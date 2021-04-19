طريقة عمل يخنة البازلاء والجزر بكل سهولة وبألذ الوصفات صحية وشهية جدا

يخنة البازلاء والجزر ، من الوجبات الرئيسية الصحية واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها تحظى بإقبال الكثير، ولا تخلو من سفرة، وخاصة في شهر رمضان الكريم، نظرا لمذاقها اللذيذ والشهي والخاص والمميز، وذلك لما تحتويه من اللحم والخضار المتنوع وكل هذا يضفي على الأكلة مذاقها الذي لا يوصف. كما تحتوي هذه الأكلة على فوائد غذائية عديدة، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف والنشويات والكربوهيدرات، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. فتتميز يخنة البازلاء والجزر بقيمتها الغذائية العالية بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير. وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعداد طعام شهي وصحي لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضير يخنة البازلاء والجزز لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة وللاستمتاع بمذاقها الغني واللذيذ. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات يخنة البازلاء والجزر وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات يخنة البازلاء والجزر

تتكون يخنة البازلاء والجزر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير سلق اللحمة.

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات وسط.

القليل من الزيت النباتي.

حبة بصلة مقطعة أرباع.

2 ونصف لتر ماء ساخن.

هيل حب.

فلفل أسود حب.

قرنفل حب.

عود قرفة.

ورق غار.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الخضار

حبة بصلة مفرومة ناعم.

كوب بازلاء.

3 حبات جزر مقشر ومقطع مكعبات صغيرة.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع حبة فلفل حلو أحمر مفروم ناعم.

القليل من الكرفس مفروم ناعم.

القليل من الشبت مفروم ناعم.

مرق اللحم.

القليل من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

400 جم صلصة طماطم.

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

رشة سكر.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير يخنة البازلاء بالجزر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي والبصل ونقلب البصل باستمرار حتى يذبل.

نضيف إليها اللحمة ونقلب جيدا باستمرار حتى يتغير لون اللحمة.

نضيف الماء الساخن وعندما تتشكل رغوة على السطح نزيلها باستمرار.

نضيف البهارات الصحيحة ورق الغار والفلفل الأسود والهيل وعود القرفة والقرنفل ونقلبهم، ثم نغطي الحلة ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج اللحمة.

عندما تنضج اللحمة نضيف إليها الملح ونقلبهم، ونرفع الحلة من على النار ونضعها جانبا.

نضع حلة أخرى على النار ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي والبصلة المفرومة ناعم ونقلب البصلة باستمرار حتى تذبل.

نضيف البازلاء والجزر والبطاطس والفلفل الحلو والكرفس والشبت ونقلب المكونات جيدا قليلا.

نضيف مقدار مغرفتين من مرق اللحم على الخضار ونقلب المكونات جيدا، ثم نغطي الحلة ونتركها على نار هادئة حتى تنضج المكونات.

عندما تستوي المكونات نضيف صلصة الطماطم ومعجون الطماطم ومرق اللحم المتبقي بعد تصفيته من البهارات وقطع اللحمة ونقلبهم جيدا (مع مراعاة إضافة القليل من الماء الساخن إذا كان مرق اللحم المتبقي قليل).

نضيف رشة سكر والهيل المطحون ونقلبهم جيدا، ثم نترك المكونات تسبك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.