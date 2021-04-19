أفضل طريقة لعمل الفول المدمس في المنزل والطعم ولا أروع

يعتبر الفول المدمس من أشهر البقوليات التي يستهلكها الإنسان في حياته، ولا نبالغ إذا قلنا يوميًا، بغية الحصول على أكبر استفادة من قيمته الغذائية والصحية المرتفعة، إذ تعد من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، ولا يخلو أي طبق إفطار منها، فضلًا عن دوره العظيم في رمضان وإعداده كوجبة أساسية في السحور، لقدرته على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، تابعي معنا لنطلعكِ على أفضل طريقة لتحضيره.

أفضل طريقة لعمل الفول المدمس

بما أنه الطبق المفضل الصباحي لدى أغلب الأفراد، كان لزامًا تحضيره بطريقة لذيذة للتمتع بمذاق شهي ورائع، تجعل أي شخص يقبل عليه وتناوله دومًا وأبدًا، إذ يتم إضافة بعض المكونات الأخرى التي تجعله صحي، وطريقته كالتالي:

كيس من الفول.

ملعقتين من زيت الزيتون.

فصين من الثوم المهروس.

ربع ملعقة من الكمون.

ملعقة من ملح الطعام.

عصير ليمونة كاملة.

تنقية الفول جيدًا وإزالة ما به من أي شوائب، ثم غسله.

تجهيز قدر عميق ووضع الفول إليه، قم نقعه في الماء طوال الليل.

تصفية الفول من الماء.

باستخدام طنجرة الضغط، وقومي بوضع الفول إليه.

قطعي ثمرة من الطماطم إلى قطع صغيرة وإضافتها إليه.

رفعه على النار تحت درجة حرارة متوسطة لحين تسويته جيدًا.

بعد تمام النضج، أنزليه من على النار.

تنعيم الفول جيدًا باستخدام الهراسة أو المطحنة الكهربائية.

أضيفي البهارات وملح الطعام مع التقليب بشكل جيد.

تقديم الفول في طبق مستوي، وإضافة زيت الزيتون إليه مغ إضفاء بعض من البقدونس الناعم.

يمثل الفول وجبة متكاملة العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، لذا سنذكر بعض فوائده في هذه السطور: