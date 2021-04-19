أسهل طريقة لعمل الكانيلونى باللحم المفروم مثل المحلات

طريقة عمل الكانيلونى باللحم المفروم هيمن الأطباق الجميلة ولذيذه والكانيلوني من أنواع الباستا وشكلها يميل إلي الشكل الأسطوانيّ الجميل ؛ وتستطيع ست البيت عمل أكلات منها، فهي من ، وتعتمد عمل عجينة الكانيلوني علي الحليب والدقيق و أيضا يتم استخدام البيض في عمل وإضافة البهارات مثل الملح والفلفل الأسود، ويتم حشو عجينة الكانيلوني بحشوات كثيرة منها اللحم المفروم ولحم الدجاج كما يمكن حشوها خضار ويمكن إضافة كثير من أناعو الصوص الشهي . كما أن الكانيلوني بأنها لها طعم لذيذ وسوف نوضح لكم طريقة إعدادها الكانيلونى وتقديمها. مكونات عمل الكانيلوني مكونات عمل الكانيلوني اثنين كوب من الدقيق

نصف كيلو لحمة مفرومة

اثنان من البيض

نصف ملعقة صغيرة من ملح

اثنان كوب من اللبن

حشـــوه الكانيلونى باللحم المفرومة

اثنان بصلة حجم كبير مفروم

ملح نصف كوب بسلة مسلوقة

نصف ملعقة كمون صغيرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسمر

بالنسبة للصـوص المستخدم في الكانيلونى 2 كوب عصير الطماطم ربع ملعقة صغيره من الملح والفلفل والكمون 2ملعقة صغيرة زيت نصف كوب عصير الليمون طريقة تحضير الكانيلونى طريقة تحضير الكانيلونى أولا نقوم بخلط جميع مكونات الحشو معا ثم نقوم بوضعها على النار وذلك نتأكد أنها استوت بعد ذلك نأتي بجميع المكونات الكانيلونى ونقوم بخلطها جيدا و ثم نتأكد أنها قد استوت علي النار بحيث نضعها فى طاسة ونقوم بالتسوية من الجهتين بعدها نأتي للخطوة الهامة وهي أن نقوم بحشو الكانيلونى ونقوم برصها في صينه البايركس ثم بعدها نضع صوص الكانيلونى ونضع عليه الجبن ونقوم بإدخاله إلي الفرن لمدة ربع ساعة وننتظر حتي نتأكد أنه قد استوي وتحمر ثم نقوم بإخراجه من الفرن وتقديمه في أطباق علي السفرة وبالهنإ والشفا لكم من يجرب طريقته.

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