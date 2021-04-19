طريقة عجينة لقمة القاضي المقرمشة في البيت بمكونات بسيطة مثل الجاهزة

طريقة عجينة لقمة القاضي، تعتبر لقمة القاضي من الحلويات المشهورة والشعبية المعروفة في بلد سوريا زانها عرفت في الكثير من البلاد العربية حيث تسمي في بلاد الخليج باللقميات وفي بلاد العراق بلقمة القاضي، وسميت بهذا الاسم لان أول مكان صنعت فيه كان منزل قاضي من قضاه الدولة الفاطمية، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وببساطة وغير مكلفة ولا تحتاج وقت في إعدادها وغالباً يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك وهي تعتبر من الحلويات الرمضانية وبعض الأشخاص يحضرونها في الأعياد والمناسبات، وهي من أكثر الحلويات بساطة في مكوناتها وتحضيرها مثل حلويات أصابع بلح الشام المصنوعة في البيت، جميع حلويات رمضان ممكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل للتوفير وضمان المكونات والحفاظ على صحة أفراد عائلتك، سوف نقدم عبر هذا المقال كيفية عمل العجينة. طريقة عجينة لقمة القاضي مدة الطهي: 15 دقيقة.

تكفي لـ: 10 أشخاص. مكونات العجينة: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبار من السكر.

ملعقة ونص كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونص من الماء.

زيت زره للقلي. طريقة تحضير العجينة: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كلا من: الدقيق والنشا والملح والسكر والخميرة والفانيليا والماء ونقوم بتشغيل الخلاط على سرعه بطيئة حتى يتم تكوين عجينة سائلة. نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع العجينة ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعتين كاملين في مكان دافئ حتى تختمر العجينة، وبعد مرور ساعة، نقوم بتقليب العجينة بملعقة بلاستيك بخفة لمدة ثواني ثم نرجع تغطيتها بالكيس النايلون أو البلاستيك ونتركها جانباً بمكان دافئ. نحضر مقلاة ونقوم بوضع الزيت ونضعها على نار متوسطة الحرارة، ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه القطر ونتركه جانباً أثناء قلي العجينة، وطبق أخر فيه القليل من الزيت لتغطية المعلقة فيه أثناء عمل عجينة لقمة القاضي. نقوم بوضع العجينة في الأيد مثل الصورة حتى يصبح لدينا كرات كثيرة من العجينة وتمتلئ المقلاة ونتركها في الزيت ونقلب حتى يصبح من جميع جهات الكرة لونها ذهبي. قوم بإخراج الكرات من الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ونضعها في القطر مباشرة ونقوم بتقليبها حتى تتشرب جميع الكرات من القطر وسوف نذكر طريقة عمل القطر. نحضر طبق التقديم ونقوم بتحضير جانب هذه الحلويات عصائر رمضان لذيذه وطبيعية تحضر في شهر رمضان. نقوم بإخراج الكرات من القطر ونضعه في طبق له ثقوب واسعة حتى يتم تصفيه القطر من الكرات. نقوم بوضع الكرات في طبق التقديم وبجانبها العصير وتقدم بعد الفطار في رمضان. طريقة عجينة لقمة القاضيمكونات العجينة:طريقة تحضير العجينة: تحضير القطر في البيت: نحضر قدر ونقوم بوضع كلا من كوبان من السكر وكوبان من الماء وربع كوب من عصير الليمون، ثم نقوم بوضعه على نار متوسطة الحرارة حتى يتم الغليان لمدة 6 دقائق، ثم نضع ربع ملعقة فانيليا ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه ليبرد ويتم استخدامه.

