طريقة عمل البسبوسة اللذيذة الرمضانية

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة تعتبر من أسهل طرق عمل الحلويات بشكل عام، كما تُعد من أشهر الحلويات الشرقية المنتشرة جداً في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تحضر بطرق عديدة ومختلفة، وبحشوات متنوعة أيضاً، تابعوا هذا المقال للتعرف على طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة

تعتمد البسبوسة في التحضير على مكوناً أساسياً لا غنى عنه وهو السيد مع إضافة المكسرات إليها، وأيضاً الشربات (القطر)، وذلك لإكسابها مذاقاً شهياً، وتحضر البسبوسة في مناسبات وحفلات وتجمعات عائلية كثيرة، وخاصةً في شهر رمضان الكريم، فلا يخلو منزل أو مائدة من هذه الحلوة في هذا الشهر.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

يفضل تحضير البسبوسة في البيت بدلاً من شرائها جاهزة، وإليكم الخطوات:

المكونات



2 كوبان من السميد.

كوبان من الزبادي.

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب سكر ابيض.

ربع كوب من الزيت.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

الشربات( القطر).

الطريقة

نحضر إناء ونضع فيه كمية السميد، والسكر، والبيكنج بودر، ورشة الملح،ثم نخلطهم جيداً بأطراف الأصابع. نضيف الزيت تدريجياً، ثم نضيف الزبادي مع التقليب باستمرار. نحضر صينية متوسطة الحجم، وندهنها بقليل من الزيت، ثم نضع بها البسبوسة، ونساوي البسبوسة بلطف. ثم نقطعها بواسطة سکین بالشكل المفضل، ونزينها بقليل من المكسرات، ثم ندخلها الفرن على حرارة عالية لمدة ساعة. نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها الشربات البارد (القطر) مباشرةً.

البسبوسة بالقشطة

تُعتبر البسبوسة من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار وخاصةً عند إعدادها بالقشطة فهي تُصبح أكثر من رائعة، إليكم طريقة تحضيرها بالتفصيل.

المكونات



كوباً ونصف سميد.

كوباً ونصف حليب بودرة.

كوباً وربع سكر بودرة.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج باودر.

قطعة زبدة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 علب قشطة.

7 علب قشطة صغير الحجم للحشوة.

كوب شربات (قطر).

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

ضعي الزبدة والسميد، والحليب البودرة، والبيكنج باودر، والسكر البودرة، وافركي المزيج بيدك. ضيفي 3 علب من القشطة، وحركي المزيج حتى يصبح عجين طري. صبي نصف الخليط في صينية غير لاصقة بعد دهنها بالزبدة قليلاً. اخفقي القشطة بالملعقة حتى تصبح سائلة، وضعيها فوق الطبقة الأولى للبسبوسة، ثم ضعي النصف الباقي فوق القشطة بلطف. ادخليها الفرن على درجة 175، لمدة 30 دقيقة، ثم اخرجيها، وصبي فوقها الشربات(قطر) بارد، وزينيها بالمكسرات.

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة بخطوات سهلة عرضناها لكم، ونتمنى أن تنال إعجابكم.