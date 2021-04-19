الكولاجين الطبيعي للبشرة ببياض بيضة واحدة حل فعال وسريع لبشرة خالية من التجاعيد

نقدم لكم طريقة تحضير الكولاجين الطبيعي للبشرة ببياض بيضة واحدة، حيث عند التقدم في العمر، يبدأ الجسم عن التوقف في إفراز الكولاجين الطبيعي للبشرة المسؤول عن مرونة البشرة وجعلها نضرة طوال الوقت، يختفي الكولاجين بشكل تدريجي، الأمر الذي ينتج عنه ترهلات في الوجه، وظهور التجاعيد، مما يجعل الكثيرات تلجأن إلى استعمال حبوب الكولاجين باعتباره مكمل غذائي أو حل آخر مكلف وهو الجراحة التجميلية، والذي قد ينتج عنها المزيد من الآثار الجانبية الضارة، ولكن يمكنك تحضير كولاجين طبيعي للوجه من شأنه التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

الكولاجين الطبيعي للبشرة ببياض بيضة واحدة

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة متجددة، ومللتِ من الطرق التقليدية، جئنا إليكِ اليوم بطريقة طبيعية لعمل الكولاجين الطبيعي للبشرة والذي يحتوي على مكونات طبيعية خالية تمامًا من أي مواد كيميائية قد تضر البشرة على المدى الطويل، وهي كالتالي:

حبة من الأفوكادو.

حبة من الكيوي.

يتم تقسيم كلًا من الكيوي والأفوكادو إلى نصفين.

يتم تنعميهم جيدًا مع بعضهما البعض حتى يتكون مزيج ناعم.

تطبيق هذا القناع على البشرة.

دعيه قرابة نصف ساعة، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.

تجفيفه جيدًا ثم دهن أي كريم ترطيب.

هذه الوصفة من دورها التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة، وطريقتها سهلة للغاية ومكوناتها متوافرة في المنزل، فقط قومي باتباع الآتي:

شرائح من الخيار.

أي نوع من الزيوت العطرية وليكن اللافندر.

بياض بيضة واحدة.

نقاط بسيطة من البخور.