونات التي يتم استخدامها فهو مكون طبيعي ومفيد جداً للشعر، وله نتائج مذهلة في تطويله وأيضاً يعطيه قوة ولمعان ويزيد من كثافته، فتعتبر مكوناته طبيعية 100% ولا يتكون من أي مكون قد يؤدي إلي تعرض فروة الرأس لأي ضرر أو تلف، مثل ما تسببه الشامبوهات التي تحتوي على بعض المكونات الكيميائية، التي قد تؤذيه وتسبب له كثير من المشاكل، وتعد طريقة استخدامه بسيطة وسهلة ومفيدة جداً لفروة الرأس ويمتاز بسهولة تحضيره أيضاً داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بخاخ الجرجير لتطويل الشعر بكل سهولة وبمكونات طبيعية.

مكونات عمل اسبراي الجرجير لتطويل الشعر

تعتبر مكونات اسبراي الجرجير للشعر مكونات طبيعية جداً ومفيدة لفروة الرأس وهي كما يلي:ـ

حزمة متوسطة من الجرجير.

نص كوب من جل الصبار.

ماء للغلي.

زجاجة اسبراي فارغة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير اسبراي الجرجير لتطويل الشعر سهلة جداً وهي كما يلي:ـ

يتم وضع حزمة الجرجير في إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء حوالي لتر، يرفع الخليط على النار ويترك لكي يغلي لمدة عشر دقائق مع تغطيته. يرفع الخليط من على النار ويترك لكي يبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين. يتم وضع الخليط في الخلاط ويتم خلطه خلطة بسيطة، ثم يتم تصفيته باستخدام مصفي ذات فتحات ضيقة، لاستخراج الماء فقط. يتم خلط ماء الجرجير الذي تم تصفيته مع نصف كوب من جل الصبار، ويتم الخلط جيداً باستخدام ملعقة خشبية. يتم وضع الخليط في زجاجة بخاخ فارغة ونظيفة، ويتم حفظه داخل الثلاجة.

طريقة استخدام اسبراي الجرجير للشعر

يتم استخدام الاسبراي يومياً للحصول علي أفضل النتائج، ويتم ذلك بوضع الاسبراي على فروة الرأس ويتم التدليك بواسطة أصابع اليد بحركات دائرية، حتي يتم تدليك جميع فروة الرأس، وبعد الانتهاء يتم حفظه مرة أخرة داخل الثلاجة.

ملحوظة، خطوة نقع الجرجير بعد غليه مهمة جداً للحصول على جميع الفوائد والفيتامينات الموجودة بداخله، فهو يعد المكون الأساسي للخليط، ويعد هو غذاء الشعر وهو مكون طبيعي جداً ويحتوي على فوائد عديدة ومهمة للشعر، فمن المهم إضافته لوجباتنا الغذائية الأساسية.