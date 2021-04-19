أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكذابة في المنزل وخطوات تحضير عسل الشربات

تتزايد معدلات البحث عن طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل وخطوات تحضير شربات الكنافة والحلويات حيث يحرص الكثير من الأشخاص على عمل أشهى الحلويات وخصوصا في شهر رمضان الكريم لتناول الحلوى بعد الإفطار وتعتبر الكنافة من أكثر الحلويات التي يلجأ إليها البعض في رمضان، ما جعلنا نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكذابة بكافة التفاصيل واسهل الطرق الناجحة.مقادير الكنافة بالقشطة
- نص كيلو كنافة
- ٢ كوب من اللبن
- ٣ معالق نشا
- كوب سمن أو زبدة ويفضل السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة سكر لتحلية اللبن (أو حسب الرغبة)
- ٢ كوب سكر
- كوب ماء
- نصف ليمونه
أولا نقوم بتكسير الكنافة جيدا وللحصول على تلك الخطوة بأفضل وأسهل طريقة نضع الكنافة فى الفريزر ثم نخرجها ونقوم بتكسيرها.
ثم نضيف كوب السمن على كمية الكنافة ثم نقلبها جيدا حتى تمتزج الكنافة جيدا بالسمن.
بعدها يتم تحضير وعاء (صنية) متوسط الحجم ونقوم بدهن الأرضية سمن.
وفي الخطوة التالية يتم تقسيم كمية الكنافة إلى نصفين ثم نضع نصفها فى الصنية ونضغطها جيدا ،ونقوم بتحضير القشطة ونضيفها إلى الكنافة ثم نضيف باقي الكنافة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي.طريقة تحضير القشطة للكنافة
نضع اللبن البارد والسكر والنشا فى وعاء مع خلطهم جيدا ثم نرفع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تأخذ سمك كريمي فنطفئ النار ونضيفها إلى الكنافة.طريقة حضير الشربات للكنافة
تحتاج الكنافة إلى شربات ثقيل فنضع على النار في وعاء ٢كوب من السكر وكوب واحد من الماء ثم نتركهم على النار قليلا ثم نعصر نصف ليمونه ونتركهم قليلا ثم نرفعه من على النار ونتركه يغلى.
ويضاف بارد إلى الكنافة للحصول على كنافة لذيذة مقرمشة ونترك الكنافة قليلا حتى يمتزج الشربات جيدا بها.
وفي النهاية تقطع وتقدم هكذا ويمكن تزينها ببعض المكسرات وبالهناء والشفاء.
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تتزايد معدلات البحث عن طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل وخطوات تحضير شربات الكنافة والحلويات حيث يحرص الكثير من الأشخاص على عمل أشهى الحلويات وخصوصا في شهر رمضان الكريم لتناول الحلوى بعد الإفطار وتعتبر الكنافة من أكثر الحلويات التي يلجأ إليها البعض في رمضان، ما جعلنا نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكذابة بكافة التفاصيل واسهل الطرق الناجحة.مقادير الكنافة بالقشطة
- نص كيلو كنافة
- ٢ كوب من اللبن
- ٣ معالق نشا
- كوب سمن أو زبدة ويفضل السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة سكر لتحلية اللبن (أو حسب الرغبة)
- ٢ كوب سكر
- كوب ماء
- نصف ليمونه
أولا نقوم بتكسير الكنافة جيدا وللحصول على تلك الخطوة بأفضل وأسهل طريقة نضع الكنافة فى الفريزر ثم نخرجها ونقوم بتكسيرها.
ثم نضيف كوب السمن على كمية الكنافة ثم نقلبها جيدا حتى تمتزج الكنافة جيدا بالسمن.
بعدها يتم تحضير وعاء (صنية) متوسط الحجم ونقوم بدهن الأرضية سمن.
وفي الخطوة التالية يتم تقسيم كمية الكنافة إلى نصفين ثم نضع نصفها فى الصنية ونضغطها جيدا ،ونقوم بتحضير القشطة ونضيفها إلى الكنافة ثم نضيف باقي الكنافة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي.طريقة تحضير القشطة للكنافة
نضع اللبن البارد والسكر والنشا فى وعاء مع خلطهم جيدا ثم نرفع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تأخذ سمك كريمي فنطفئ النار ونضيفها إلى الكنافة.طريقة حضير الشربات للكنافة
تحتاج الكنافة إلى شربات ثقيل فنضع على النار في وعاء ٢كوب من السكر وكوب واحد من الماء ثم نتركهم على النار قليلا ثم نعصر نصف ليمونه ونتركهم قليلا ثم نرفعه من على النار ونتركه يغلى.
ويضاف بارد إلى الكنافة للحصول على كنافة لذيذة مقرمشة ونترك الكنافة قليلا حتى يمتزج الشربات جيدا بها.
وفي النهاية تقطع وتقدم هكذا ويمكن تزينها ببعض المكسرات وبالهناء والشفاء.
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