أسهل طريقة عمل الزبادي في البيت في 10 دقائق زي الزبادي الجاهز وبدون ماكينة

تعرفي علي طريقة عمل الزبادي في البيت، هل علينا واصبحنا في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والبركة، ومن أهم عادات رمضان الذي لا غني عنها هي تناول الزبادي علي السحور فكل المسلمون يفعلون ذلك، فلابد من وجود الزبادي علي مائدة السحور بجانب الأطباق الأخري مثل الفول والبيض وغيرهم.

طريقة عمل الزبادي في البيت

للزبادي العديد من الفوائد وذلك لأنه يتم عمله من الحليب وهو غني بالفيتامينات و الكالسيوم، كما أن الزبادي يعد وجبة رئيسية علي السحور في شهر رمضان الكريم وذلك لان الزبادي يعمل علي تحسين الهضم بشكل جيد وذلك لاحتوائه علي البكتريا النافعة به، سوف نتعرف معا علي طريقة صنع الزبادي في المنزل لتناوله في السحور.

الزبادي العادي

المكونات

اثنين كيلو لبن بقري طازج

علبتين زبادي كبيرتين الحجم

طريقة تحضير الزبادي

ضعي الحليب في إناء علي النار حتي يغلي ولكن قومي بتقليبه بأستمرار حتي لا تتكون القشطة في اللبن.

قومي بالإطفاء علي الحليب بعد تقليبه لمدة ثلاث دقائق وقومي بتغطيته وتركه حتي يصبح دافئ.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب الدافئ مع علبتين الزبادي يخلط جيدا حتي يصبح القوام سائل.

قومي بصب الخليط في قوالب متوسطة الحجم وغطيها بالبلاستيك راب جيدا ثم قومي برصها في صينية بها ماء ساخن.

قومي بوضع الصينية في الفرن ولكن دون إشعال النار عليه اتركيه في الفرن دافئ واتركي الصينية لمدة اربع ساعات.

اخرجي الصينية من الفرن وضعيها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات أخري ثم أخرجيها وقومي بتقديمها.

زبادي بالنكهات

المقادير

لتر من الحليب الطازج

علبة زبادي كبيرة الحجم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

فراولة أو توت أو أي نوع فاكهة

طريقة الإعداد