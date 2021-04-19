أسهل طريقة لعمل أصابع السمبوسك اللذيذة في البيت والحصول عليها مقرمشة

السمبوسك تعتبر من ألذ الأطباق الجانبية التي تقدم على المائدة، ويشتهر تحضيرها بكثرة في عزائم رمضان، وتعتبر من أشهى الأطباق التي يمكن حشوها بأي حشو ترغبون به وتحبونه، ومن أمثلة الحشو: الجبن المشكلة واللحمة المفرومة والدجاج والخضار والسبانخ، وغيرها من الحشوات الأخرى، ويمكنكم تحضيرها مقلية في الزيت أو في الفرن، وبالتالي فهي من أسهل الوصفات التي يمكنكم اللجوء لها في الأوقات الصعبة والعزومات السريعة. مكونات عمل أصابع السمبوسك عجينة سبرينج رول جاهزة.

عبوة من الجبنة الكريمي.

نصف كوب من الجبنة الفيتا.

نصف كوب من الجبنة الموزريلا المبشورة.

2 فص من الثوم مفرومين.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف بصلة مفرومة.

3 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

4 ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

ربع كوب ماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلية. طريقة تحضير أصابع السمبوسك بسهولة في البيت أولاً نحضر وعاء عميق وواسع ونخلط به كلاً من البصل المفروم والكزبرة الناعمة والجبنة الكريمي والموزريلا المبشورة والجبنة الفيتا والثوم المفروم، ونحرك المكونات كلها مع بعضها حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع القليل من الحشو الذي حضرناه أي ما يقدر بملعقة صغيرة على طرف عجينة السبرينج رول، ونقوم بلفها على شكل أصابع مع الحرص على غلقها جيداً من الأطراف.

ويتم غلق طرفها الأخير باستخدام خليط ماء مع نشا.

نقوم بتكرار هذه الخطوة مع الكمية الموجودة كلها من السبرينج رول.

ثم ندخل الأصابع المحضرة كلها في الثلاجة لكي تتماسك ولا تفرط في الزيت.

ثم نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت في طاسة على النار.

ونقوم بوضع السمبوسك في الزيت، ونقليها جيداً حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد ذلك نخرجها ونصفيها من الزيت.

بالتالي تحصلون على ألذ وأسرع وصفة سمبوسك في البيت. مكونات عمل أصابع السمبوسكطريقة تحضير أصابع السمبوسك بسهولة في البيت الوسوم

السمبوسك تعتبر من ألذ الأطباق الجانبية التي تقدم على المائدة، ويشتهر تحضيرها بكثرة في عزائم رمضان، وتعتبر من أشهى الأطباق التي يمكن حشوها بأي حشو ترغبون به وتحبونه، ومن أمثلة الحشو: الجبن المشكلة واللحمة المفرومة والدجاج والخضار والسبانخ، وغيرها من الحشوات الأخرى، ويمكنكم تحضيرها مقلية في الزيت أو في الفرن، وبالتالي فهي من أسهل الوصفات التي يمكنكم اللجوء لها في الأوقات الصعبة والعزومات السريعة. مكونات عمل أصابع السمبوسك عجينة سبرينج رول جاهزة.

عبوة من الجبنة الكريمي.

نصف كوب من الجبنة الفيتا.

نصف كوب من الجبنة الموزريلا المبشورة.

2 فص من الثوم مفرومين.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف بصلة مفرومة.

3 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

4 ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

ربع كوب ماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلية. طريقة تحضير أصابع السمبوسك بسهولة في البيت أولاً نحضر وعاء عميق وواسع ونخلط به كلاً من البصل المفروم والكزبرة الناعمة والجبنة الكريمي والموزريلا المبشورة والجبنة الفيتا والثوم المفروم، ونحرك المكونات كلها مع بعضها حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع القليل من الحشو الذي حضرناه أي ما يقدر بملعقة صغيرة على طرف عجينة السبرينج رول، ونقوم بلفها على شكل أصابع مع الحرص على غلقها جيداً من الأطراف.

ويتم غلق طرفها الأخير باستخدام خليط ماء مع نشا.

نقوم بتكرار هذه الخطوة مع الكمية الموجودة كلها من السبرينج رول.

ثم ندخل الأصابع المحضرة كلها في الثلاجة لكي تتماسك ولا تفرط في الزيت.

ثم نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت في طاسة على النار.

ونقوم بوضع السمبوسك في الزيت، ونقليها جيداً حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد ذلك نخرجها ونصفيها من الزيت.

بالتالي تحصلون على ألذ وأسرع وصفة سمبوسك في البيت. مكونات عمل أصابع السمبوسكطريقة تحضير أصابع السمبوسك بسهولة في البيت

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