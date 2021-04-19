أسهل طريقة عمل الزبادي في البيت في 10 دقائق زي الزبادي الجاهز وبدون ماكينة

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تعرفي علي طريقة عمل الزبادي في البيت، هل علينا واصبحنا في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والبركة، ومن أهم عادات رمضان الذي لا غني عنها هي تناول الزبادي علي السحور فكل المسلمون يفعلون ذلك، فلابد من وجود الزبادي علي مائدة السحور بجانب الأطباق الأخري مثل الفول والبيض وغيرهم.طريقة عمل الزبادي في البيت
للزبادي العديد من الفوائد وذلك لأنه يتم عمله من الحليب وهو غني بالفيتامينات و الكالسيوم، كما أن الزبادي يعد وجبة رئيسية علي السحور في شهر رمضان الكريم وذلك لان الزبادي يعمل علي تحسين الهضم بشكل جيد وذلك لاحتوائه علي البكتريا النافعة به، سوف نتعرف معا علي طريقة صنع الزبادي في المنزل لتناوله في السحور.الزبادي العادي
المكونات
- اثنين كيلو لبن بقري طازج
- علبتين زبادي كبيرتين الحجم
طريقة تحضير الزبادي
- ضعي الحليب في إناء علي النار حتي يغلي ولكن قومي بتقليبه بأستمرار حتي لا تتكون القشطة في اللبن.
- قومي بالإطفاء علي الحليب بعد تقليبه لمدة ثلاث دقائق وقومي بتغطيته وتركه حتي يصبح دافئ.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب الدافئ مع علبتين الزبادي يخلط جيدا حتي يصبح القوام سائل.
- قومي بصب الخليط في قوالب متوسطة الحجم وغطيها بالبلاستيك راب جيدا ثم قومي برصها في صينية بها ماء ساخن.
- قومي بوضع الصينية في الفرن ولكن دون إشعال النار عليه اتركيه في الفرن دافئ واتركي الصينية لمدة اربع ساعات.
- اخرجي الصينية من الفرن وضعيها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات أخري ثم أخرجيها وقومي بتقديمها.
المقادير
- لتر من الحليب الطازج
- علبة زبادي كبيرة الحجم
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- فراولة أو توت أو أي نوع فاكهة
طريقة الإعداد
- قومي بإحضار الخلاط وضعي فيه الفاكهة سواء كانت مانجو أو توت أو فراولة أو أي نوع فاكهة تفضليه، ثم ضعي مع الفاكهة عصير الليمون وقومي بخلطهم جيدا ببعض.
- ضعي الحليب في إناء علي النار واتركيه حتي يغلي ولكن قومي بتقليبه بأستمرار حتي لا تتكون القشطة.
- قومي بالإطفاء علي الحليب بعد أن تقومي بتقليبه لمدة ثلاث دقائق وقومي بتغطيته وتركه حتي يصبح الحليب دافئ.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب الدافئ مع علبة الزبادي ومع الفاكهة التي خلطنها ثم يخلط هذا الخليط جيدا حتي يصبح قوامه سائل.
- قومي بصب الخليط في قوالب متوسطة الحجم وغطيها ثم قومي برصها في صينية بها ماء ساخن وضعيها في فرن دافئ.
- قومي بإخراج الصينية من الفرن بعد ذلك وضعيها في الثلاجة ثم أخرجيها وقومي بتزينيها بقطع الفاكهة السليمة وقدميها.
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تعرفي علي طريقة عمل الزبادي في البيت، هل علينا واصبحنا في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والبركة، ومن أهم عادات رمضان الذي لا غني عنها هي تناول الزبادي علي السحور فكل المسلمون يفعلون ذلك، فلابد من وجود الزبادي علي مائدة السحور بجانب الأطباق الأخري مثل الفول والبيض وغيرهم.طريقة عمل الزبادي في البيت
للزبادي العديد من الفوائد وذلك لأنه يتم عمله من الحليب وهو غني بالفيتامينات و الكالسيوم، كما أن الزبادي يعد وجبة رئيسية علي السحور في شهر رمضان الكريم وذلك لان الزبادي يعمل علي تحسين الهضم بشكل جيد وذلك لاحتوائه علي البكتريا النافعة به، سوف نتعرف معا علي طريقة صنع الزبادي في المنزل لتناوله في السحور.الزبادي العادي
المكونات
- اثنين كيلو لبن بقري طازج
- علبتين زبادي كبيرتين الحجم
طريقة تحضير الزبادي
- ضعي الحليب في إناء علي النار حتي يغلي ولكن قومي بتقليبه بأستمرار حتي لا تتكون القشطة في اللبن.
- قومي بالإطفاء علي الحليب بعد تقليبه لمدة ثلاث دقائق وقومي بتغطيته وتركه حتي يصبح دافئ.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب الدافئ مع علبتين الزبادي يخلط جيدا حتي يصبح القوام سائل.
- قومي بصب الخليط في قوالب متوسطة الحجم وغطيها بالبلاستيك راب جيدا ثم قومي برصها في صينية بها ماء ساخن.
- قومي بوضع الصينية في الفرن ولكن دون إشعال النار عليه اتركيه في الفرن دافئ واتركي الصينية لمدة اربع ساعات.
- اخرجي الصينية من الفرن وضعيها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات أخري ثم أخرجيها وقومي بتقديمها.
المقادير
- لتر من الحليب الطازج
- علبة زبادي كبيرة الحجم
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- فراولة أو توت أو أي نوع فاكهة
طريقة الإعداد
- قومي بإحضار الخلاط وضعي فيه الفاكهة سواء كانت مانجو أو توت أو فراولة أو أي نوع فاكهة تفضليه، ثم ضعي مع الفاكهة عصير الليمون وقومي بخلطهم جيدا ببعض.
- ضعي الحليب في إناء علي النار واتركيه حتي يغلي ولكن قومي بتقليبه بأستمرار حتي لا تتكون القشطة.
- قومي بالإطفاء علي الحليب بعد أن تقومي بتقليبه لمدة ثلاث دقائق وقومي بتغطيته وتركه حتي يصبح الحليب دافئ.
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب الدافئ مع علبة الزبادي ومع الفاكهة التي خلطنها ثم يخلط هذا الخليط جيدا حتي يصبح قوامه سائل.
- قومي بصب الخليط في قوالب متوسطة الحجم وغطيها ثم قومي برصها في صينية بها ماء ساخن وضعيها في فرن دافئ.
- قومي بإخراج الصينية من الفرن بعد ذلك وضعيها في الثلاجة ثم أخرجيها وقومي بتزينيها بقطع الفاكهة السليمة وقدميها.
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