هذا القطر نحضر بيه العديد من الحلويات لأنه يعطي مذاق رائع للوصفة فهو يدخل في حلويات مثل عجينة القطايف البيتي وهي أفضل من الجاهزة، ويدخل في أصابع بلح الشام وفي الكنافة والبسبوسة وحلويات كثيرة أخري فهو مكون أساسي للحلويات الشرقية وخاصة في شهر رمضان. الوسوم

طريقة عجينة لقمة القاضي، تعتبر لقمة القاضي من الحلويات المشهورة والشعبية المعروفة في بلد سوريا زانها عرفت في الكثير من البلاد العربية حيث تسمي في بلاد الخليج باللقميات وفي بلاد العراق بلقمة القاضي، وسميت بهذا الاسم لان أول مكان صنعت فيه كان منزل قاضي من قضاه الدولة الفاطمية، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وببساطة وغير مكلفة ولا تحتاج وقت في إعدادها وغالباً يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك وهي تعتبر من الحلويات الرمضانية وبعض الأشخاص يحضرونها في الأعياد والمناسبات، وهي من أكثر الحلويات بساطة في مكوناتها وتحضيرها مثل حلويات أصابع بلح الشام المصنوعة في البيت، جميع حلويات رمضان ممكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل للتوفير وضمان المكونات والحفاظ على صحة أفراد عائلتك، سوف نقدم عبر هذا المقال كيفية عمل العجينة. طريقة عجينة لقمة القاضي مدة الطهي: 15 دقيقة.

تكفي لـ: 10 أشخاص. مكونات العجينة: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبار من السكر.

ملعقة ونص كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونص من الماء.

زيت زره للقلي. طريقة تحضير العجينة: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كلا من: الدقيق والنشا والملح والسكر والخميرة والفانيليا والماء ونقوم بتشغيل الخلاط على سرعه بطيئة حتى يتم تكوين عجينة سائلة. نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع العجينة ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعتين كاملين في مكان دافئ حتى تختمر العجينة، وبعد مرور ساعة، نقوم بتقليب العجينة بملعقة بلاستيك بخفة لمدة ثواني ثم نرجع تغطيتها بالكيس النايلون أو البلاستيك ونتركها جانباً بمكان دافئ. نحضر مقلاة ونقوم بوضع الزيت ونضعها على نار متوسطة الحرارة، ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه القطر ونتركه جانباً أثناء قلي العجينة، وطبق أخر فيه القليل من الزيت لتغطية المعلقة فيه أثناء عمل عجينة لقمة القاضي. نقوم بوضع العجينة في الأيد مثل الصورة حتى يصبح لدينا كرات كثيرة من العجينة وتمتلئ المقلاة ونتركها في الزيت ونقلب حتى يصبح من جميع جهات الكرة لونها ذهبي. قوم بإخراج الكرات من الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ونضعها في القطر مباشرة ونقوم بتقليبها حتى تتشرب جميع الكرات من القطر وسوف نذكر طريقة عمل القطر. نحضر طبق التقديم ونقوم بتحضير جانب هذه الحلويات عصائر رمضان لذيذه وطبيعية تحضر في شهر رمضان. نقوم بإخراج الكرات من القطر ونضعه في طبق له ثقوب واسعة حتى يتم تصفيه القطر من الكرات. نقوم بوضع الكرات في طبق التقديم وبجانبها العصير وتقدم بعد الفطار في رمضان. طريقة عجينة لقمة القاضيمكونات العجينة:طريقة تحضير العجينة: تحضير القطر في البيت: نحضر قدر ونقوم بوضع كلا من كوبان من السكر وكوبان من الماء وربع كوب من عصير الليمون، ثم نقوم بوضعه على نار متوسطة الحرارة حتى يتم الغليان لمدة 6 دقائق، ثم نضع ربع ملعقة فانيليا ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه ليبرد ويتم استخدامه.

هذا القطر نحضر بيه العديد من الحلويات لأنه يعطي مذاق رائع للوصفة فهو يدخل في حلويات مثل عجينة القطايف البيتي وهي أفضل من الجاهزة، ويدخل في أصابع بلح الشام وفي الكنافة والبسبوسة وحلويات كثيرة أخري فهو مكون أساسي للحلويات الشرقية وخاصة في شهر رمضان.

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