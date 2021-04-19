طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالسميد في المنزل مثل الجاهز بمكونات اقتصادية

يعتبر بلح الشام واحد من الحلويات الشرقية التي تعرض في الكثير من الدول العربية وعلى رأسها بلاد الشام ولذلك أطلق عليها هذا الاسم لأن شكلها يشبه البلح واشتهرت في الشام، ويحتل بلح الشام مكانة كبيرة على مائدة شهر رمضان، ويقبل الجميع في الوطن العربي على تناوله باستمرار في رمضان نظراً لطعمها الرائع وقوامه المقرمش واحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات التي يعتمد عليه الصائمين لتعويض الجسم نسبة السكريات التي يفقدها في ساعات الصيام، وعادة ما يتم شراء بلح الشام جاهز من المحلات المتخصصة في تصنيعه، ولكن من السهل الآن إعداد بلح الشام في البيت مثل الجاهزة تماماً وبمكونات اقتصادية. مكونات بلح الشام بالسميد: 2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوبين من الماء.

كوب ونصف دقيق أبيض.

ربع كوب سميد.

ملعقة كبيرة نشا.

ثلاث بيضات.

زيت للقلي.

ملح. مكونات الشربات: ثلاثة أكواب دقيق.

ثلاثة أكواب سكر.

ملعقة كبيرة عصير الليمونة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير: طريقة التحضير: في البداية نحضر الشربات من خلال وضع السكر مع الماء في وعاء ويرفع على النار حتى يغلي المزيج، ثم نضيف له عصير الليمون مع الفانيليا ويترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق حتى يعقد قليلاً.

نحضر وعاء ونضع فيه الزبدة مع الماء والسكر والملح ويرفع الخليط على النار حتى الغليان.

نضيف للخليط الدقيق مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة، ثم ترفع من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد أن تبرد العجينة نضيف لها البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

نضيف السميد والنشا للعجينة ونزل نعجن باليدين للحصول على عجينة متماسكة وطرية.

نضع بلح الشام في قمع الحلواني، ونحضر طاسة كبيرة ونضع فيها زيت غزير ونشكل بلح الشام بشكله المعروف ويقلى في الزيت مع التقليب باستمرار ليأخذ اللون الذهبي.

يرفع من الزيت ونضعه في الشربات على الفور ثم نصفيه من الشربات ويقدم بألف هنا. مكونات بلح الشام بالسميد:مكونات الشربات:طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر بلح الشام واحد من الحلويات الشرقية التي تعرض في الكثير من الدول العربية وعلى رأسها بلاد الشام ولذلك أطلق عليها هذا الاسم لأن شكلها يشبه البلح واشتهرت في الشام، ويحتل بلح الشام مكانة كبيرة على مائدة شهر رمضان، ويقبل الجميع في الوطن العربي على تناوله باستمرار في رمضان نظراً لطعمها الرائع وقوامه المقرمش واحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات التي يعتمد عليه الصائمين لتعويض الجسم نسبة السكريات التي يفقدها في ساعات الصيام، وعادة ما يتم شراء بلح الشام جاهز من المحلات المتخصصة في تصنيعه، ولكن من السهل الآن إعداد بلح الشام في البيت مثل الجاهزة تماماً وبمكونات اقتصادية. مكونات بلح الشام بالسميد: 2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوبين من الماء.

كوب ونصف دقيق أبيض.

ربع كوب سميد.

ملعقة كبيرة نشا.

ثلاث بيضات.

زيت للقلي.

ملح. مكونات الشربات: ثلاثة أكواب دقيق.

ثلاثة أكواب سكر.

ملعقة كبيرة عصير الليمونة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير: طريقة التحضير: في البداية نحضر الشربات من خلال وضع السكر مع الماء في وعاء ويرفع على النار حتى يغلي المزيج، ثم نضيف له عصير الليمون مع الفانيليا ويترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق حتى يعقد قليلاً.

نحضر وعاء ونضع فيه الزبدة مع الماء والسكر والملح ويرفع الخليط على النار حتى الغليان.

نضيف للخليط الدقيق مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة، ثم ترفع من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد أن تبرد العجينة نضيف لها البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

نضيف السميد والنشا للعجينة ونزل نعجن باليدين للحصول على عجينة متماسكة وطرية.

نضع بلح الشام في قمع الحلواني، ونحضر طاسة كبيرة ونضع فيها زيت غزير ونشكل بلح الشام بشكله المعروف ويقلى في الزيت مع التقليب باستمرار ليأخذ اللون الذهبي.

يرفع من الزيت ونضعه في الشربات على الفور ثم نصفيه من الشربات ويقدم بألف هنا. مكونات بلح الشام بالسميد:مكونات الشربات:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالسميد في المنزل مثل الجاهز بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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